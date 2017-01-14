自由限時批》老共又要崩潰了，美日台韓軍事協防同盟已然浮現！

杭東

美日台韓軍事協防同盟已然浮現！從川普當選日起，不僅大量起用經貿財政或國安等鷹派成員，且與團隊的一連串言行，包括經貿和軍事（特別是南海和北韓核武等），以及稱呼「台灣總統」，或挺日本負起東亞領導責任，乃至對「一中」政策的內涵，宣示不會跟著中國走等等；直至近日川普在接受《華爾街日報》專訪時，還強調不會恪守「一中原則」，直到他看到北京人民幣匯率及貿易問題上有所「進展」（去年底華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao）與資深研究員安大維（David An）就指出，美國的「一中政策」不是法律，也沒有明確定義，與北京的「一中原則」混淆，將會侵蝕美國的對台政策）。

簡言之，川普團隊成員儘管各有不同的看法，但因經貿和軍事的「圍堵中國」，是符合「美國優先」的原則，態度是一致的。而在對俄羅斯的基本態度上，雖仍視為「潛在敵人」，但若符合美國利益，可以進行合作交流。諸此，皆有國際媒報導脈絡可尋，預料在川普團隊正式上台後，一切就會明朗化，值得拭目以待！ 然則，北京在面臨如此空前的重大變局，顯得張皇失措，未見能沈著應變，卻淪為暴虎憑河，只會搞些對台「文攻武嚇」的小動作，還頻頻出動軍機、軍艦、遼寧號航母，對日台、南海等上空、海域，不斷挑釁，耀武揚威。結果圖窮匕現，自曝其短（美日台均全面監控），國際社會給予相當負面的評價，周邊國家亦各自妥謀戰略性的盤算。結果北京的失常及冒然行動，反而提高美日台韓在軍事防衛上的警覺性，加速彼此的軍事合作策略聯盟！

日俄宿敵，十多年來未有峰會，破天荒在日舉行「安普會」之後，安倍旋即展開今年1月的訪問亞太各國行程。（EPA）

其實，從川普當選時，曾高調表示日韓台應增加軍費購武器，亦首次安排與安倍晉三晤談，接著接受「台灣總統」蔡英文祝賀電話，就已透露箇中的玄機。例如日俄宿敵，十多年來未有峰會，此次破天荒在日舉行「安普會」（當時普丁頻頻遲到，就透露勉強態度，因北方四島主權糾葛未決，顯受川普影響不得已前往）。之後，安倍旋即展開今年1月的訪問亞太各國行程（今天在菲律賓與總統杜特蒂相見歡，安倍承諾未來五年將援助菲國一兆日圓（約新台幣2750億元），包括幫忙興建馬尼拉地鐵以及海岸警衛隊的飛機與船艦等）；而日本軍事防衛安全等部門首長，亦依已修訂的新憲（鬆綁軍備及增強周邊區域國家防衛合作等相關規定，以及2013年12月17日通過《國家安全保障戰略》與新的《防衛計劃大綱》等，闡明未來五年把國防開支增加5%，再增購100架F-35），積極推動區域防衛工作；復與南韓密切接觸，並參訪相關薩德（THAAD高空反飛彈系統的設施，將共同合作防禦北韓核武、導彈等（日本高層已考慮比照設置薩德系統）；同時，日本外交部門也將台日交流協會正名「為日本台灣交流協會」，以增進台日的實質經貿外交關係等等。

此外，新加坡近來也相對採取比較強硬態度，像對裝甲車載經香港事件，據理力爭。甚至連前新加坡總理李光耀的女兒、新加坡國立腦神經醫學院院長李瑋玲還在今年1月3日發文批評習近平藉打貪名義剷除異己。 另從川普提名的內閣近日接受參議院審查時，對中國的種切惡行，幾乎是口徑一致的批判。例如準國務卿提勒森（Rex Tillerson）就直說「中國是不可靠的夥伴」，復要求中國停止在南海造島行徑！

而準中情局長龐皮歐（Mike Pompeo）亦點名中國，是網路領域的敵人，認為中國近年大秀軍事肌肉，在南海及東海擴張影響力、製造緊張，不利和平安定。準國防部長馬提斯（James Mattis將軍）則更指，中國侵占美國機密與智慧財產，及頻頻軍事挑戰，為國家安全帶來重大風險等，在在顯示未來川普新政府，已著手部署「圍堵中國」作業，使美國無論在經貿或國安層面，能化險為夷！ 擁有「詹氏」（Jane’s）國防資訊分析機構的美國分析顧問集團HIS Markit，在不久前，曾發表全球軍費支出報告，推測中國2020年的國防預算將達2330億美元（約7.4兆元台幣），較2010年的1230億美元（約3.9兆元台幣）增加近1倍，超過所有西歐國家的軍費總和；到2025年前有關預算更將超過所有亞太地區國家的總和。

印度國防支出也急起直追，料將掀起區域的軍備競賽。 也就是說，川普團隊一方面要求日台韓增加軍售經費，增強軍備，一方面亦主動積極促成美日台韓的經貿和軍事等的區域聯防，猶要日本起帶頭作用，穩定亞太區域的和平穩定；另一方面則採行鷹派措施增強美國經濟和軍事實力，而「聯俄制中」仍是大戰略方向，並採行與週邊國家的複合性合作（越、菲、印尼、印度、澳洲等），以阻止中國在南海的勢力擴張。 至於美台日的經貿和軍事合作部分，從美國破天荒在參眾兩院壓倒性通過「2017財政年度國防授權法」，不難看出，美方的積極態度和決心（民主、共和兩黨對台態度友好一致），而美國總統歐巴馬更在去年12月23日正式簽署，此法中明訂美國國防部應推動台美資深軍事將領與官員交流，亦是美國首度將台美軍事交流列入法條之內，藉以改進台美間的軍事關係與防務合作；而準國務卿提勒森（Rex Tillerson）近日亦在國會重申恪守「台灣關係法」及承諾六項保證（明訂對台軍售不會和北京事先咨商，也沒有終止日期等等）。

在今天，多位美國眾議員包括眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、眾議員夏波（Steve Chabot）與薛曼（Brad Sherman），於蔡英文總統過境舊金山返回台前晤談表示，將再度在國會提出「台灣旅行法案」（TaiwanTravel Act），以鼓勵雙方高階官員互訪云云。 綜觀近兩個月的美台日之間密切互動的媒體報導，顯見美日台韓軍事協防同盟已然浮現！而川普雖對「一中」會有不確定性的作為，外界揣測頗多，但在維護「美國（利益）優先」的原則下，以及他的團隊近來的種切表現，對促成美日台韓的經貿及軍事協防的做法，肯定是樂觀其成的！ 台灣朝野在面對新的變局，亦勢須儘速妥謀規劃及應變制變的作為，以維護經濟發展及國家安全，才是正辦！