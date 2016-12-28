農業二三事》再論農產品產銷體系：小農與小農生產的辯證

如果沒有建全的產銷體系去關照每一個別的農業生產端，小農最終只能選擇看天吃飯。企業化的管理與科技化的導入，當然可以大幅扭轉生產結構弱勢的一面，但縱使全面脫離小農悲情主義，產銷體系所扮演的角色只會更吃重而非弱化。不論面對的市場在國內或海外，打通產銷環結降低中間剝削，提升產品附加價值與競爭力，仍是不二法門

焦鈞

這裡所稱的小農，可能包含返鄉青農：不論是返鄉繼承務農、或都市青年的漂鳥計畫，當然包括已年邁的老農，在在都面臨一個無力扭轉產銷結構的大問題！精緻、專業化的農業項目，或是已取得海外固定長單的農戶，封閉的運銷體系支撐了產業，但也可能遭遇市場無情的競爭；產業升級不僅是口號，也是當務之急。在此特殊運銷體系外，從事各項水產養殖、畜牧、蔬果、糧食作物的小農，當產銷環境快速變化之際該如何自處，小農生產所面對的困局不該繼續被漠視！

小農生產在台灣遭遇到幾個嚴峻的外在因素挑戰：消費習慣、食品安全意識。當然，面對外部結構仍須從內部因素探討起：土地的破碎化、生產成本的不斷墊高、產品品質的提升以及品牌的建立。小農自身必須克服內部因素，小農生產則必須集體面對外部因素，唯有不斷地辯證小農與小農生產之間的連動性，小農與小農生產的結構唯有滲透到社會結構之中，才能找出其可能性的發展方向。

這是一條艱辛且漫長摸索過程

小農在面對其生產過程中的外部因素，通常是弱勢的一方。以大家熟悉的五穀雜糧來說，生產之後的儲運就是最大的問題，後續進入加工程序同樣也是；蔬果有高度的保鮮問題，在進入市場一段時間之後產品價值隨著鮮度的下降而降低，同樣也是；水產養殖、畜產品更是受到外部因素的控制，作為供應端的生產者，往往不是產品價值的最後決定者。

當中，最重要的莫過於社會大眾的消費習慣了！

產業升級不僅是口號，也是當務之急。在此特殊運銷體系外，從事各項水產養殖、畜牧、蔬果、糧食作物的小農，當產銷環境快速變化之際該如何自處？小農生產所面對的困局不該繼續被漠視！（記者林國賢攝）

國人的飲食習慣，長期下來改變了農民的生產模式，這一看似淺顯易懂的道理，卻往往被多數人所忽略。米糧被小麥取代，所以有了休耕補助措施；毛豬、肉雞取代了黑豬、土雞，因此被迫使用進口黃豆與玉米作為飼料之用，國內雜糧種植面積自然大幅下降；長期習慣熟食蔬菜而非西方的生食，更多的蔬菜屬短期不耐儲存的品種；原本要注重糖酸比口感的水果，被誤導為水果一定要甜才好吃，所以田間管理被迫仰賴更多的肥料；海鮮要吃現撈，所以養殖漁類價格自然偏低。

這些習慣的建立或改變，在人口密度不高，土地、勞動力不成問題的年代，不會是個問題；然而，當國土發展呈現極大城鄉差距的年代，當農地地力被不合理使用的當下，面對上述這般的消費習慣，小農要獨力撐起龐雜的農產品供給體系，已屬不易，更遑論有多餘的心力面對市場的快速變化與要求。如果沒有建全的產銷體系去關照每一個別的農業生產端，小農最終只能選擇看天吃飯。企業化的管理與科技化的導入，當然可以大幅扭轉生產結構弱勢的一面，但縱使全面脫離小農悲情主義，產銷體系所扮演的角色只會更吃重而非弱化。不論面對的市場在國內或海外，打通產銷環結降低中間剝削，提升產品附加價值與競爭力，仍是不二法門；在順從消費習慣改變的同時，生產者是否有能力去改變消費習慣，從單向度的結構轉為雙向的動態互動，產銷體系的完善更加證明其必要性。

如果沒有建全的產銷體系去關照每一個別的農業生產端，小農最終只能選擇看天吃飯。（資料照：記者林國賢）

消費習慣是其一，國人對食品安全意義的提高，是其二。 兩年前的食安風暴，掀開了潘朵拉盒子，揭露的食品大廠在加工過程中，從食物到食品的生產結構，小農的角色完全模糊化；文青路線的被質疑，走不出食品安全生產規範的魔咒，錯不在文青，而在體制上，包括消費意識，都必須負起責任。必須導入後端加工的農產品，自然分流成為工廠化與家庭工廠兩個體系；即使不用加工的農產品，也同樣因為市場端的消費習慣改變，像是超市通路的興起，必須提升產品的生產安全認證質量，以及供應超市上架所需的小包裝：前者，透過集體化生產來分擔認證成本；後者，工廠化的管理模式的導入成為必須。

拆除農村生產端的小農與企業化大農間的矛盾方法，可能的思考方式就是在生產地源頭，建立類似產生專區的模式，讓產銷體系的供應鏈前端，透過分工體系的方式，讓各個支援體系進入專區，透過公部門建立起完善的基礎設施，讓生產到加工的每個環節一貫化、透明化與效率化，小農同樣可以比照達標食安標準，進入末端通路。 農產品產銷體系四十多年來，不論移植日本模式或荷蘭經驗，絕對到了一個必須全面改革的時刻；透過小農與小農生產的辯證過程，方能逐步攀爬到農業戰略高地，擘畫出一個適合台灣的現代化農產品運銷體系。