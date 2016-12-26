自由限時批》中國竟成了「公害」！

杭東

現在只要川普推特一發文，北京就跳腳，就不知所措，就只會軍演，或派海空軍在亞太繞來繞去耍威風！今天還搞個改裝俄製的航母經過台灣附近，好威啊？！（連軍事專家都批是「壯膽」唬外行），卻不管有將近數億以上的老百姓，已陷入「霾害」之中！（註：「自由限時批」前曾撰「中國姓黨，能治霾害嗎？！」果不其然，如今已是「大禍臨頭」了！）

根據最近以來的陸續報導，估計中國已有12個省市、5億人的，正籠罩在「霧霾」生活之中！而北京等6省40個城市則已陷入75萬平方公平方公里「霾」害範圍內，而許多地方頻頻「爆表」像個活地獄！例如石家莊PM2.5破千，人民苦不堪言！北京當局竟然還下封殺令，要求媒體不准報導和攝影（記者柴靜的「蒼穹下」霧霾紀錄片禁播），醫院亦不准寫「霾」害病因，只能寫「呼吸道病症」；甚至在「天府之國」的四川成都，還不准戴口罩抗議（公安居然戴口罩抓人），成了世界級笑話！ 如今中國發生的嚴重霧霾，情況越演越烈，還影響世界各地，成了「中國公害」！日前北京官方公布的空氣質量指數 （AQI ）就達到476，接近500「爆表」指數（京津冀及周邊地區共計53個，占總數的75%）。

部分經濟許可的家庭，已選擇離開這座「讓人窒息」的城市（北京有179天「霾」害）；冬天下的雪亦已不再純白，車子擋風玻璃上盡是一片灰濛，連五星旗和毛澤東的雕像，都被霧霾淹沒了。很多民眾半開玩笑地說：出了家門都找不到家了！真是悲哀又無奈！誰教中國「姓黨」，連治「霾」害的能力都沒有，只會採高壓手段，或軍警鎮壓人民，直教世上的民主國家傻眼，匪夷所思了！ 才不過十年，「霾」害現已成了中國人的夢魘，諸如兒童呼吸道疾病的不斷增加，空氣品質的劣化影響行車視線，增加不少交通事故；如今口罩成為民眾生活中不可或缺的一部分，整天在髒空氣中逛街、工作、行走，官方除了只會祭出相關措施即使工廠停止運作、禁行電動車、停止上課，面對嚴重的「霾」害，卻束手無策，光會搞軍備「耀武揚威」，有用嗎？！

才不過十年，「霾」害現已成了中國人的夢魘，諸如兒童呼吸道疾病的不斷增加，空氣品質的劣化影響行車視線，增加不少交通事故；如今口罩成為民眾生活中不可或缺的一部分。（AP）

像最近的成都自12月初起，就有網友發起戴口罩上街抗議的行動，網友甚至接力上傳自己戴著口罩站在霧霾中，拿著標語的相片進行無聲抗議。不過當地政府出動特警鎮壓，封鎖廣場周圍。據中國數字時代網報導，當地時間12月11日晚8點許，幾名藝術家在成都繁華商圈春熙路的空地前戴口罩靜坐。約10分鐘後，就被警察帶走。這群藝術家被帶到派出所做筆錄，大約到次日凌晨2點才被釋放。警方並陸續發出指令，要求學校不准學生戴口罩上學，也限制網友上傳霧霾相關的照片與消息。此外，醫生還被要求對所有患呼吸道疾病的患者，都不能說是由霧霾引起的疾病；甚且若藥局有發現買大量口罩的顧客，要留下身份資料並報警處理。

據自由亞洲電臺報導，有成都的教師向該媒體透露，近日學校開了緊急會議，傳達成都市教育局的通知，稱不准學生戴口罩、學校不准安裝空氣淨化器，不准家長進學校教學樓拍照，不准談論和霧霾有關的話題，不准去天府廣場參加遊行。該報導引述作家譚作人評論說，戴口罩是每個人的權利，成都當局禁止學生戴口罩防護霧霾，等同於對孩子們進行「大規模的公開謀害」。譚作人還透露，成都當局還規定警察執勤時也不能戴口罩。在這種體制下，警察也是受害者。有消息稱，教育部門禁止學生戴口罩引發了家長的強烈抗議。

在中國大陸網路社交平台上流傳的一張照片顯示，成都市五城區之一的派出所發出一份通知，要求各藥店、診所和複印店，對大量購買口罩或複印涉及「人體健康」、「PX環保」等敏感辭彙的人，登記身份證號碼和姓名，並及時向派出所報告。中國網友們對此發出質疑：2014年成都警察還曾經發微博，呼籲市民戴口罩保護健康。為什麼到了2016年上學不讓戴口罩，街邊戴口罩就要上派出所呢？報導稱，四川「彭州石化」是目前成都居民抗議的焦點。該廠污染項目此前已至少引發3次公眾上街遊行示威，但都遭到當局武力鎮壓。

對中國人民而言，更不幸的是，霾害被北京市政府定義成「氣象災害」，這無異說氣象災害由氣候變化生成，不要指望政府去治理了。中國《人民日報》近日猶撰文表示，河北省文安縣為治霾，要求城區的飯店、早餐店停業，此舉引來許多爭議，但該文指出，「油煙已經成為城市大氣的重要污染源」，不是想像中增加污染的「芝麻綠豆」了。文章還指出，有研究證明，餐飲油煙占北京PM2.5比例為13%，在京津冀地區為6%，在廣州則達14%，且餐飲油煙中，可檢測出的揮發性有機物有300多種。引發網廣泛討論，網友紛紛大罵該文論點，直說「感覺自己的智商受到了侮辱」、「這年頭吃個飯都是錯…」，要大家都別吃飯了，有人提出建議，單號炒菜，雙號只能涼拌，諷刺這能成為上年度搞笑新聞的前十名。

事實上，類此頂級的笑話，不勝枚舉。甚至有軍事專家張召忠近日在央視受訪中說「霧霾是對抗（美軍）激光（雷射）武器最好的利器」（有如魯迅的「阿Q勝利精神說」），他還強調，霧霾中的金屬顆粒發揮作用，原本能打10公里的雷射光，遇到中國的霧霾就只能打1公里。果然又引發許多網友質疑，有說「這人要不是沒學過光學，要嘛就是軍盲，霧霾能防雷射？當軍火商吃屎長大的？」亦有認為「分析的有道理，美國對付不了我們的空氣污染」云云，而台灣的網友則諷刺他是「中國之光」、「高等反諷學」。 又如2011年10月，美國駐北京大使館公布的空氣測量資料事件。當時美國使領館與中國政府公佈的空氣品質資訊之間，頗有出入；結果中國民眾寧可相信老美，而不相信政府，紛紛指責政府資訊造假。此一「空氣風波」事件，最後還引發了中國外交部的抗議，指責美國公佈中國的空氣資料是「干預中國內政」，淪為國際笑話！

根據最新的世界衛生組織報告，全球超過9成人口受到空氣污染影響，中國受影響最重，每年有超過100萬人死於戶外污染。美國加州大學伯克萊分校的物理學家計算的資料是，中國的空氣污染平均每天會導致4000人死亡，占中國總死亡人數的17%。 十多年來，北京當局治理霾害的態度，則是滿不在乎，好像「別人的囝仔死不了」；此從1999年3月間時任國家環境保護總局局長解振華的誇下海口：「絕不讓污染的大氣進入新世紀」，到如今卻將霧霾定義為「氣象災害」之類的「天禍」，幾與政府無關，足見中國共產黨執政的封建、落伍、顢頇、霸道，和不負責任！