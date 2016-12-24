自由限時批》國安法，安在哉！

◎杭東

在老共操弄聖多美普林西比與我斷交下，領台灣納稅人終身俸的退將陳鎮湘，竟以老K副主席之地位，進京聽張志軍訓話，張強調的國、共兩黨應堅決維護「九二共識」，就是回答「兩岸是一個國家，而不是兩個國家」！陳居然在場附和這種「九二」調調（卻忘了，馬英九也承認「九二」，甘比亞一樣斷交，卸任到馬來西亞一樣遭到老共羞辱）！簡直有辱國格和軍人尊嚴！（無怪老共退將王洪光會恥笑老K是「爛泥」！）

曾身為中華民國陸軍上將，又是老K不分區立委的陳鎮湘，居然向兩蔣誓死反共的「紅旗」下磕頭，誠令人無法苟同！

陳鎮湘可說是有樣學樣，因為在今年11月的「洪習會」，就是老共刻意安排在APEC會議前舉行，值中共18屆六中全會閉幕，確立習大大在中共黨內「核心」地位之時，洪秀柱便以老K黨魁之尊進京叩賀，無異替老共背書，承認一個「中華人民共和國」，沒有台灣的「中華民國」，並在國際媒體前合影，公然昭告天下「中華民國亡了，台灣是中華人民共和國的一部分」！誤導國際輿論視聽至今！

陳鎮湘居然向兩蔣誓死反共的「紅旗」下磕頭，誠令人無法苟同！（資料照／記者姚介修攝）

此外，泛藍8縣市竟不顧社會負面觀感，仍在今（24）日再度組團啟程前往中國訪問，參加在北京舉辦的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」，卻願墮落到相關的文宣品不用「R.O.C.」、「Republic of China」、「中華民國」等字樣，中華民國的青天白日旗也明文規定嚴禁入場。簡直令人瞠目結舌！國共類此的合作，無異越俎代庖，無視中華民國政府的舉措，更是斲傷台灣人的情感與信任，傷害兩岸關係的健全發展！

如今台灣仍是在中華民國憲法下實行民主政治，藍營可以反對執政黨，也可以在台灣批評台灣獨立；但絕不可以在國防部視為「潛在敵國、敵人」的中共面前，承認「中華民國不是一個國家」的行為，形同「通敵」！就像美國人可以在國內批總統、政府種切，但對外絕對不容許有「侮辱國家」的言行，也就是說，在家裡可以吵翻天，對外則是朝野口徑一致！所以「國共聯手制台」在國際上是超級大笑話！然則，偏偏老K高層率先多次在中國出洋相給國際看？！

中華民國在台灣，並不是沒有「國安法」，但卻不認真執行，無怪「通敵」的言行「橫行」，並不斷唱衰台灣，甚而混淆視聽，誤導國人！特別是川普稱蔡英文「台灣總統」以來，理應是振奮人心的大事；然竟有人唱反調（言論自由），尚屬其次；最要不得的是與老共的「中華人民共和國」唱和，還配合其「文攻武嚇」，居心叵測，到了讓人瞠目結舌地步！幾乎成了「同路人」，此已到了危及國安的程度，當局和國安部門及司法單位，居然有「法」不管，像話嗎？！

經過立院修訂，並在2013年（民國102年8月21日）公布的「國安法」，均有清楚規範和刑法罰則。例如第2條之1（不得為外國或大陸地區蒐集傳遞公務秘密）【相關罰則】人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖書、消息或物品，或發展組織等。以及第5條之1（違反公務秘密之處罰）意圖危害國家安全或社會安定，違反第二條之一規定者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以下罰金等等；同時，另還有「內亂及外患罪」的相關法規等，如今卻淪為「有法無法」，形同具文，實值得檢討改進，以維護國家安全。

由於2014年8月間曾發生陸委會前副主委張顯耀「共諜」案，但在「憲法」未修訂前，卻視「中國非外國」，等同縱容台灣對中國談判代表叛國也無罪，引起社會嘩然。然因國民黨在立院為多數，始終杯葛無法「修憲」，連當時的立委許忠信都建議立院審議的《兩岸協議監督條例》草案中，應增訂「外患罪、加重洩密罪」，刑責提高1/2，並須在《監督條例》增訂「談判底線調整的標準流程機制」，讓授權的政府機關可檢視代表在過程中是否逾越授權範圍，讓兩岸談判管控更加周延，且可防範兩岸談判未來再發生類似案件（目前《刑法》第103至115條，外患罪的構成要件是指洩密外國（而「中國」卻非「外國」），並判處無期徒刑或7年以上有期徒刑，顯然必須及早修訂，才是正辦！