自由開講》為了中客承認九二共識？

◎許又方

一群旅遊業者走上街頭，高喊「要生存」，抗議小英政府上台後中客大幅減少，嚴重打擊他們的生計。

這種抗議邏輯實在令人匪夷所思。中客不來，是蔡政府故意刁難嗎？不是，而是中國當局的政治操作，刻意限縮其人民來台所致。那麼，旅遊業者真要抗議，應該去中南海，而不是凱達格蘭大道（但他們又憑什麼去中南海？）。說也奇怪，今年赴法國觀光的中客足足減少了四成，卻不曾聽說法國旅遊業者上街向其政府施壓，為何台灣這些專營「陸客」生意的業者敢如此厚顏？正如網路上普遍的質疑：自己將雞蛋全放在同一個籃內，打破了卻怪天怪地怪政府，這是什麼心態？

百萬觀光產業自救會於12日上街遊行抗爭，手持各式標語道表達希望「中客」回流的訴求。（記者張嘉明攝）

最不可思議的是林全內閣竟然在業者的抗議下就身段鬆軟，準備三百億要紓其困。這是什麼道理？拿全民的納稅錢去支援一個經營心態有問題的特定行業？蔡總統曾說，她執政不是為了輪流討好誰。林揆這種做法，不是討好是什麼？

而那些旅遊業者更是獅子大開口，說他們要的不是紓困，而是如以往般每天數千名中國團客遊台灣的「榮景」，言下之意就是要蔡英文向中國就範，承認九二共識。請問，誰能保證蔡總統一鬆口承認虛擬的九二共識後，中客就會重新回流？倘若屆時中共耍詐，台灣不就「人財兩失」？而為了中客不來，就輕易在政治上大大讓步，那麼一旦中共食髓知味，未來想方設法斬斷兩岸之間任何經貿往來，逼我們的主政者必須放棄主權，那台灣不就要整碗被他們捧去？

今天之所以出現中共「以商逼政」的情況，正因過去主政者過度傾中所致。如今中共的狐狸尾巴已露，一群上了大當的業者竟仍不知幡然醒悟，一味地續往死胡同裏鑽，政府有必要隨之起舞嗎？

（東華大學教授）

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