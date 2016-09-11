酸青週記》912旅遊業者上街頭行前須知

旅遊業者要上街頭之前，酸青有幾點建議，仔細閱讀，就能避免模糊了焦點又被酸，訴求不被當一回事就算了，大家可能還以為你們只是上街抓寶可夢。

范網皓

十一個旅遊產業公會組成的百萬觀光產業自救會，以及所有參加912遊行的觀光旅遊業的好朋友，大家好。

走上街頭，是民主國家的人民向政府表達意見的其中一種方式，所以，看到你們為了爭取權利走上街頭，我內心感到澎湃。過去幾年，你們不需要走上街頭，就能賺到錢，現在「陸客團」減少，你們意識到了危機，非常高興你們也學會了：監督政府，有沒有把制度、政策做好？有沒有把最好的台灣，行銷出去？

任何人、團體，希望透過遊行表達心聲，我都樂觀其成，這是民主國家的常態。

不曉得遊戲《街頭霸王》裡的人，是不是也都是對政府有意見，才走上街頭。（圖：網路）

遊行表心聲，誠實為首要

透過遊行表達心聲當然很好，但是遊行、抗議以前，該做的功課還是得做好。

例如：專門做中客團的旅遊業者抱怨，「因為陸客不來了」，產值蒸發兩千億元。

我不清楚兩千億是怎麼算出來的，大概是類似「因為陸客不來了」，所以手搖杯業者業績掉兩成、鳳梨酥產值少五十億的算法。一種先喊先贏、製造恐慌的算法。

曾有網友算出，平均一個「陸客」要消費一萬多元的手搖杯，以及八千元、近二十盒的鳳梨酥，才有可能達到業者宣稱的手搖杯業績掉兩成、鳳梨酥產值少五十億。中客的消費力神話，一一在網路上被破解。

相較於去年，今年來台旅客六百二十八萬，較去年同期成長7.93％，產值達兩千七百六十億，也比去年同期多了兩百億元。所以，如果「因為陸客不來了」，產值就蒸發兩千億，剩下其他國家的觀光客才貢獻了七百六十億嗎？

蔡政府上台後，全台灣都可以感受到「陸客團」的減少，但是根據觀光局的資料，自由行的中國旅客卻比去年成長了13.82%，整體觀光人次也比去年同期增加了0.41％。

遊行、抗議最要緊的事情是：取信於大眾，延攬更多的民意支持自己上街的正當性。取信於大眾的第一步，就是要「誠實」。不可諱言，「陸客不來」的確使得部分業者受到衝擊，只是把衝擊膨脹到令人不可置信的程度，就顯得誠信不足，別有用心了。

說謊的人要吞一千根針唷，大人。（圖：截自電影《威龍闖天關》）

抓不到時代趨勢的老套論述

有了誠信、取信於人之後，就要開始提出論述，說服大眾。此次遊行的訴求為「要生存，有工作，能溫飽」，並連帶提出十二項訴求，包含：遊覽車業者與司機以及旅館民宿貸款展延紓困方案、嚴加查核取締非法旅宿業者、輔導協助華語導遊轉型、落實國民旅遊卡政策，以及提供伴手禮購物業者免稅獎勵優惠。

看來看去，這些訴求都是在告訴台灣社會：是你們自己競爭力不足，掌握不到市場風向與機制，反倒要政府幫忙收拾善後。

過去「一條龍」形式的「陸客團」，本來就是非自由市場的機制，是中國釋放的政治紅利，設立閥門，只讓特定業者賺到錢，其他人只能吃到一條龍肉羹湯的肉末。

台北曾經被票選為「亞洲最佳背包客城市」，如今，中國旅客回歸到市場機制，選擇自由行的旅客增加了13%，便已暗示了自由行才是未來觀光形式的趨勢。

「一條龍」形式的「陸客團」，在政治情勢的改變下已成昨日黃花。不少業者改變經營模式，主打中國自由行旅客，甚至不再期望中國釋出的紅利，雙手敞開迎接來自世界各地的旅客。此時，912觀光旅遊業者的遊行訴求就不免顯得老套。

小當家做的菜，好吃得能召喚出一條龍，遺憾的是，台灣人總是只吃到一點點的菜尾。（圖：截在動畫《中華一番》）

觀光政策是為台灣而訂，不是為了「陸客」

過去團進團出的旅客，行程都是由旅行社挑選，讓旅客看到的總是刻意營造、一成不變的一面。自由行旅客是最敏銳的旅客，因為他們自己安排旅程、無拘無束，所以最能夠細緻地看清楚一個國家的觀光品質。

這幾年，政府管理不善、缺乏規畫，旅遊的發展跟不上旅客成長的腳步，而且政府政策偏愛短期對策，缺乏長遠目標。我們的觀光政策，應該是為了台灣而定，不是為了迎合「陸客」。制定適合台灣的觀光政策，大致說來應該有三個目標。

首先，我們要讓來台灣的旅客更便利。

簡化來台旅遊繁雜的手續，推出便利的消費形式，吸引世界各地的旅客來到台灣。目前可以免簽或落地簽來到台灣的國家，只有四十八個。蔡政府一再推動新南向政策，針對東南亞國家，即可盡快開放免簽，甚至也可以推出電子簽證。

當然，便利的消費也是值得努力的方向。台灣的第三方支付不像中國那麼方便，可是我們幾乎人手一張悠遊卡、一卡通。政府能做的事情，就是消除旅客兌換台幣的麻煩，讓悠遊卡、一卡通可以直接用外幣加值，並且做到用手機app加值，旅客便能一卡在手，全台走透透。

發展觀光，政府當然要負起責任，不能什麼都不做地閉上眼睛就假裝看不到好嗎？（圖：截自電視劇《娘家》）

第二，鼓勵旅客走出台北。

自由行的旅客，約莫八成集中在大台北地區，只有三分之一的旅客會到其他縣市旅行。旅客過度集中在單一地區，代表台灣其他地方的觀光資源沒有被妥善挖掘。

台灣的每一個鄉鎮縣市，都有許多值得探訪的景點。我們的風土人情，特色產業，各種結合現代與傳統的文化，就是我們最重要的觀光資源，也是最應該加以推廣的觀光亮點。

我隨便舉幾個我去過的魅力景點，例如：桃竹苗的台三線、高雄美濃的客家文化、台南和鹿港的古都歷史、中部的台鐵舊山線和溼地。政府要做的事情，就是跟地方政府合作，規畫深度的旅程，讓旅客體驗在地生活，減少走馬看花的行程，把世界各地的旅客帶到台灣每個角落。這是我們可以做的夢。

航海王都畫幾百話去了，天龍國的部分也只佔了二十幾話，台灣除了台北，真的還有很多其他好玩的地方值得觀光客遊覽。（圖：截自漫畫《航海王》）

第三，做好觀光旅遊的管理。

為什麼台灣人不喜歡「陸客團」？絕對不是因為台灣人討厭中國人，也不是中國旅客素質特別差，而是政府沒有做好管理的工作，才使得台灣的觀光品質不斷受到挑戰，也是現在中國旅客選擇自由行比例提高的原因。

我們自己都不喜歡旅行時被強迫推銷，中國旅客又何嘗不是呢？過多的伴手禮店、品質不穩定的遊覽車、「了無生趣」的觀光景點，都是中國客不想再參加旅行團的原因。

針對旅行團，不論是「陸客團」或是其他團，我們都要在申請簽證的階段，就做好路線管理，用分區、分時、分流的方式，來紓解旅行團過度集中於某些景點、造成交通壅塞的情況。

最重要的是，政府應該要做好「觀光承載分析」和「觀光政策環評」，發展觀光之餘，也要維持人民生活的生活品質，以及顧及環境的負擔。

台灣人不會為了謀求幸福幸活而去騙自己「不要分那麼細」，中國旅客也不會為了營造「一家親」的假象而頻頻到「了無生趣」的地方觀光。真的值得一遊，才是重點。（圖：網路）

我僅僅只是一個業餘的觀光客

寫這一篇行前須知，恐怕會冒犯了觀光旅遊業的朋友，口氣或許也稍嫌大了點。我的資歷想當然爾沒有上街遊行的前輩們如此豐富，我僅僅只是一個業餘的觀光客。

我對旅行，有一個信念：旅行的人，都是最挑剔的人。如果花了錢跟團，就想享受最高CP值的旅遊景點；如果選擇自由行，就想感受最深度的旅遊體驗。我們要做的事情，不是想著如何從旅客身上賺錢，而是如何提供客人更好的服務與體驗。上街遊行督促政府，為的若是整體國家的觀光品質可以變得更好，我相信那才可以贏得更多人的支持，帶領台灣面向全世界。