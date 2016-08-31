自由開講》中客不來又怎樣

◎黃子維

自520以來，中國觀光客，特別是團客部分將減少的消息就甚囂 塵上，在有心人士的推波助瀾下，台灣的觀光產業彷彿命懸一線，搞 得人心惶惶。然而，事實真的是這樣嗎？

根據觀光局統計，即便中國旅客比重降低，但來台觀光的總人次， 在五、六、七連續三個月都出現正成長。因此，除非有業者畫地自限 「非人民幣不收」，否則，在餅變大的當下，沒有悲觀以對的理由。

中資或港資「一條龍」的經營模式，真正能夠讓台灣業者分一杯羹的空間，極其有限。（資料照，記者劉濱銓攝）

再者，中國團客的消費高度集中於特定購物項目，縱然有所衰退， 「災情範圍」也只會出現在極少數的商家，絕非全面性的影響。根據 觀光局2015年的調查，中國團客每日的總消費金額為238美元 ，其中，住宿、餐飲及交通，各只分配到23 、20與30美元。 以匯率一比三十二換算，中國團客一天只花新台幣736元在住 宿，640元在吃飯，以及960元在搭車，如此微薄的金額， 若想從中獲得豐厚利潤，恐怕只是緣木求魚。

此外，中國團客雖然在購物項目上每日消費157美元，不過，其 中有超過七成集中於「服飾或配件」、「名特產」與「珠寶玉器」 。換言之，真正能從中國團客手中賺到錢的，只有販賣以上幾種商品 的業者，但偏偏，這些又都是中資或港資「一條龍」 經營模式的主要根據地，真正能夠讓台灣業者分一杯羹的空間， 極其有限。

事實上，降低對單一客源的依賴，讓中國低價團逐步退出市場，但 又同時維持整體觀光人次的適度成長，這樣的結果，絕對是正確的發 展方向，縱使是無心插柳，也不需杞人憂天。

（文字工作者）

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