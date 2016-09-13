自由談》不准林全補助習近平三百億

習近平一聲令下，來台灣旅遊的中國觀光客驟減，理由是我們的小英總統還沒有答應「九二共識」。

舉個例，Ｃ國的領導人，要求Ｔ國的總統承認「Ｔ國是Ｃ國的一部分」，Ｔ國總統不敢答應此一「他馬的」要求，Ｃ國總統於是想方設法逼迫Ｔ國總統，今年突然大量限縮Ｃ國人民去Ｔ國旅遊就是逼迫的方法之一。

其實，昨天上街抗議的旅遊業者應該很清楚，中國客不來台灣是中國政府的政治性決定，是習近平要台灣觀光產業變成「慘業」，和新政府毫無關係。

南投縣長林明溱說得露骨，中客減少南投是重災區，兩岸互動主要關鍵還是在「九二共識」，「希望小英政府趕快覺醒」。這種「屁話」，證實了二件事：一、中國觀光客「進出台灣」是多是少只是共產黨「統戰」的一招。

二、南投縣好山好水，是台灣觀光資源最豐富的地方，台灣一到七月的觀光總人數，今年比去年還成長七．九％，理論上南投縣應該有更好的成績，但現在卻成了「重災區」，這代表什麼？只要愈是依賴中國的「恩賜」，在中國達不到政治目的而一夕間翻臉時，你就死得愈慘。

但是，新政府也很奇怪，一碰上有人抗議，大把大把鈔票就撒出去，於是有「行政院將補助觀光業者三百億元」的說法出現。

此時此刻，林全政治生命危在旦夕，還處在如此的「無知」狀態，真是不可思議。台灣觀光導遊協會理事長黃冠中力陳，中客低價一條龍壟斷結構沒有打破，政府投再多錢也沒用，三百億與其補助業者，不如拿來改善台灣旅遊品質，打造台灣觀光亮點。

所以，全國人民都會有共識，旅遊業者若有損失，原因也是扣住中國觀光客的習近平，要抗議就去找他吧，台灣政府如果拿這三百億補助旅遊業，就是補助了掌控世界第二大經濟體的習近平！（鄧蔚偉）