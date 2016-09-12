自由談》龍蟲變-中客一條龍，台灣一條蟲！

今天，「中客一條龍」業者主導發動大遊行，抗議新政府上台後中國觀光客大減。其實，只要穿透遊行口號表象，背後真相就是：中客一條龍，台灣就成了一條蟲！

中國觀光客今年以來大減，問題在於北京中南海的中國當局，不在台灣是否「把中客當做最需要交的朋友」，不在台灣的旅遊品質好不好。

中國當局把中客來台當做以商逼政、以通促統的武器，政治限縮中客來台，逼蔡英文政府接受「九二共識、一個中國」，即使你們把中客當做爺爺奶奶一樣伺候，也無法打動半羽（習近平）的心。八年來中客來台觀光人數至少三、四千萬吧，但他們對中共決策的影響力無限接近「零」！

中客來台，只是芻狗！中國當局操作的政治工具，開放是政治誘引、限縮是政治逼迫。國民黨馬英九政府受中國誘引，接受九二共識，換取中客暴增，但中客暴增的近利，大多被具中資背景的「中客一條龍」業者賺走，本地業者則因近利誘引，盲目過度投資擴充。

現在苦日子來了，經營中客一條龍為主的觀光業者今上凱道抗議，他們抗議的對象應該是：一，限縮中客的中國當局，二，國民黨及前朝馬政府，三，自己沒有風險意識盲目過度投資。不敢向北京當局抗議、不向國民黨抗議、自己不反省，卻向蔡政府抗議？奇怪耶，你！

中國當局向蔡政府政治需索九二共識不遂，以大幅限縮中客向台灣施壓，台灣如從其所願，中客一條龍又可翻江倒海、飛龍在天了，但是，想想台灣，被一個中國鐵框桎梏，喪失國格，失去民主，沒有言論自由，不只觀光，經濟都受中國控制…，台灣成了一條蟲，趴在地任中國踩踏。龍蟲變，他成龍，你變蟲，不就是九一二大遊行的終極目標嗎？（胡文輝）