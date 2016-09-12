政治的日常》改變時代的日本人：變來變去的孝明天皇

變來變去的孝明天皇，其實也可能沒有變。他最大的問題，在於沒有實力。

李拓梓

明治維新的主角，當然是明治天皇。但整個幕末風起雲湧的時代，主要都在他的父親孝明天皇任內。這位孝明天皇最有名的就是變來變去：一開始他是攘夷的先鋒，在土佐、長州武士的支持下，多次質問將軍家茂為何遲遲不敢上京，不能宣布攘夷。但過了一陣子以後，他又立場一變，接受了跟幕府友好的會津藩主松平容保接任「京都守護職」職務，大舉追殺京內因為他支持攘夷而到處活動的志士。

這位變來變去，影響時勢的孝明天皇，從小學問就不錯，現在的皇族學校學習院大學前身，就是孝明天皇為了皇族、公卿子弟學習所創立。這位天皇可能因為受的教育很國粹，不喜歡外國人，在培里率領黑船叩關的時代，孝明天皇對幕府簽訂的條約深感不以為然。

孝明天皇像。（維基共享）

黑船來的時候，孝明天皇26歲，還是一位年輕人。他面對最大的問題，在於長期掌握朝政的老太閣鷹司政通，依然是朝中權力最大的人。鷹司政通名為政通，他施政的原則也是政通人和。他掌握的公家政權，和武家關係良好，鷹司本人支持開國，和年輕氣盛的孝明天皇反對開國的態度，隱隱藏著裂痕。

由於鷹司的立場，條約剛剛簽訂的時候，無論在公家、武家，儘管很多人是不得已、不得不接受開國要求，但是支持條約者幾乎都是多數。這樣的立場，讓孝明天皇覺得很不爽，也因此跟鷹司政通發生衝突。由於鷹司家久理朝政，朝中不喜歡鷹司政通的公家其實很多，他們趁著這個機會，結合起來對天皇強行上訴，要求朝廷要硬起來，不能接受喪權辱國的開國條約。天皇順勢拒絕了條約，這下朝廷立場已定，攘夷就是他們對黑船的回應。

幕府老中崛田正睦等人，是第一線上直接面對船堅炮利外國人壓迫的官員，當然對被無能公卿圍繞的天皇不以為然。他們問朝廷如果因為拒絕條約而發生戰爭該怎麼辦，朝廷竟然回應「無可奈何」。崛田正睦聽到，氣得七竅生煙，覺得朝廷精神不正常。但是朝廷心意已決，崛田也沒辦法，回到江戶之後，他就被以「在京都行為不端」為由遭到貶職處分。

美國培里率領黑船叩關圖。（圖：網路）

不喜歡外國人的孝明天皇跟公卿，手中沒有武力，真的要發動攘夷，還是必須要有武士的支持。天皇雖然要求節儉備戰，但他手中並沒有武力，他也擔心鷹司政通會逼他退位，讓幼帝繼承，再一次掌握權力。天皇透過公卿，多方探詢，發出密令，要求各藩出兵進京勤王，但各藩都沒有鳥皇室。

這時對皇室盡忠的，都不是來自藩意的個別武士。比如來自土佐的武市半平太，他組成「土佐勤王黨」，主張「一藩勤王」，各藩，包括土佐藩的老藩主山內容堂自己，都持冷眼旁觀的態度看待勤王黨的義勇激憤。另外很活躍的還有長州藩，當時長州是攘夷的主力，長州人在京活動，鼓吹攘夷活動，激烈批評幕府。

不過皇室的問題很清楚，沒有武力，就是沒有實力。天皇本人雖然希望實施攘夷，但並沒有推翻幕府的想法。對皇室來說，幕府被取代也是很麻煩的是，公卿雖然學問好、風雅足，但並沒有騎射的能力。在可能發生戰亂的時代裡，如果沒有武家的保護，皇室公卿就如喪家之犬。現在各藩都按兵不動，只有武市半平太這種小股武力在活動，對天皇來說當然是政治危機。

也就是說，孝明天皇雖然感受到外國人的壓力，但他希望的是幕府攘夷，而不是要從外面招來敵人來顛覆德川幕府。武市的做法讓他感受到壓力，而武市等小股武力在京都跟開國派人士的衝突，又多次引發暗殺事件等治安糾紛，也讓京都陷入腥風血雨。這些，都不是孝明天皇所樂見。

來自土佐的武市半平太，組成「土佐勤王黨」，主張「一藩勤王」。（http://proshoptom.blog66.fc2.com/blog-entry-361.html）

1862年，孤立無援的天皇在公卿勸諫下，決定妥協，將妹妹和宮「下嫁」給將軍家茂。雖然武家偶而會娶公家女兒，或把女兒嫁給公家，但將軍娶天皇的親妹妹這種事，並不常發生，所以才叫做「下嫁」。和宮下嫁的原因很簡單，因為皇室不能再接受這種孤立無援的處境，「公武合體」成為當時朝廷、諸藩積極推動的方向，最清楚的合體指標，就是結為連理。

幕府既然說要攘夷，又推動了「公武合體」，原先在京裡活躍，引發許多治安事件的攘夷志士，就變成麻煩製造者。同是1862年，會津藩主松平容保銜命上京，出任「京都守護職」的警衛職務，孝明天皇在松平到京後，親自接見，賜予御衣、御甲，鼓勵他快速恢復京都秩序。

京都的秩序一旦恢復，將軍家茂又變成天皇的連襟，上京於是不再是問題。1863年，將軍家茂終於上京，並且承諾攘夷，孝明天皇的命令算是被看見了，於是放下一顆心中大石。

松平容保的警察職務並沒有因為將軍上京而停止，他上台之後，陸續將沒有特定立場的浪士組織成新選組、見迴組，開始有計劃的追殺來自長州、土佐等地的攘夷志士。這其中最有名的事件，就是1864年的「池田屋事件」。這一起夜半突襲事件，造成攘夷派重大的傷亡，也迫使長州走向激進化的自我毀滅路線，掀起了整個幕末維新的大亂局。而回到土佐的武市半平太，也因為路線失敗，而被迫切腹。

1862年，孝明天皇在公卿勸諫下，決定妥協，將妹妹和宮「下嫁」給將軍家茂。（圖：網路）

變來變去的孝明天皇，其實也可能沒有變。他最大的問題，在於沒有實力。

他一心想要攘夷，但幕府不支持，各藩也都冷對。他拉攏各種力量，最後只得到武市半平太這種不成氣候的小股武力支持，不僅沒有攘成夷，反而造成京都治安的毀壞。因為各方都在敷衍天皇，因此天皇的攘夷夢想，最終並沒有實現。將軍家茂根本知道打不過外國人，只是迫於不能違逆聖意，敷衍著答應了天皇。

1863年5月10日，攘夷決行的期限到了的那天，日本風平浪靜，除了長州藩，沒有任何一藩發起任何攘夷行動。長州藩單獨攘夷，砲擊關門海峽外國船隻，引來四國聯軍在第二年報復性還擊，打的長州毫無反擊之力，許多原本堅決攘夷，拒絕開國的制式，體驗到帝國主義的大艦巨砲主義之後，紛紛改變想法，成為「開國攘夷」的支持者。

但孝明天皇並沒有改變討厭長州的立場，他對幾年前的「禁門之變」中，長州人拿大砲打朝廷的餘恨未消；另外，再一次依賴幕府武力的皇室公卿，其實也沒有能力反對幕府再一次得勢。孝明天皇依然支持幕府征伐長州的行動。

只是，幕府的衰敗只剩下孝明天皇看不出來，第一次長州征伐雖然成功，但是當長州的倒幕派再一次抬頭，幕府的第二次長州征伐隨即吃盡了苦頭。好死不死，1866年，將軍家茂也在此時過世，幕軍指揮官慶喜接任了將軍職務，不出半年，孝明天皇也跟著過世了。

天皇的死眾說紛紜，很多人都認為，這位天皇繼續執政，將成為倒幕派的障礙，因此被倒幕人士毒殺的說法有之。不過也有可能，是繼任的一橋派將軍慶喜跟天皇當年因為政治立場而有嫌隙，覺得天皇食古不化想要除掉他。

總之，天皇死因成謎，但天皇的位置，由他的次子睦仁繼位，這位睦仁，也就是後來開啟維新時代的明治天皇。