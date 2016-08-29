政治的日常》改變時代的日本人：最後的將軍德川慶喜

德川慶喜的命運讓人想到比他時代稍早的法王路易十六，以推動改革之名被推上位置，卻無法抵禦改革所帶來的洪流。儘管他如此聰慧、雄辯，但面對時代，這位最後的將軍根本無力阻擋，能夠保住性命，以貴族之姿度過餘生，已是人生最大的幸運。

李拓梓

如果當將軍要靠天命，慶喜就是有這種天命。他原來是「御三家」水戶家的孩子，因為政治原因，被過寄到「御三卿」的一橋家。在江戶幕府體制中，有資格繼承將軍職務的，除了家康的本家，就是德川庶子尾張、紀州、水戶三家組成的「御三家」，跟過了幾代之後，因為害怕沒有男丁，所以擴大繼承範圍的第八代當主吉宗兄弟一橋、清水、田安三家組成的「御三卿」。

慶喜的原生家庭的水戶藩，因為不用參勤交代，長期滯留江戶，在民間一直有「天下副將軍」的稱號，著名的江戶說書故事「水戶黃門」，就來自這一家的故事。

禁裏御守衛總督時代的慶喜。（維基共享）

慶喜的父親德川齊昭，是著名的攘夷支持者，因為水戶黃門故事，民間風評極佳，也不免被將軍近臣忌憚，水戶家因為被認為是「副將軍」，雖然貴為御三家，但其實沒有出過將軍，齊昭因此對慶喜有很高的期待。

幕府老中阿部正弘當然知道這種期待，但真正讓阿部憂慮的，是放眼望去，如果將軍家慶過世，兩三代內沒有什麼像樣的將軍繼承人，如果不讓力主攘夷的水戶藩名正言順繼位，似乎也沒有什麼藉口。與其如此，不如說服齊昭將慶喜過繼給一橋家，一旦繼承將軍，至少名義上不是出自水戶，也算是個牽制。

齊昭深知阿部的考量，但對他來說，兒子就是兒子，就算過繼給人，也是自己的兒子。既然幕府對水戶藩繼承將軍職務有意見，又願意開個後門讓兒子以一橋家的出身繼承，他也沒什麼好抵抗。慶喜就這樣被過繼給一橋家，成為熱門的未來將軍候選人。

1853年，德川第十二代將軍家慶過世，同年美國提督培里帶著黑船叩關，要求日本開放通商，日本開始進入混亂衰弱的幕末時代。十三代將軍家定是早就被決定的人，但因為家定被認為要不就是腦性麻痺、要不就是智能不足，或者患有癲癇，總之就是體弱多病，因此能夠執政幾年，頗被看衰，慶喜於是被看作是十四代將軍的大熱門。但也因為他是大熱門，所以一開始就不被將軍周邊的人所喜歡。

1853年，德川第十二代將軍家慶過世，同年美國提督培里帶著黑船叩關，要求日本開放通商，日本開始進入混亂衰弱的幕末時代。（維基共享）

慶喜最大的支持者是阿部正弘，以及親生父親德川齊昭，和被認為當時最聰明的諸侯越前藩主松平春嶽；最大的競爭者，則是來自紀州的慶福和竄起的幕臣井伊直弼。

這場十四代將軍爭奪戰，算是幕末最激烈的一場權力鬥爭，從宮內的爭執，阿部正弘的英年早逝，水戶、薩摩、越前等大藩牽涉其中，一直到後來慶福、井伊直弼獲勝，展開「安政大獄」的思想鎮壓，不僅時間長，牽連者也很多。總之一橋家的慶喜是失敗了，紀州的慶福被指定為將軍繼承人，而失敗的諸藩多被處以禁閉處分，慶喜也是其中一位。

不過俗話說，得意沒有落魄的久。就在慶喜禁閉期間，權傾一時的井伊直弼莫名其妙的被攘夷志士砍死在櫻田門外。慶喜的人生又開始有了轉折，首先是因為朝中無人，所以一直在養望的慶喜，有了機會出任輔佐將軍職務的「將軍後見職」，而他的盟友松平春嶽，則出任政事輔佐。這兩個職務是當時幕府最重要且擁有實權的職務，改名家茂的十四代將軍慶福做了這個任命敵人的決定，想必也是極端無可奈何。

慶喜於是被看作是十四代將軍的大熱門。但也因為他是大熱門，所以一開始就不被將軍周邊的人所喜歡，他最大的支持者是阿部正弘（圖），以及親生父親德川齊昭。（維基共享）

再一次登上權力核心的慶喜，在衰敗的德川幕府當中，仍然盡力振興。他指揮作戰，載御蛤門打敗了長州軍，將之打為「朝敵」。他乘勝追擊，指揮幕府聯軍攻擊長州，在第一次長州征伐當中成功威脅長州，迫使長州屈服議和，家老周布政之助切腹，長州政權由不想得罪幕府的俗論派所奪。

一時的和平並非慶喜所支持，當長州倒幕力量在高杉晉作、桂小五郎支持下又一次興起，他再一次指揮作戰，希望能夠真正擊垮長州。但這一次因為一向支持幕府的薩摩私下與長州結成密約，慶喜的部隊不僅戰事不順，打到一半，將軍家茂突然過世，只好匆匆撤退。

第二次長州征伐被世間認為是一場敗戰，也讓整個幕府的權威一厥不振。慶喜就是在這樣的狀況下，被推舉為第十五代將軍，終於坐上了這個位置，卻得面臨一個無法扭轉的頹勢。

慶喜執政的時間很短，甚至不到一年。他一上台面對的第一件事，就是那位一下攘夷、一下支持幕府，變來變去的孝明天皇駕崩。接下來就是一連串西南雄藩檯面下的結盟，讓幕府日益衰弱的趨勢一直延續下去。慶喜也很清楚，如果不做改變，幕府必定結束在他手中。

他首先提出「大政奉還」，希望將權力轉交給新繼任的天皇。其實慶喜的算盤很清楚，天皇沒有能力親政，公卿也沒有能力治理國家，因此必須把國家交給最有威望的人執政，而長州的毛利敬親、薩摩的島津茂久，都沒有全國性聲望，放眼望去，日本最有威望的人，還是非慶喜莫屬。對慶喜來說，未來面對的最大挑戰，也只是從號令諸藩轉為領導議會，憑著他的聰明和辯才，應付起來應該綽綽有餘。

慶喜將軍辭去將軍一職，將政權歸還給天皇，稱為「大政奉還」。（維基共享）

但維新志士當然知道慶喜葫蘆裡賣什麼膏藥，力主一戰的西鄉隆盛等人，矢志消滅幕府，在鳥羽伏見戰役當中扛起官軍大旗，將原先作為官軍的幕軍打為賊軍，開始了一連串的戊辰戰爭風雨。

慶喜逃回江戶，左思右想，雖然不服氣，但識時務者為英雄，他找了跟維新志士關係良好的老幕臣勝海舟說項，並透過出身薩摩，一向寵愛他的天璋院篤姬向西鄉隆盛求情，並跟支持幕府的殘餘部隊劃清界線，促成了江戶無血開城，也讓明治維新有了起點。

保住一條命的慶喜成為最後的將軍，他的命運讓人想到比他時代稍早的法王路易十六，以推動改革之名被推上位置，卻無法抵禦改革所帶來的洪流。儘管他如此聰慧、雄辯，但面對時代，這位最後的將軍根本無力阻擋，能夠保住性命，以貴族之姿度過餘生，已是人生最大的幸運。