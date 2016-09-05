政治的日常》改變時代的日本人：「這樣不好嗎？」倒幕期間的群眾運動

幾萬人走上街頭，狂歌亂舞打砸搶，高唱「這樣不好嗎？」這件事，本身就對權威充滿了挑戰之意。即使是有人煽動，也只有在末法亂世，才可能釀成這樣的流行。

李拓梓

「這樣不好嗎？」運動（ええじゃないか）是1867年的日本最為特殊的社會現象，成千上萬的群眾放下工作，穿著奇裝異服，在各地市區一邊跳舞一邊唱著「這樣不好嗎？」的口號，有時會衝進平常討厭的人家裡要求招待或者撒野，也有些過激行動會搗毀店家。簡單來說，這波運動，相當能夠表達對於急遽變動的時代裡小人物只能看見當下的無奈。

「這樣不好嗎？」運動是1867年的日本最為特殊的社會現象，成千上萬的群眾放下工作，穿著奇裝異服，在各地市區一邊跳舞一邊唱著「這樣不好嗎？」。（圖：維基共享）

這波運動沒有領袖、沒有目標，到底是怎麼發生的，眾說紛紜。運動發生的時間不長，但範圍卻很廣，橫濱、江戶、京都、大阪、廣島、土佐、丹後，都發生類似事件，但一下子就消聲匿跡。消失之後，就再也沒有人提起。

「這樣不好嗎？」的口號，是從江戶年間不知道怎麼變成的伊勢神宮參拜風潮演變而來。伊勢地區被認為是日本的神國，也是今年G7高峰會召開的地點，到現在伊勢志摩地區仍然以「日本人的心靈歸屬」、「一生必須去一次」作為旅遊宣傳口號。

1867年，正逢伊勢神宮每六十年一次的大祭典年，日本各地有能力的人，興起了一股一生一定要去參拜一次伊勢神宮的流行。但許多沒有經濟能力，或者無法領到藩內旅行許可的百姓，沒有辦法進行這樣的參拜旅行，只好拜託要去的人順便幫他們求個幸運符，這些人就會以「這樣不好嗎」自嘲。這樣的自嘲轉到政治上，變成威權時代裡，高明而隱喻的政治笑話。

「這樣不好嗎？」運動，就從沒去伊勢神宮參拜的人開始，蔓延到社會各個角落。這場運動可以說是升斗小民對社會紛亂的一種反抗。前一年的1866年，幕長戰爭發生，幕府戰事不順，打到一半將軍家茂過世了，整場戰爭不了了之，所有各方面，都認為幕府打了敗仗。但是敗軍部隊的指揮官慶喜，卻隨即繼任將軍，他有心改革，但手中沒有籌碼，幕府欲振乏力，西南雄藩磨刀霍霍，所有對政治有敏感度的人，包括慶喜自己，都知道幕府要垮了。

「這樣不好嗎？」運動，從沒去伊勢神宮參拜的人開始，蔓延到社會各個角落。這場運動可以說是升斗小民對社會紛亂的一種反抗。（圖：網路）

戰爭需要花錢，幕府為了兩次攻打長州，再加上先前的幾次征戰，大量徵用地方武士、錢財，引來很多怨懟。羊毛出在羊身上，幕府跟諸侯伸手，諸侯就向百姓徵稅，戰爭帶來災禍，也帶來加稅。在幕府、武士階級權威衰退的時代，當然會引來農民起義抗爭。日本的騷亂時期，一直有農民起義的文化，在稍早的戰國時期，農民起義被稱作「一向一揆」，也對當時的諸侯造成莫大的挑戰。只是江戶時代算是太平時代，農民抗爭的事件大大減少，直到幕末，起義風潮才再一次捲起。

這波趕上改朝換代的農民起義，被稱作「改世暴動」，從1866年就開始，一直到維新後都還沒有停歇。自稱為窮苦民眾的農民，對地方的官吏、富人展開鬥爭，要求降低米價、施捨救濟，他們拿著「均貧富公正將軍」、「改世大明神」的旗幟，搗毀店家、燒毀帳簿，讓力量衰竭的地方諸侯無以應對。同時，西南雄藩的兵力也正開始集結往東挺進，威脅幕府的統治基礎。

「這樣不好嗎？」運動，也是「改世暴動」的一環，只是這些在都市裡發生的運動，並非針對諸侯賦稅、徭役問題的反抗，而是一種對世道紛亂的遁世反彈。隱藏在「這樣不好嗎？」跟「均貧富公正將軍」或「改世大明神」背後的，是人民對於沒有將軍的時代的盼望，沒有將軍不好嗎？沒有幕府不好嗎？也意味著當時人民對於改朝換代可以恢復正常生活的期盼。

在稍早的戰國時期，農民起義被稱作「一向一揆」，也對當時的諸侯造成莫大的挑戰。（圖：維基共享）

1867年九月，薩長起兵討幕，幕府連戰連敗，慶喜決定推動「大政奉還」，讓紛亂的政局有個了結。但他原本忖度可以繼續執政的美夢，馬上在次年被西南雄藩的兵力所擊潰，到頭只保住了一條小命。在此同時，越發衰敗的幕府，還沒統一天下的雄藩，以及還沒準備好執政的皇室，讓日本陷入了無政府狀態。

這個環境下，本來只是期待改朝換代的「這樣不好嗎？」運動瞬間消失，再一次崛起的仍然是各地農民很務實的「改世暴動」。比如在1868年甫結束會津戰役的會津地區，因為戰爭所帶來的物資缺乏，戰爭才一結束就發生暴動，新政府顯然沒有能力阻止暴動，暴動群眾要求罷免官吏、制定「改世綱領」，讓民眾有更多參政權，來符合新時代的統治需要。不過正當國政亂局，新政府還是採取了嚴厲的鎮壓手段。

有很多人認為，運動不會憑空發生。在兩波「改世暴動」中突然襲捲而來的「這樣不好嗎？」運動，背後必然有煽動者。運動有煽動者不奇怪，合理的推測，猜是反幕府的西南雄藩所推動，希望藉著民間流言蜚語，再一次削弱幕府權威。只是，確實也沒什麼證據可以證明這樣的推測為真，到底「這樣不好嗎？」運動是怎麼發生的，就成為歷史之謎。

不過在倒幕風潮中，「這樣不好嗎？」確實衝擊了幕府的威信，也讓改朝換代有了更強的民眾基礎。幾萬人走上街頭，狂歌亂舞打砸搶，高唱「這樣不好嗎？」這件事，本身就對權威充滿了挑戰之意。即使是有人煽動，也只有在末法亂世，才可能釀成這樣的流行。