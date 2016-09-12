兩岸與國際》中國贏得了面子，但裡子呢?

不管在二十國集團峰會或東協峰會上，中國皆有外交斬獲，但從中國眼前所遭遇的外交困境，這不過是止血而已。從東北亞到東南亞，其實中國皆陷入四面楚歌，遭受美日圍堵的困局。

顏建發／健行科技大學企管系教授

9月4－5日二十國集團（G20）在杭州召開峰會，接著9月6-8日東協（ASEAN）峰會在寮國首都永珍舉行。對於亞洲而言，這是今年度的兩件大事，而在這兩場大戲中，無疑地，中國有了最吃重的角色，對於中國競逐亞太霸權自然是重中之重的事。會前，中國外交部長王毅馬不停蹄，四處穿梭，看得出其所背負的無比壓力。尤其明年底十九大的權力布局已然展開，一靜一動，皆會影響習近平政權的威望，馬虎不得。

在二十國集團峰會，中國卯足全力，不僅將峰會辦得風風光光，美輪美奐，實際上，峰會事前也做足了外交斡旋與布局。因為二十國峰會的接下來是東協峰會。前一個固有主場優勢，可以操之在己，反而卻不能掉以輕心，它畢竟還牽涉到接下隔天在寮國首都永珍所舉辦的另一場大戲，也就是東協峰會；那是無法操之在己的大戲。尤其因為7月12日南海仲裁案的判決結果，對中國不利，因此中國做了很多防堵會員領袖可能藉杭州二十國集團峰會，在會上針對南海議題發表不利中國的言論。也因此，從外交戰的考量，二十國集團峰會具有更關鍵性的角色。

二十國集團峰會，中國卯足全力，不僅將峰會辦得風風光光，美輪美奐，實際上，峰會事前也做足了外交斡旋與布局。（AP）

而回頭看，中國在舉辦二十國峰會，確實用心十足，同時也有了外交上的勝利。

其中，9月5日東協峰會閉幕上，10國元首針對南海問題發表聯合聲明，僅表「嚴重關切」，強調「以和平手段解決爭端的重要性，希望各方依照國際法與相關原則處理爭議」，並重申對「維護和平穩定、區域安全以及南海航行自由的重要」的立場。東協峰會聲明的「措辭謹慎」對照於歐巴馬在美國－東協峰會聲稱「海牙國際法庭的裁決具有約束力」，不啻是一次外交上的一大勝利。

回頭檢視，中國在杭州舉辦二十國峰會，是從內、外兩方面下手：

一、內部：為了峰會的舉辦，中國不惜成本，砸重金，用盡各種手段，努力促成，追求目標的完美。在峰會籌辦期間，人流與物流嚴格管制、交通管制、調休放假、限產停工；為保障峰會期間的空氣品質，方圓300公里地區內（包括上海）的數百家工廠在G20峰會之前限產，杭州市區所有大型施工工程被要求從6月起停產。自8月開始，杭州許多企業被停業，商戶、餐館被關門，一些維權人士被強迫外出旅遊；杭州及周邊道路交通採取限流和安全檢查等管制措施，政府亦推出周邊景點優惠措施，鼓勵杭州市民出遊。

東協峰會聲明的「措辭謹慎」對照於歐巴馬在美國－東協峰會聲稱「海牙國際法庭的裁決具有約束力」，不啻是一次外交上的一大勝利。（AFP）

會議期間，「最憶杭州」的整個晚會節目是以一個既傳統又現代的西湖市景做依託，展示大國與富國的氣勢與風華。尤其晚宴上，除了演奏世界各國的名曲、節目，來賓所使用的餐具，皆極盡奢華之能，據了解，其設計靈感來源於杭州的水和自然景觀，體現「西湖元素」、「杭州特色」、「江南韻味」、「中國氣派」、「世界大國」等元素，而菜單和節目單也被印製在絲綢上。

這些安排除了讓與會的各國領導人感受中國抓世界領導權的企圖心，也經由許多傳統與現代的文化創意、創新技術的融合，自然流露出新的商機，並企圖成為引領風潮的商業符號。在政治之外，它也行銷國家品牌與企業品牌。

而這些作為除了是大國愛面子的作為，更大的誘因乃是搶國家與企業在國際政經領域的主導權與話語權。有了主導權與話語權，中國的國家與企業便可以參與國際政治經濟的資訊分享、資源分配或遊戲規則的制定。

二、外部：過去這一年來，中國在外交上頻頻失利。7月8日美韓宣布部屬薩德（終端高空防禦飛彈，THAAD）。海牙國際仲裁庭對南海的仲裁結果，中國全盤輸。因此，不管是二十國峰會或東協峰會，中國必須做出趨吉避凶之策：

1、峰會前一天，歐習兩人共同向聯合國祕書長潘基文遞交《巴黎氣候變化協定》批准文件，讓全球減排第一次成為可能；中國儼然與美國並肩為世界雙巨頭（G2）； 2、中方從美國軍方和白宮對南海問題的歧見中，找到突破口，積極推動中美兩軍交流，增進互信。在與安倍的互動中，中方更是展現出和解的高度誠意，同意派外長到日本參加中日韓外長會議，為G20的習安會鋪路，做出最大的妥協； 3、趕在G20峰會前發行首批5億SDR計價債券，使用人民幣結算，並藉杭州峰會所展現出的大氣，則讓會員國見識到中國的富裕以及人民幣時代的即將到來臨，藉此利誘東協，並為緊接其後在寮國舉辦的東協-中國峰會造勢。 4、利用大會期間機會，召開金磚國家峰會，突出發展中國家在國際舞台中的發言權，進而，以發展中國家領導自居。

G20會議期間，「最憶杭州」的整個晚會節目是以一個既傳統又現代的西湖市景做依託，展示大國與富國的氣勢與風華。（REUTERS）

然而，從更大的視野觀之，不管在二十國集團峰會或東協峰會上，中國皆有外交斬獲，但從中國眼前所遭遇的外交困境，這不過是止血而已。從東北亞到東南亞，其實中國皆陷入四面楚歌，遭受美日圍堵的困局。中國畢竟是政治與經濟大國，東協各國與中國各自的利害關係不一，故選擇「謹慎」措辭，而菲律賓也有所圖，故見好就收，主動降低南海議題上的姿態。但這些不意味著根本戰略態勢的改變。尤其美韓日三強近來的整合日強，中國恐無法輕率待之。

過去幾年，中國處和美國並稱集團G-2的地位，頗有分庭抗禮之態：以RCEP應對美國主導的TPP；以「一帶一路」對應美歐間的跨大西洋投資與貿易夥伴；二十國集團對應七大國集團；中國與中東歐的16+1對應歐盟。

中國意在改變這個世界的形勢與遊戲規則，美國將如何看待？歐巴馬此次到訪中國，在杭州機場遭到羞辱，歐巴馬心裡如何感受，而即將可能當選總統的希拉蕊柯林頓看到此一幕，心裡的感受又是如何？