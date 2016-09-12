瞭望之窗》杜魯道的中國處女行與未來中國、加拿大關係

托克維爾



上週「20國集團」（G20）在中國杭州召開，國際輿情焦點多聚焦在場外主要國家元首的外交互動與角力。這是美國總統歐巴馬卸任前最後一次的畢業旅行和中國之行，卻在杭州機場受到北京在外交禮賓上「穿小鞋」的對待。歐巴馬也與中國國家主席習近平最後一次進行「歐習會」，兩人除了在有共識的巴黎氣候變遷公約同意批准之外，其他議題幾近盍各言爾志。

東道主的習近平主持G20高峰會，右邊坐著歐巴馬，左邊坐著俄羅斯總統普亭的這張照片，足以讓他形塑中國崛起的強國印象，一掃日前國際法庭對南海主權仲裁案的面子大傷陰霾，對中國國內民眾也有所交待。

東道主的習近平主持G20高峰會，右邊坐著歐巴馬，左邊坐著俄羅斯總統普亭，足以讓他形塑中國崛起的強國印象，一掃日前國際法庭對南海主權仲裁案的面子大傷陰霾。（REUTERS）

G20本來就是一個鬆散、不具拘束力的論壇，這次的高峰會中各國領袖的雙邊會談反而比較引人注目，加拿大總理賈斯汀･杜魯道（Justin Trudeau）的中國處女行就是外界較少提及、卻是值得注意的例子。

去年10月，43歲的帥哥杜魯道所率領的加拿大自由黨贏得國會大選執政，讓他繼父親、也是加國前總理皮耶･杜魯道（Pierre Trudeau）之後，成為杜魯道家族第二位國家領導人。小杜魯道的當選，也讓加拿大與中國的關係出現增進的曙光，因為先前加國保守黨的哈伯政府（Stephen Harper）對中關係並不熱絡，前總理哈伯不僅缺席08年北京奧運，直到09年才訪問北京，當時還被中國前總理溫家寶當著媒體面消遣「怎麼現在才來」，氣氛非常嚴肅、難堪。而小杜魯道在競選期間也曾批判哈伯政府的對中政策不夠積極。

去年10月，43歲的帥哥杜魯道所率領的加拿大自由黨贏得國會大選執政，讓他繼父親、也是加國前總理皮耶･杜魯道之後，成為杜魯道家族第二位國家領導人。圖為2012年，小杜魯道參加慈善拳擊賽前的過磅照。（圖：截自youtube）

中國當然對小杜魯道寄予厚望，因為老杜魯道正是加國打開中國大門的推手。早在1970年時就是老杜魯道一手促成中、加建立邦交關係。之後中、加關係除了在1989天安門事件後幾年略有低潮，直到06年保守黨哈伯政府上台前都維持密切互動。據傳當年老杜魯道急於和北京建交的背後，也有美國尼克森政府官員季辛吉的幕後操作，因為就在老杜魯道和中國建交的隔一年，季辛吉就訪問中國，隨後就是美國總統尼克森的中國之行。

值得一提的是，1970年加、中建交公報談判過程中，北京堅持加國必須「承認」（recognize）台灣是中國一部份，但加國始終堅持用「注意到」（takes note of）北京對「一個中國」的定義，這與72年尼克森訪中簽訂「上海公報」用「認知」（acknowledge）的字眼背後思考如出一轍。

中國對小杜魯道寄予厚望，因為老杜魯道正是加國打開中國大門的推手。早在1970年時就是老杜魯道一手促成中、加建立邦交關係。 （REUTERS）

2015年11月小杜魯道初上任，立即在土耳其舉辦的G20會議以及在菲律賓舉行的「亞太經合會」（APEC）與習近平兩度會晤，承諾今年北京G20會議前由小杜魯道先赴中進行正式國是訪問。

小杜魯道精心安排他的中國處女行，特別早了幾天抵達北京，先是在中國企業俱樂部與「阿里巴巴」創辦人馬雲會談並發表演說，同時藉機送給習近平一個大禮，那就是宣布加拿大「很樂意」加入中國主導的「亞洲基礎建設投資銀行」（AIIB）。接著他會見習近平和中國總理李克強，李克強則是投桃報李回應小杜魯道，中國將針對中加「自由貿易協議」（FTA）的可行性進行評估。之前哈伯政府雖然早已對北京提出此一期待，但雙方在諸如勞工權利、環境保護、中國國營企業改革等議題上各持已見。

如今，小杜魯道政府與北京關係改善，雙方協商FTA的意願增高。而習近平更是在這位小老弟面前讚揚他的父親具有非凡的政治遠見，才能洞悉加化加、中關係的重要性。西方媒體則以「父規子隨」（Like father, like son）來形容小杜魯道急欲改善與中國關係的態度。

小杜魯道精心安排他的中國處女行，同時送給習近平一個大禮，宣布加拿大「很樂意」加入中國主導的「亞洲基礎建設投資銀行」。（AFP）

小杜魯道達到上述重要目標，剩下來的就是公關與形象塑造行程。他帶著家人造訪長城，又前往上海一所高中和中國籃球明星姚明進行籃球交流，還在小吃店和中國民眾搏感情。在上海的「加中商業協會」演說時，小杜魯道又宣布56筆價值達12億美金的加、中商業合同。

在G20高峰會上，小杜魯道並未跟隨歐巴馬和習近平宣布批准巴黎氣候變遷公約，但也重申將在年底完成的決心，並誓言支持自由貿易以對抗保護主義。最後小杜魯道還訪問香港。然而面對加國內部人權團體的質疑，小杜魯道則強調他在訪中行程中已經向中國領導人提出改善人權的呼籲。

過去加拿大經常被視為美國的馬前卒，但年輕的小杜魯道上任之後似乎有意展現更為獨立自主的外交作為。尤其美國總統大選白熱化，競選過程中兩大政黨候選人希拉蕊和川普在若干對外政策上的主張都引發國際憂慮，這也促使小杜魯道想要加強他在國際事務上發言的力道。

再加上老杜魯道和中國的歷史淵源，未來小杜魯道積極強化對中關係乃自然趨勢。對台灣而言，十年前還有聲音要促使加拿大國會通過加國版的「台灣關係法」，以目前杜魯道政府「務實親中」的態度來看，未來台、加政治關係想要有所突破將難上加難。但至少加拿大牛肉都在美豬爭議的焦點下悄悄進口台灣了，台灣政府總也該換得若干經貿與外交上的互惠互利才是。