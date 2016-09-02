兩岸與國際》習大大會成為G20神奇的魔術師嗎？

9月4日將在杭州登場的G20峰會，一帶一路將成為焦點關鍵詞。然而，「一帶一路」並沒有嚴格的可行性評估，邊說邊做，基本上是藉政治與外交的操作來達到聚財與發展的目的。中國只發佈了路線圖以及願景和行動概況，對於涉及具體細節的資訊發佈仍然空白。不過，將概念炒翻天，是有作用的，早期中國的開放與發展，就是用這種手法吸金。

顏建發／健行科技大學企管系教授

9月4－5日，20國集團領導人第11次峰會將在杭州舉行。中方把峰會主題訂為「構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟」。媒體還用「大力整骨G20，幫『一帶一路』抬轎」的聳動標語。「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）必然會成為焦點的關鍵詞。畢竟，這是中國國家主席習近平三年多來經貿外交與戰略的核心議題。

8月17日習近平在人民大會堂表示，要讓「一帶一路」的建設造福沿線各國人民。據稱已有100多個國家及國際組織參與其中，有30多個沿線國家簽署共建「一帶一路」的合作協定。早在七月初，國務委員楊潔篪更利用《經濟學人》的報導文章，進行宣傳說，中國將在「一帶一路」國家投資4兆美元；「一帶一路」可以讓中國到2020年成為「小康社會」，到2050年成為「繁榮、昌盛的」國家。

習近平在人民大會堂表示，要讓「一帶一路」的建設造福沿線各國人民。（資料照，AFP）

回顧「一帶一路」這一倡議的起源，是習近平於2013年9－10月，出訪中亞和東南亞國家期間所倡議的。到今天也才剛滿三年。而風風火火地宣傳成今世的「萬里長城」，不得不讓人佩服共產黨的組織力、宣傳力與運動力。就連香港特首梁振英在施政報告都提及「一帶一路」達42次之多。中國人稱皇帝是天子，習大大果然天縱英明！這不覺讓人想起十年前一句常被廣泛引用的國外購物節目的一句口頭禪：

「這真是太神奇了，傑克！」

中國共產黨得孫子兵法之真髓，善於虛張聲勢、花言巧語、拋磚引玉、製造輿論等計謀。文革世代的人又善於搞宣傳、搞串連、搞運動。「一帶一路」並沒有嚴格的可行性評估，邊說邊做，基本上是藉政治與外交的操作來達到聚財與發展的目的。也就是藉別人的資源來解決自己產能過剩的問題。中國內部經濟放緩，對基礎設施的需求已開始飽和，為了保持經濟成長，必須要將產能輸出到相對落後的國家。而將國內的剩餘產能用於國外的基礎建設，也有提高區內話語權的好處。經濟從事生產，政治從事分配；政治常決定經濟。中國共產黨喜歡「講政治」，其來有自。

「一帶一路」自提出以來，只發佈了路線圖以及願景和行動概況，對於涉及具體細節的資訊發佈仍然空白，外界不甚了了，根本做不了細部的評估。不過，將概念炒翻天，是有作用的，早期中國的開放與發展，就是用這種手法吸金。

在「一路」的戰略構想下，泛亞鐵路工程是最核心的項目。中國的優先夥伴設想是，建設好中寮、中泰以及中印（尼）間的高鐵，讓中國和東協各國更加方便地往來。中國構想以昆明為中心，東線（越南）、西線（緬甸）、中線（寮國）三路並進，將中南半島的既有鐵路網一舉串起，經曼谷到達新加坡，預計鐵路總長將達到1萬4600公里。泛亞鐵路一旦完成，不但將大幅改變亞洲的經貿旅行路線，中國的軍力將可以在一天之內到達新加坡。

在「一路」的戰略構想下，泛亞鐵路工程是最核心的項目。中國構想以昆明為中心，東線（越南）、西線（緬甸）、中線（寮國）三路並進，將中南半島的既有鐵路網一舉串起，經曼谷到達新加坡，預計鐵路總長將達到1萬4600公里。（圖：bharatkalyan97）

但東南亞國家受過歐洲殖民統治，深具外交智慧，並不是省油的燈，各個精得很，究竟最後誰得便宜，仍在未定之天：

寮越緬

今年6月5日《德國之聲》報導指出，鐵路沿線國家，包括寮國、越南在內，都對中方的貸款條件以及苛刻要求感到憂慮，導致鐵路的重要部分遲遲未能動工。中方主張，如果能獲得沿線土地開發權，願意在項目前期分擔更多的建設費用。但中方的要求遭到回絕。而這樣規模的基礎設施工程，建設費用只是一部分，後期運營同樣需要大量的財政補貼，沿線國家沒有足夠的財力來推進這工程。而緬甸於2014年取消了該鐵路通過該國的規劃，除了財政，也有環保的憂慮。

泰國

中泰於2013年10月簽署諒解備忘錄，達成「高鐵換大米」共識；後因泰國政變，被迫擱淺。2014年12月19日年底雙方再簽諒解備忘錄，曙光再現。不過，日本因素及時介入，乃形成了日中的全面較量。2015年12月1日泰方傳出放棄向中國，轉而尋求日本ODA的貸款，泰中合作計劃工期因而延宕。今年3月23日李克強與泰國總理巴育會面，李克強表示「中泰親如一家」，中泰鐵路項目合作已取得重要進展。但巴育回到泰國沒幾天，第九輪談判宣佈告吹。泰國政府突然宣佈這條鐵路不再是聯營企業，而將由泰方完全擁有，中方只需在資金和技術方面提供協助。

印尼

2015年10月9日，中印雙方達成「雅加達－萬隆－井里汶－泗水」高速鐵路專案的口頭默契，但第一期「雅加達－萬隆」的部分因為沒錢，幾已胎死腹中，後來中方提出了新的高鐵方案，由中國國家開發銀行（CDB）以優惠方案提供75%的融資，且不需要印尼政府出資或提供債務擔保。不過，今年1月21日舉行動工典禮一週後，印尼交通部卻表示尚未核可該項目的施工許可證，施工被迫暫停。有報導稱，印尼交通部長約南在項目破土那一刻，還在審讀項目的申報文件。環保界憂慮可行性評估通常要18－19個月，但此案才花3個月。環評更是快得嚇人，7天就做完。有消息稱，如果反對的力量變得更大時，該項目有可能會被取消。

中印雙方達成印尼高速鐵路專案的口頭默契，但第一期「雅加達－萬隆」的部分因為沒錢，幾已胎死腹中，後來中方提出了新的高鐵方案，由中國國家開發銀行（CDB）以優惠方案提供75%的融資，且不需要印尼政府出資或提供債務擔保。（AP）

對於「一帶一路」的壯舉，《多維》的評論家高望說：

「中國一帶一路的盤子很大，如果每個項目都是這麼一個操作流程，那麼結果是非常可怕的。我們不僅是掉到印尼這個坑了，而是掉到了自己的坑裡。」

問題是，中國皇帝說話算話，而成千上萬官員與學者忙著跟進拍馬，又如何是好呢？