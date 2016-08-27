兩岸與國際》南海議題會延燒到杭州的G20峰會嗎

G20峰會是中國的年度大戲，是最主要的主場外交。而為了佈這個局，中國領導人對這些國家做了哪些工作，成效又如何呢？

顏建發／健行科技大學企管系教授

自八月上旬以來，中國與周邊的關係開始有了回溫的端倪。先是菲律賓總統杜特蒂一番「美國沒錢，中國錢多」的媚中言論，然後8月10日便有特使、前總統羅慕斯與中國人大外事委員會主委傅瑩在香港的共進晚餐，進行破冰。8月19日，緬甸國務資政翁山蘇姬赴北京拜會中國國家主席習近平。接著，8月24日，中日韓外長會議在東京舉行，中國外長王毅、日本外相岸田文雄、韓國外長尹炳世出席會議。

不過，三國外長未發共同文件，顯示中日韓分歧嚴重。儘管如此，在三外長會後，王毅分別與岸田文雄及尹炳世舉行雙邊會談後，表達歡迎日本首相安倍與韓國總統朴槿惠，出席G20（二十國集團）杭州峰會。而在此同時，會議當天清晨朝鮮在東海上發射了「北極星1號」潛射彈道導彈，該導彈落在日本防空識别區內，攪局意味濃厚。

在7月12日南海仲裁案公布而中國外交大挫敗後，上述事件總體看來，猶如寒冬裡乍見的暖陽，也顯示出中方刻意營造一種與周邊關係回春的氛圍。然，北京究竟在圖甚麼？很顯然，為的是要讓G20峰會能順利地舉辦。畢竟這是中國的年度大戲，是最主要的主場外交。而為了佈這個局，中國領導人對這些國家做了哪些工作，成效又如何呢？

G20峰會是中國的年度大戲，是最主要的主場外交。（REUTERS）

緬甸

當東協越來越多國家在南海問題上選擇站在中國的對立面時，那些在南海與中國沒有直接利益衝突的國家，就成了外交努力的對象，緬甸便是其一。8月17翁山在中國進行為期五天的訪中之行，分別與中國國家主席習近平、人大委員長張德江、總理李克強三位領導人會晤。此行所受禮遇的規格據說僅次於俄羅斯的普欽。不過，2011年以來中緬雙方關係便趨惡，除了內部因素外，美國的挖牆腳應最關鍵。而翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟長期以來與西方關係密切，美方更以民主化之由，解除了原有對緬甸經濟和軍事的制裁。此次訪中後，九月翁山將訪美，這應該才是重頭戲。而日本對緬甸的政經投入也很綿密。準此，形容翁山率先訪中是中國外交的一大勝利，恐言之過早，不如說是翁山善解中國人愛面子的道理吧！

8月17翁山在中國進行為期五天的訪中之行，分別與中國國家主席習近平、人大委員長張德江、總理李克強三位領導人會晤。（AFP）

菲律賓

菲律賓總統杜特蒂固被封為「親中派」，但他快人快語，性情多變。8月23日他表示希望年內與中國就南海爭端進行對話；最好繼續通過外交對話與中國接觸而非惹怒中方官員。但24日他在軍營視察時卻說，「如果他們（中方）硬來，結果將是血腥的，我們不會白給他們便宜」。以杜特蒂忽軟忽硬，反覆無常的個性來看，中菲關係要緊靠並不容易。更何況，他就算真想脫離美國而走向親中，也有結構上的困難。安全上，美日是菲律賓最重要的軍援國。菲美兩國於2014年4月下旬簽署了《加強國防合作協議》，該協議容許美國增加在當地的軍事部署，以應對南海的緊張局勢，該協議效期10年。經濟上，美日資本的流入以及美國的固定援助是菲律賓發展不可或缺的重要因素。以目前美國的再平衡戰略，菲律賓是美日第一島鏈極脆弱的環節，美日能不重視而努力拉住菲律賓嗎？而作為南海仲裁的贏家，菲律賓又將如何面對輸家的地主國？是有趣的觀察點。

日本

中國外長王毅24日下午出席中日韓外長會議之後，分別會見了日本外相岸田文雄和韓國外長尹炳世。由於日本與中國在東海和南海問題上極為分歧，會談氣氛非常壓抑與緊張。會談中，岸田對於8月後中國海上軍事力量大舉進入釣魚島相鄰海域的做法，提出抗議，王毅則以釣魚島是中國固有領土予以回擊。王毅與岸田在會談後離場時，表情都相當嚴肅。倒是，同一時間在北京會晤楊潔篪以及李克強的日本國家安全保障局長谷內正太郎還未離開北京，中方已釋放出強烈改善中日關係的願望。與楊潔篪會過面的公明黨眾議員遠山清彥也透露，感受到中方欲改善日中關係的強烈想法。不過，一碼歸一碼，在東海與南海議題上，日本肯配合中國地主國的節奏嗎？

中國外長王毅（左）24日下午出席中日韓外長會議之後，分別會見了日本外相岸田文雄（中）和韓國外長尹炳世（右）。（EPA）

韓國

在中韓外長會談中，王毅堅決反對美國在韓部署薩德系統，不接受任何損害中國戰略安全利益的行徑，希望共同尋找雙方都能接受的妥善解決辦法。但尹炳世完全迴避了中方針對薩德的非難，只表示韓方將全力支持中方辦好杭州峰會。尹炳世並沒有對中方歡迎朴槿惠參加G20的邀請，表態回應。中韓關係仍然十分曖昧。

中日韓各自的雙邊會議結束後，議場外記者捕捉到的畫面是：王毅表情嚴肅，但岸田和尹炳世卻談笑風生，一起走出會場，對比鮮明。行程緊湊、行色匆匆，應該王毅為舉辦G20而穿梭的最佳寫照。王毅24日在日本出席中日韓三國外長會後，25日下午要和人在北京訪問的阿爾巴尼亞外長舉行記者會，行程如此緊張，可以感受其壓力。另值得一提的是，此前8月9-14日王毅還走訪肯亞、烏干達與印度。尤其是，王毅拜會了印度總理莫迪。印度曾表示相關各方應尊重南海裁決結果，王毅此行的目的在爭取印度支持，避免將南海問題加入峰會議程。但南海仲裁結果有助於印度抗衡中國「一帶一路」的擴張，印度會答應嗎？

王毅拜會了印度總理莫迪。印度曾表示相關各方應尊重南海裁決結果，王毅此行的目的在爭取印度支持，避免將南海問題加入峰會議程。（AFP）

眼前中國經濟下滑、貧富差距擴大，呼籲政治改革的聲浪上揚。在杭州舉辦的G20不僅事關國家顏面，且是對習近平外交威信的一次測驗，也關乎明年底十九大的權力佈局。但習能過得了關嗎？