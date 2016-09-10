無以酩狀》Zombie：《屍速列車》泯滅與拾回人性之間

最後有的人拾回善知，有人懂得感激，有人選擇放棄，有人始終只顧自己；生死交關的考驗，人們被迫卸下偽善的脆弱面具。酒客們接連一杯杯點著「殭屍」，濃烈酒精被包覆在酸甜水果滋味裡等到酣醉的時候早已渾然不覺，讓心底真實的感知蓋過理智。

縮梭

從一部喪屍動畫《起源：首爾車站（Seoul Station）》初剪版大受矚目後，延展構思成真人電影《屍速列車（Train to Busan）》。描繪人性各式樣貌輪廓，險惡算計、自私畏事、豁命成全、關懷良善，一輛列車裡失控的生存考驗。

緊湊的闖關求生，政府欲蓋彌彰的謊言，從多位配角們身上描繪出社會縮影。一個人成為喪屍後就不再是原來的自己還是放大既有殘暴本性？片中溫柔慈祥的婆婆成為喪屍後，鏡頭多次帶到她與其它嗜血喪屍不同的神情反應，對照男主角母親被感染後透過電話倏變的對話語調，表現平時壓抑的不滿終於無法被隱掩，世界總是如此赤裸血腥。

或許我們偶爾也都是喪屍、殭屍（Zombie）而從未自覺。

《屍速列車》描繪人性各式樣貌輪廓，關於一輛喪屍列車裡失控的生存考驗。（圖：車庫娛樂）

除了「邁泰（Mai Tai）」，另一款「殭屍（Zombie）」也常被列為提基風格（Tiki Style：Tiki是指毛利人神話裡被創造的第一個男人，之後通常被衍伸為熱帶風格調飲）代表調酒。

一般熟知的殭屍調酒被認為是提基風格調酒指標人物－唐．畢區（Donn Beach）在1934年時，替一名前來請求解宿醉偏方的酒客所調製；該酒客於數日後回返，向店家投訴因為喝了那杯酒導致幾天生活形同行屍走肉，於是便以「殭屍」替這款充酒果香卻又相當濃烈的調酒取名，放上搬遷至好萊塢的自家餐酒館「Don the Beachcomber」酒單不久立刻聲名大噪。

為了擔心被同業競爭對手剽竊酒譜配方，甚至僅以酒瓶貼上編號告知員工調製順序；隨後多間酒館起而仿傚卻畫虎不成反類犬，還紛紛聲明自己是唯一正宗。直到1950年，老唐先生昭告殭屍調酒乃是他的個人創作，並釋出酒譜讓這杯殭屍撥雲見日。

以Lemon Hart 151 Rum調製的Zombie。（圖：La Petite Chambre 小房間﹠就醬拍工作室）

老唐先生的殭屍酒譜在現代提基大師－畢區龐．貝瑞（Beachbum Berry）多本著作中皆有提及。1998年首先出版的《Grog Log》裡列出試圖揣摩老唐1934年版本殭屍酒譜：1盎司萊姆汁、各四分之三盎司不甜鳳梨汁與木瓜糖漿、半盎司蘋果傑克酒（Applejack）、1茶匙砂糖、1盎司深色牙買加蘭姆酒（Dark Jamaican Rum）、2盎司巴巴多斯蘭姆酒（Barbados Rum）、1盎司淡色波多黎各蘭姆酒（Light Puerto Rican Rum），搖盪均勻後倒入杯內再加進半盎司酒精強度75.5﹪ABV（151 Proof）蘭姆酒浮於表面。

之後2002年貝瑞的《Intoxica》則紀錄老唐1950年版本酒譜：各1盎司淺色蘭姆酒、金色蘭姆酒、高濃度蘭姆酒、檸檬汁、萊姆汁、鳯梨汁、百香果糖漿，與一匙棕糖、少量安格式苦精（Angostura Bitter）；該版本源自洛杉磯廚師－路易斯．斯皮瓦克（Louis Spievka）1950年自費出版《Barbecue Chef》一書，據傳是老唐親授酒譜。此酒譜亦被調酒專家－泰德．黑格（Ted Haigh）記載於著作《Vintage Spirits & Forgotten Cocktails》。

2007年貝瑞出版《Sippin’ Safari》提到當初斯皮瓦克的殭屍酒譜可能是捏造而來，並無證據確定是老唐本人提供；且於書內描述一款由「Don the Beachcomber」舊員工－迪克．聖地牙哥（Dick Santiago）手札內記載的1934年版本殭屍酒譜：四分之三盎司萊姆汁、半盎司老唐預調汁（Don’s Mix：2份葡萄柚汁與1份肉桂糖漿）、半盎司法勒南利口酒（Falernum：混合杏仁、薑、丁香、多香果和萊姆調味）、各1.5盎司波多黎各蘭姆酒與牙買加蘭姆酒、1盎司高濃度蘭姆酒，少量安格式苦精、紅石榴糖漿（Grenadine）、艾碧斯（Absinthe）。

Falernum（左）與Zombie Head杯（右）。（圖：slammie.com）

當代認知的殭屍酒譜紛眾，大部份酒譜都會使用蘭姆酒進行調製。鮮為人知的另一款酒譜記錄於查理斯．貝克爾（Charles Baker）在1939年《The Gentleman’s Companion》書中。裡面描述一位畫家朋友自海地帶回當地飲食配方，其中一款便是「喪屍（Zombie，為了區隔而調整中文翻譯）」。以12盎司椰漿、6盎司干邑白蘭地（Cognac）、2盎司黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino）、少量安格式苦精，調製後可供多人飲用；部份海地人會改用海地蘭姆酒或其它深色風味蘭姆酒替代白蘭地。

《The Gentleman’s Companion》書中提到去海地的畫家朋友Christopher Clark其畫作：The Crap Shooter。（圖：Elizabeth Gordon）

喪屍（Zombie）觀念起源自17、18世紀加勒比海的法屬殖民地－海地（Haiti），當時法國政府大量自西非運送黑人至此奴役種植甘蔗，但是殘暴手段讓許多黑人無法忍受而自縊；始於非洲傳到海地的多神教－巫毒教（Voodoo，法語：Vaudou）堅信自殺者的靈魂將不得回返故鄉，成為喪屍永世服侍著死神撒麥迪。時代演變，19世紀之後喪屍是指被巫師操控的屍體，已不再讓人關聯到海地黑人們為奴的苦難遭遇。

喪屍題材屢見不鮮，以電影呈現人性完全被泯滅的想像畫面，再從中為腥臭幽暗裡溫暖的微光動容；然而這些票房裡多少觀眾只願意為螢幕劇情聲淚俱下，卻對現實周遭發生的事充耳不聞。

《屍速列車》那些不需要具名的鯛民雜魚或許就是我們的寫照，自詡道德正義卻行事傷天害理；反正旁人為惡事不關己也就不需要費心在意，冷漠與無知擴散讓人們感染成喪屍般不再思考（但是會以為自己有在動腦）。

最後有的人拾回善知，有人懂得感激，有人選擇放棄，有人始終只顧自己；生死交關的考驗，人們被迫卸下偽善的脆弱面具。酒客們接連一杯杯點著「殭屍」，濃烈酒精被包覆在酸甜水果滋味裡等到酣醉的時候早已渾然不覺，讓心底真實的感知蓋過理智。

酒與電影如果僅能剩下娛樂效果，沒有人在意品味與思考，哪天也許就跟電影中的喪屍般連門該怎麼開都不知道，不能辨是非也不明就裡。

「你也打算變成一晚的喪屍嗎？（請注意周遭人身安全）」

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）