無以酩狀》Colonial：《十年》信念的堅持從來都不是一條康莊大道

內容配方幾乎相同的「殖民」與「殖民地」到底是只有名稱不同，馬丁尼的做法選擇最後卻呈現出不同的風貌各自的滋味。既然選擇了這道信念，唯有勇敢面對，即使遍體鱗傷也要走完這條路。

縮梭

內容涉及香港民主、人權、言論自由遭受威脅現況，另外還包含港獨自決等政治議題而被中國全面封殺的電影《十年（Ten Years）》，預言般的想像敘事關於數年後的香港。被操弄的香港國安政策、世界毀壞的速度大過於進步、廣東話被普通話取代、以自焚抗爭體制的人、高壓統治迫害人民的生活；五段各自獨立的電影瀰漫無能為力的哀戚，微薄力道終究難以反抗惡意撻伐與時代洪流。

《十年：自焚者》：「維持我意志的，不是仇恨，是希望。」。（圖：佳映娛樂）

1842年中國第一次鴉片戰爭遭英國擊敗，翌年簽訂《南京條約》將香港割讓給英國成為殖民地，二戰期間被日軍佔領三年餘後重歸英國管轄。1997年依《中英聯合聲明》，香港主權移交給中國，實施一國兩制，聲明香港除外交與國防以外事務皆能享有高度自治。至今近廿年過去，中國政府種種作為包括類似洗腦般的教育課綱，2014年令民眾擔心一國兩制名存實亡的中國官方《一國兩制白皮書》，訴求自由民主的佔中與雨傘運動開展。

曾經淪為英屬殖民地（Colony）的香港，曾經許諾的自由如今被變相地剝奪。觀影者看著那些直言不諱的畫面，傷感於片中主角們遭遇，也應當思索身處的現下。我們以為能在困境中抉擇的命運到頭來不過身為別人賣弄的一步棋；勉力想保留的一絲信念最後不敵洪流變遷。你為人們捍衛的自由民主換來臉上被砸的蛋液，然後還遞過紙巾給那個施暴者卻也同樣任人擺佈的市井小民。

《十年：本地蛋》：「連《叮噹》都禁，傻的嗎？」。（圖：佳映娛樂）

一如電影裡說的：「這十幾年來我們學到最多的是陰謀論，而失去最多的是信任」，我們究竟是身不由己還是自己樂在其中？

1914年，芝加哥黑石酒店（Blackstone Hotel）瑞士籍調酒師﹣雅克斯．斯特勞布（Jacques Straub）於著作《Drinks》提到「殖民（Colonial）」，以等比例老湯姆琴酒（Old Tom Gin）與葡萄柚汁加上半份量黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino）搖製，且標註這杯調酒另外一個名稱－「磨坊主人（Miller）」；這份酒譜與1934年《My New Cocktail Book》二版裡紀錄的「殖民」皆使用湯姆琴酒且配方比例相同。

以Plymouth Gin調製的「Colonial」。（圖：La Petite Chambre 小房間）

美國禁酒令時期（Prohibition，1920﹣1933年），位於南佛羅里達僻遠的基韋斯特島吸引許多美國人前往飲酒買醉，當中著名便是以「邋遢喬三明治」聞名的「邋遢喬酒吧（Sloppy Joe’s Bar）」；據說海明威在搬離此處前還扛了「邋遢喬酒吧」小便斗回家當紀念。這間酒吧從「銀拖鞋（The Silver Slipper）」更名成「邋遢喬」是源於古巴哈瓦那的一間「邋遢喬酒吧」，該酒吧是由西班牙前往哈瓦那謀生，人稱「邋遢喬」的喬許．阿貝爾．歐特羅（José Abealy Otero）所創立。

1932年由邋遢喬編纂的《Sloppy Joe’s Cocktails Manual》也曾記載過「殖民」酒譜，以三分之二甜苦艾酒（Sweet Vermouth）、三分之一皮恭苦橙開胃酒（Amer Picon）、少量庫拉索柑橘酒（Curaçao）和安格仕苦精（Angostura Bitter）、一茶匙砂糖，與冰塊裝盛於飾有水果與薄荷的短杯之中。是為「殖民」這杯調酒較與眾不同的做法。

基韋斯特的「邋遢喬酒吧（Sloppy Joe’s Bar）」。（圖：La Petite comedywire.com）

哈利．克拉多克（Harry Craddock）在1930年發行的《The Savoy Cocktail Book》「殖民」酒譜，是以辛口琴酒（Dry Gin）與葡萄柚汁二比一的比例加上少量黑櫻桃蒸餾酒搖製。1931年出版的《Old Waldorf Bar Days》則是紀錄「殖民」酒譜為：普利茅斯琴酒（Plymouth Gin）與紅卡里薩亞（Calisaya，源自西班牙的苦味奎寧藥草酒）二比一的比例加上少量柑橘苦精（Orange Bitter）冰鎮攪拌。

另一杯酒譜與「殖民」近乎相同的「殖民地（Colony）」則是發源於禁酒令時期一間位於紐約的私密酒吧「Colony」，其首席調酒師馬可．哈特姆（Marco Hattem）所創；以1.5盎司琴酒、0.75盎司葡萄柚汁、0.25盎司黑櫻桃蒸餾酒搖製。然而這間酒吧更為人知的，是馬可利用升降電梯收納藏酒以躲避禁酒官員查緝；以及提供「007系列電影」製作人﹣艾伯特．布洛克里（Albert Broccoli）在電影台詞裡，關於馬丁尼（Martini）「用搖的，不要攪拌（shaken, not stirred）」靈感概念。最早使用搖盪方式製作的馬丁尼被紀錄於1900年，哈利．強森（Harry Johnson）著作《Bartender’s Manual》中，使用等比例老湯姆琴酒與苦艾酒（Vermouth）、少量柑橘苦精調製，並稱之為「布拉德福德馬丁尼（Bradford à la Martini ）」。

曾經的殖民地，現在如何走出屬於自己的路；過去的依附，現在怎麼邁向獨立自主？

內容配方幾乎相同的「殖民」與「殖民地」到底是只有名稱不同，馬丁尼的做法選擇最後卻呈現出不同的風貌各自的滋味。既然選擇了這道信念，唯有勇敢面對，即使遍體鱗傷也要走完這條路。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）