自由開講》沒有十八趴會餓死嗎？

◎鄧鴻源

九三軍公教人員即將走上凱道，其中有張照片深深感動我，只見一位台灣歐里桑舉著一張紙，上面寫著「救救下一代」五個大字，這才是人性的光輝，可貴的尊嚴。然而遊行隊伍中大多數人都拿著寫有「要尊嚴」字樣的布條，令人不解，沒有十八趴真的會餓死嗎？

軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行於9月3日下午登場，四路縱隊從各地出發向凱道集結，向蔡政府表達不滿。（資料照，記者羅沛德攝）

當初十八趴的設計是給低收入的退伍軍人，為何後來連高官與公教人員也雨露均霑？這樣的優惠應該隨一般民眾薪資的升降而彈性調整，豈可一成不變？為何民眾薪資倒退，公務員薪資不降反升？為何一般民眾薪資所得替代率不到三成，公務員卻可高達九成以上，還有優惠存款利息可領？這不是劫貧濟富是什麼？退休比人家上班領還多的人，有何資格出來抗議？難道連一點羞恥心都沒有嗎？

不久前，有兩位在台外國修女服務數十年後退休，不忍心讓台灣人撫養而返國，相較之下，這些生活優渥的退休軍公教人員，尤其是藍營高官，到底在不滿什麼？不要假正義可憐一些低所得的軍公教而振振有詞，因為你們這些高所得者是最沒資格批評新政府的，畢竟國家財政之所以瀕臨破產，不就是國民黨高官為了圖利自己而搞出來的嗎？

物理學家愛因斯坦曾說：「每一天我都要提醒自己上百回，我的內在與外在生活都是靠別人的勞力而來，包括生者和前人；我必須認真努力，才能回饋所得一切。我衷心嚮往儉樸生活，常常因為想到自己占用同胞過多付出而感到不安。 我認為憑藉武力造成階級分化，不僅不公不義，更是最要不得。我也相信，簡單淳樸的生活對人人都有好處，不論是身心皆然。」

以上兩位修女真正實踐愛因斯坦的人道理念，反觀這些日前參加九三遊行的軍公教人員呢？能與人家相提並論嗎？吾人或許不應該對他們期望過高，但至少軍公教人員應該要有同理心去觀照別人，怎麼可以捍衛這種國民黨留下來的不公不義福利呢？你們為國家奉獻，其他人對國家的奉獻會比你們少嗎？為何只有你們可以享受高所得替代率與十八趴而別人沒有？不覺得難為情嗎？目前社會有一百六十萬人的存款是負的，這些人絕不可能是退休的軍公教人員，可見貧富差距日擴大，國民黨難辭其咎。

如今有百分之六十二的稅收都要提供予軍公教人員做為人事與退休費用，這樣政府財政還能支持多久？少領一點錢救救下一代有那麼困難嗎？做為一個人的基本道德哪裡去了？請展現出一點人性吧？這才叫做「尊嚴」，否則現在與後代人會如何評價你們？

（大學教授）

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