酸青週記》年金改革是一台屍速列車嗎？

年金改革勢在必行，但要改什麼？怎麼改？誰口袋裡的錢被拿走都要出來抗議，但還有一批更慘的是口袋明明沒有錢，還要被指為年金破產在即的兇手，也難怪要出來遊行抗議。年金改革這台人人都在逃的《屍速列車》，還有可能全身而退嗎？

范綱皓

韓國電影《屍速列車》在台灣上映第一天，就打敗《我的野蠻女友》破兩千三百萬票房，成為台灣影史最賣座的韓國電影。姑且撇開台灣電影票房計算方式的荒謬，《屍速列車》不論票房如何，都值得走進電影院觀賞。

《屍速列車》是一部就算被爆雷、劇透了，也不影響精彩度的電影。它在講述由某家生技公司外洩的某種病毒，使得人們感染病毒後變成殭屍，屍毒蔓延全韓國。故事的主軸，是一名感染者搭上了由首爾出發前往釜山的KTX列車（韓國片名《釜山行》），展開了一場人類與殭屍的追逐生存戰。

《屍速列車》票房絲毫不受九三大遊行影響，依然開出好成績，其中數次「塊陶啊」的橋段，也算隱喻了大家都在同一台充滿「年金喪屍」的列車上吧？（圖：《屍速列車》劇照）

萬事不如意的反烏托邦

與歐美在城市、街道發展故事的殭屍片不同，導演延相昊將場景設定在列車上，隱喻著韓國的快速發展、前進。屍毒，則是快速發展社會所伴隨的風險和問題。《屍速列車》諷刺的是韓國社會，描繪的不是烏托邦的圖像，而是殘酷、現實、醜陋的真實現象。總之，它談的是人性，是對韓國社會的批判與期許。

所以，導演在角色的安排上，就別具用心。在非常時期，特別是災難發生時，社會中總是有「只想到自己」，不擇手段只求活命，甚至煽動他人的人（大企業主），也有「不只想到自己，也想到別人與下一代」的人（妻子即將臨盆的丈夫），還有有勇無謀的人（年輕的運動員）……等，而主角是一名股票經理人，代表的是廣大的中產階級，只管好自己，不干涉社會太多。

求生存，使得人的自私、醜陋、善良、正直一覽無遺。在電影中，導演安排了許多人類與殭屍、人類與人類隔著車廂間玻璃門對看的場景，彷彿在告訴觀眾「看看你們自己的樣子」。在玻璃的兩端，就像鏡子般，投射出醜陋與恐懼。

不過，導演、編劇並不打算對電影中的任何一個人妄下道德評斷。風險社會，危機四起，人人為求自保，求生存，都有其自持的理由。烏托邦世界是人類戰勝了危機，但現實往往是賠上整個社會，更傷害了彼此。

軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行聚集了十一萬七千人，但就跟《屍速列車》一樣，縱有領爽領滿滿的人，其實也不乏分明已無相同福利，卻仍遭汙名為自私自利的人。（資料照，記者羅沛德攝）

過於真實的隱喻

台灣的觀眾進電影院看《屍速列車》，除了隨著電影節奏起伏，還不免有種「過於真實」的感覺。

台灣跟韓國的民主發展很像，在學術圈中，將兩者放在一起比較的文獻已汗牛充棟。台灣社會也有許多問題，其中一項便是年金議題。超過六成的台灣人都認為，年金改革迫在眉睫，不得不做。

公務人員退撫基金，2014年收入596億，支出630億，2015年收入604億，支出卻高達723億。退休金是人民年老退休後生活品質高低的關鍵，既是生存，也是活著的尊嚴，當然重要。如今軍公教三個基金，入不敷出的情況越來越嚴重，即將宣告破產。若再不改革，爆發破產絕對如「屍毒」般蔓延全台灣。

9月3日，軍公教以「反汙名，要尊嚴」為訴求走上街頭，希望新政府改革時，不要忘了給軍公教「尊嚴」。網路上，也引來許多網友撻伐他們只想到自己，嘲諷他們說：「不知道在凱道上喊房東太太／先生，有多少人會回頭？」更甚者，指責他們全為國民黨的同路人，都是被煽動上街頭的、只要錢的。這跟318學運時，國民黨及保守派當初抹黑學生，有沒有87分像呢？跟《屍速列車》中描繪的人性又有幾分像呢？

九三軍公教大遊行，國民黨黨主席洪秀柱在遊行隊伍中，替參加民眾加油。（資料照，記者王藝菘攝）

2014年3月黑衫軍反服貿佔領行動中，蔡英文也曾和民眾在中正紀念堂自由廣場靜坐。（資料照，記者廖振輝攝）

看見軍公教的差異，是改革的第一步

幾乎每個國家都有軍、公、教，我們每個人身邊或多或少，都會遇到軍、警消、公、教人員，也許我們的爸媽、親戚就是。這些職業，每一個都是維持這個國家運轉的基本元素，都值得尊敬。

可是大概只有台灣，才把軍公教三個職業綁在一起，成為「神聖不可分割」、「打斷骨頭連著筋」的名詞，好像他們天生就在一起。

軍公教是威權時代創造出來的名詞，也是台灣歷經威權統治的痕跡。當時的政權，把軍公教三者合為一體，並一律給予優渥的退休制度與福利，是基於什麼歷史原因，我不想再細究。走到今日，民主社會的改革，應該拋開舊時代的思維，把「軍公教」拆開來，單獨討論每一個職業的退休「制度」如何改。當然，改革的關鍵在於制度，而不是人，也不是霸凌某個職業別。

之所以要將軍公教拆開，是想看清楚他們的面貌，模糊成一團，無助於我們瞭解真實狀況。他們各自在我們社會中的扮演的角色與功能不一，但是卻得承擔「公務人員都⋯⋯」的汙名。他們之間，隨著年資、年齡、職業別、職位的不同，獲得國家給予的待遇、所得替代率也差很大。

軍公教各自獨立，不是在玩遊戲，不用追求三位一體啊！（圖：網路）

有的人領了18％、所得替代率超過100%，過著退休領得比工作多的生活。有的人卻是繳著保費，補貼前輩的退休金，所得替代率60％到80％不等，從鐵飯碗變成紙碗，裝著肉湯還嫌燙手，還不知道什麼時候會破掉。

捧著紙碗的上街的人，不乏我的親戚、年輕朋友，他們都不是大家口中的「肥貓」，他們跟我們一樣，都是認真過生活，求得安穩、溫飽的小老百姓。

他們上街抗議，是人性的展現。政府要搬移人民口袋的錢，難免有人跳腳。把他們塑造成全是貪得無厭的既得利益者嘴臉，一點也不公平。

年金議題，既是歷史的包袱，更是人性。把改革的壓力，丟給單獨的公務人員，嘲笑他們，無助於改革。看見他們的差異，以及跟我們的相同之處，這個社會，或許能夠更快得到共識。

自私是人性，有人要從自己口袋裡把錢拿走，有人要抹黑說每一個軍公教人員的口袋都很深，當然要上街抗議。（圖片截自電影《頂尖對決》）

屍毒預防針在政府手上

退撫基金是「確定給付」制，政府必須要負全責。年金破產了，就得編列預算挹注退撫基金，這才是名符其實的「全民買單」。年金議題，真的是一台裝載著人民的列車，一旦破產，屍毒散播，沒人能逃得過。

行政院的年金改革方案，至今連個影都沒有。社會上大多數的人都不知道年金改革的具體方案是什麼，當然更不知道「反汙名、要尊嚴」遊行是在抗議什麼。

年金改革，涉及大規模的財富重分配，重洗階級，過程中難免腥風血雨。對執政者來說，吃力不討好，民調必定重挫，無可厚非。

年金改革委員會，開了十幾次的會，副總統也參加了一篇年金改革之我見的作文比賽。改革不會一步到位，剩下的改革策略，人民還在等。

《玩具總動員3》的開場就出現一台失速列車，掉下懸崖後，是巴斯光年使出洪荒之力拯救了車上染髮染到髮質都壞掉的乘客們。台灣的巴斯光年在哪裡？（圖片截自電影《玩具總動員3》）

《屍速列車》批判著韓國政府面對危機的無能為力。在年金議題上，我們預先看見了危機。它會不會爆發成屍毒，蔓延全國，端看新政府推出什麼樣的屍毒預防針。