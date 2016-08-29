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自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
2016-08-29 06:00
九三，反對年金改革的退休軍公教將上街遊行；九一二，經營中客團為主的旅遊業者將上街遊行。
兩次遊行矛頭都指向小英政府，施壓要求政策大轉彎，這是小英政府九月的兩道關卡。如屈從訴求，改革沒未來，小英政府沒未來，年輕世代沒未來，台灣沒未來！
遊行抗議是他們的權利，不過，小英政府若政策轉彎，這不是什麼髮夾彎，而是改革大失敗，台灣將迅速沉淪甚至墜落到深淵，這絕非危言聳聽。
先看九三。從社會公平、國家財政、世代正義等來看，獨厚退休軍公教的年金制度，都非大刀闊斧改革不可。所得替代率高達八、九成、起領年金年齡太低、軍公教與勞工差距太大等，年金改革委員會已提具體數字，大家可參考。
再看國發會的人口金字塔及扶養比，民國八十五年，八．八名青壯年負擔一名老人，一百年六．八名、一○五年五．六、一一五年三．二、一三○年二．○、一五○年一．三青壯負擔一老。這是愈來愈負擔不起的重壓。
有人認為，民國一五○年太久，只爭當前？不過，現在二十幾歲的青年一進職場就承受壓力，受盡扶老重壓後，那時要退休了，卻四顧茫茫，一．三比一，誰來負擔他們的養老年金？
年金改革是世界問題，戰後嬰兒潮世代退休潮，逼使各國非改革不可，德國準備把所得替代率從四十八％逐步降到四十二％，開始領年金的年齡，歐洲各國大多在六十五歲、甚至六十七歲以上。
再看九一二。前朝馬政府門戶洞開引中客，中國經濟誘惑造成過度投資，現在卻成為脅制台灣的武器，藉由縮減中客施壓，逼迫小英接受九二共識、一個中國。
有人認為，接受一中又如何？看看香港情況，台灣如屈服，未來要選立委，須經北京政治審查，總統成了傀儡，連書商賣書都會被綁架拘禁，藝人、作家被迫時時向北京表忠…。
接受一中，言論自由及民主沒了，台灣就沒了。（胡文輝）
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