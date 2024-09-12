自由廣場》今日最好笑 紅色恐怖罵別人民主恐怖

◎ 馨娜

中國國台辦發言人九月十一日在例行記者會上表示柯文哲涉京華城案被羈押禁見是賴清德在操作司法行政，公器私用，製造綠色恐怖，指稱：「賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄」。

中國國台辦發言人九月十一日表示柯文哲涉京華城案被羈押禁見是賴清德在操作司法行政，公器私用，製造綠色恐怖。（取自網路）

看到新聞不禁啼笑皆非，中國共產黨執政毫無法治可言，遑論司法？習近平上任以來官員無故消失富商被自殺的新聞多如牛毛：二○二三年中共黨政軍高官「被失蹤」的人數高達廿五名，包括知名的前外交部長秦剛、前國防部長李尚福等人，截至二○二○年更有二六○名高官富豪被死亡，如二○二○年中鐵建築集團董事長陳奮健墜樓身亡等等。

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柯文哲京華城羈押案有檢方蒐證、依證據聲請羈押、法官審理裁定、律師辯護、抗告權利，諸多保障人權和司法公正的步驟，更有社會輿論和媒體第四權監督。中國這些富商高官的殞落，可有通過上述任一項檢驗？有檢調蒐證證明不法進行司法程序辦案嗎？有法官獨立審判、律師為被告辯護嗎？有社會輿論和媒體公斷嗎？還是共產黨要你消失就消失？在我看來，共產黨凌駕一切才是紅色恐怖！

國台辦有無了解台灣人民對「柯文哲涉京華城案」的最新民調：根據《壹蘋新聞網》至十一日的民調顯示，高達七七．三％受訪者「絕對不相信」柯文哲清白！民意站在哪一邊非常清楚。只可惜中國沒有機構敢針對「中國人民是否相信習主席」做民調，為什麼? 還不是因為紅色恐怖輕則剝奪自由、重則取命，誰敢做民調？誰敢像台灣人民般暢所欲言？

（作者從事國外業務）

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