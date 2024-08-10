自由廣場》網路詐騙廣告全面失控／識詐宣導提升22倍 為何民眾還被騙?

◎ 林山姆

審計部日前公布112年審計結果，特別指出政府的識詐成果，不可用觸及率為唯一指標。的確，政府的識詐宣導如火如荼的展開，識詐宣導觸及率從111年的1500萬次，提升到112年的3億3千萬次，刑事警察局打詐力道也不斷加強，無論是警方破案數、逮捕數都不斷創新高，一波又一波的打詐專案，更壓得警政署內外勤都喘不過氣！但112年的詐欺卻仍創新高，不但被騙件數達3萬七千次，被騙總金額也來到新高88.78億元，這還不包含刑事警察局成立詐欺情資分析小組、潛伏小組，主動去叫醒民眾不要再匯款，卻仍不肯停下匯款行為，甚至有三成被騙民眾經警方通知，仍不肯來報案。詐欺為何如此迷人？為何被騙民眾永遠叫不醒？這個問題已是刑事警察局難以獨自面對的夢靨！

112年政府投入識詐宣導經費，從原本全年253萬元預算，增加動二預備金4000萬元，總共投入識詐宣導4253萬元，但刑事警察局察第四大隊查獲的一個詐欺廣告集團，在一年半內就投入2.5億元詐欺廣告，政府投入的反詐欺廣告經費永遠趕不上詐欺集團。刑事局自112年元月至113年7月，已經要求下架14萬則網路假廣告，其中九成以上假廣告來自臉書與谷歌的YT影片，每則假廣告大約存活於網路2、3天，每則每日只要能騙到一兩個民眾，很快就回本。更嚴重的是AI假影音，這一個月來爆炸式激增，財經界名人遭冒用，連知名企業家甚至企業公司也被冒名，這已不是詐欺廣告與反詐欺廣告觸及率大戰的問題，過去的實體廣告，不至於出現大幅假廣告，一旦出現馬上遭裁罰與取締，由此結果來看，網路假廣告形同毫無審核機制，毫無行政監理與裁罰，導致網路假廣告已完全失控，每個詐團都搶著刊登網路假廣告，每個假廣告都不易取締。

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網路假廣告儼然是當前網路詐騙的最主要根源，甚至可說「網路廣告的全面失控，是政府反詐治理的最大缺口」，我們不會僅以政府的廣告觸及率來做為識詐的唯一指標，但面對源源不斷、有增無減的假廣告，甚至是網路上越來越多的假公司、假行號、假登記證、假投資特許執照，甚至連真正合法登記的公司行號，都被網路上的假投資公司所偽冒，反詐欺要止血，必須從「網路假廣告的治理」做起，數位信任的推動，更是將來面對AI網路時代最重要的反制武器，若還指望警方的反詐欺宣導觸及，無疑是杯水車薪，難抑網路詐騙的野火。

新增訂的打詐四法已特別授權給目的事業主管機關，新任數發部部長不但自詡就是要來擔負起這個責任，更主動先射出打詐三箭，後續的授權法規命令正是解決假廣告問題的關鍵，我們熱烈期待在新法規的充分授權下，讓政府有足夠的法規支持，以治理網路假廣告，在行政院的帶領下整合跨部門資源，結合公私協力的力量，成為全球反詐先鋒！

（作者是現職員警）

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