自由廣場》總統賣海狗丸？打詐新四法亟待通過

◎ 羅承宗

本月四日，數位發展部與與Meta（臉書母公司）共同研商防詐措施，會中Meta表示將全力支持打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，同時也會與數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告等語。歷經數年周旋，賴政府於執政的第二個月，便能讓Meta一同坐下來面對社群平台詐騙對台灣社會造成的負面效應，並做出以上宣誓。殊屬不易，這個階段性政績，值得嘉許。

只是當這則宣誓性新聞稿露出後，再回頭端詳社群平台的日常，卻又遺憾地赫見社群平台上推陳出新的大量詐騙廣告。所謂台綜院創辦人劉泰英在臉書秉持「授人以魚 不如授人以漁」情懷，送書結緣，要教大家投資(放餌釣魚)，這還算是平台詐騙老梗。晚近在名為「XX堂專門店」的贊助粉專裡，更離譜地張貼賴清德總統與蔡英文前總統一起推薦「XX堂海狗丸」、三罐賣八八八元的弔詭合成照。

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數發部雖已啟動公眾人物反詐通報專用通道，但這些荒誕不經的平台詐騙廣告猶如「網路破窗」，今年八月，數發部又預計推出「打詐通報查詢網」擬將可疑訊息分流，交由政府各權責機關或網路平台處理。機制看起來雖嶄新酷炫，但依舊停留在「被動性」的針對個案檢舉、查報、下架模式。尤其諸多重要行政工作，最終又落在早已超過負荷極限的公務人力身上，令人不忍卒睹。

詐騙廣告之所以能透過演算法推廣於眾，一言以蔽就是「錢在講話」。平台業者收了商業報酬，遂進行廣告推播活動。要能有效率的遏止迭生亂象，箇中癥結當然是「就源管理」，要針對收受詐騙廣告推播報酬的平台業者依法進行規範，才能對詐騙廣告有效治理。為求對症下藥，行政院會在今年五月通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案及《洗錢防制法》修正草案（合稱「打詐新四法」），並已送請立法院審議。期盼在鎮日吵鬧紛擾之餘，立法院能儘速將相關草案審議完竣，賦予執法人員更能有效對抗平台詐騙的法律工具，俾打造更健康的數位信賴環境。

（作者是南台科大財法所特聘教授兼所長）

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