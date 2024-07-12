晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》總統賣海狗丸？打詐新四法亟待通過

2024/07/12 05:30

◎ 羅承宗

本月四日，數位發展部與與Meta（臉書母公司）共同研商防詐措施，會中Meta表示將全力支持打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，同時也會與數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告等語。歷經數年周旋，賴政府於執政的第二個月，便能讓Meta一同坐下來面對社群平台詐騙對台灣社會造成的負面效應，並做出以上宣誓。殊屬不易，這個階段性政績，值得嘉許。

只是當這則宣誓性新聞稿露出後，再回頭端詳社群平台的日常，卻又遺憾地赫見社群平台上推陳出新的大量詐騙廣告。所謂台綜院創辦人劉泰英在臉書秉持「授人以魚 不如授人以漁」情懷，送書結緣，要教大家投資(放餌釣魚)，這還算是平台詐騙老梗。晚近在名為「XX堂專門店」的贊助粉專裡，更離譜地張貼賴清德總統與蔡英文前總統一起推薦「XX堂海狗丸」、三罐賣八八八元的弔詭合成照。

數發部雖已啟動公眾人物反詐通報專用通道，但這些荒誕不經的平台詐騙廣告猶如「網路破窗」，今年八月，數發部又預計推出「打詐通報查詢網」擬將可疑訊息分流，交由政府各權責機關或網路平台處理。機制看起來雖嶄新酷炫，但依舊停留在「被動性」的針對個案檢舉、查報、下架模式。尤其諸多重要行政工作，最終又落在早已超過負荷極限的公務人力身上，令人不忍卒睹。

詐騙廣告之所以能透過演算法推廣於眾，一言以蔽就是「錢在講話」。平台業者收了商業報酬，遂進行廣告推播活動。要能有效率的遏止迭生亂象，箇中癥結當然是「就源管理」，要針對收受詐騙廣告推播報酬的平台業者依法進行規範，才能對詐騙廣告有效治理。為求對症下藥，行政院會在今年五月通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案及《洗錢防制法》修正草案（合稱「打詐新四法」），並已送請立法院審議。期盼在鎮日吵鬧紛擾之餘，立法院能儘速將相關草案審議完竣，賦予執法人員更能有效對抗平台詐騙的法律工具，俾打造更健康的數位信賴環境。

（作者是南台科大財法所特聘教授兼所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書