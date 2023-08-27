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自由廣場》詐騙廣告被害人應集體向社群媒體求償!

2023/08/27 05:30

◎ 林書立

日前，泰國數位經濟和社會部（MDES）向Facebook提出反制詐欺措施，要求Facebook應處理平台上涉嫌假投資與假數位貨幣的詐欺廣告，否則將研議要求法院對臉書下達關閉令。

事實上，我們常見許多網路廣告，感覺它就是自己心中想要的資訊，但有些網路廣告平台的投放廣告，並非隨機任意投放，也絕非隨意滾動而誤打誤中，它們其實是經過社群運算，以人工智慧演算法在廣告領域進行投放的，其中當然也包含了詐欺廣告。是的，打擊詐欺已經進入演算法大戰時代。

依據美國、英國、澳洲等國發布資訊，許多國家都深受社群假廣告所害，歐美的網路詐欺偏重在假數位貨幣，而台灣受到後疫情時代台股行情熱潮影響，偏重在假名人股票市場，從謝金河、邱沁宜到阿土伯，全都成為假名人詐欺廣告的受害人。

行政院為打擊這些社群媒體假名人投資詐欺，特別修正「證券投資信託及顧問法」，要求刊播網路投資廣告應採「實名制」，同時規範網路平臺業者、網際網路接取服務提供者、應落實廣告「事前審查」及「事後下架」機制。

然而實務上，媒體平台多僅是「被動配合」，接到警察機關通知後再「限期下架」，以致警方必須投入更多人力，焚膏繼晷的進行網路通報，而詐欺集團也見招拆招，利用「限期廿四小時加入VIP會員」、「海量釋放短期假廣告」模式，以飢餓行銷方式要求民眾限期加入VIP會員，並將廣告拆分成16-30筆分散投放，想方設法把民眾拉進詐欺line群組慢慢餵養等候宰殺！

社群媒體不能有效控管網路詐欺假廣告，導致警方打詐陷入宛如跟影子對打的困境，永遠抓不到躲在鍵盤後面的真正投放者，難怪泰國政府無奈之餘，放狠話要針對社群媒體祭出法院強制令。

打擊假投資詐欺，必須先落實下列四項，一．社群媒體業者不待警方通知，自行主動發掘假投資詐欺。二．投資類廣告應明確載明刊播者及出資者，三．應積極配合提供警察機關追蹤刊登假投資廣告者身分。四．遭受社群媒體假廣告而受騙上當損失財物的被害人，應集體組織向社群媒體提出連帶損害賠償。

跨國詐欺集團已投入巨量假網路廣告，成立假社群群組，緊緊纏繞民眾生活成為網路詐欺圈，打詐能否成功，關鍵就在社群媒體治理！

（作者是警察大學博士生）

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