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自由廣場》 （胡，怎麼說）三合一「中國黨」正殺死中華民國！

2024/05/20 05:30

◎ 胡文輝

今天五二○，台灣的民主在立法院正遭藍白黨圍困、毀壞、糟蹋；藍、白、紅三合一「中國黨」，正聯手殺死中華民國！以上禍國亂台二事，只是剛開始，尚看不到盡頭，使「亡國感」空前升高。

今天五二○，新總統賴清德、副總統蕭美琴就職，本是充滿希望、歡喜迎未來的日子，但有識之士卻無心喜慶而懷深憂，對藍白刻意毀憲亂政，掀起立院大亂鬥，只有憤怒，卻束手無策，只能對民主台灣的前途深重憂愁！

蔡英文今卸下八年總統任期，大部分人認同，她掌國家大政期間，創造一個堪稱台灣的「輝煌時代」，不過，她任滿交接的五二○當下，國家卻面臨沉重的內憂外患，社會上迷漫一股「亡國感」！

這股亡國感從何而來？企圖併吞台灣、消滅中華民國的唯一「外患」，就是中華人民共和國，一黨專政的中共政權，用盡卑劣狠毒手段壓迫台灣，但這已是台灣必須面對、無可逃避的「日常」，只能扺抗、再扺抗、扺抗到底，亡國感不會因而暴增。在中國壓迫下，依據政大民調，台灣認同自己是中國人的，降到新低的二．四％。

五二○前夕，亡國感主因是「內憂」，蔡政府（包括民進黨）八年裡，在亮麗政績下，施政治理上必定有破口及黑洞，讓陰謀者見縫插針、有機可趁，裡應外合、內外交相賊。

一月立委選後，三黨不過半、國民黨為最大黨，埋下亂因，二月新立院成立以來，藍白二合一，背後有紅靠山，程序上、實質上，都惡質操作刻意亂台，打著民主旗號反民主、偽稱國會改革毀憲自肥、假監督真奪權亂台灣！

民主國家的朝野政黨彼此是對手、非敵人，藍白黨的搞法，就是把綠當敵人，把民進黨政府當敵人、連帶把中華民國當敵人，出刀見骨、狠殺致死而後快，這當然有中共因素，藍白許多狠毒辣手，都是傅崐萁應召去北京、被王滬寧摸頭後出手的，傅又摸了黃國昌的頭。

紅視綠為敵，藍扈從紅、視綠為敵，白附隨藍、視綠為敵，亂台只是第一步，接著要出現的惡況就是︰「藍白紅三合一中國黨正聯手殺死中華民國」。

藍白黨所謂國會改革，內容根本就是毀憲亂政、奪權禍台，更邪惡的是，它們鋪設的是一條通往專制奴役之路！目前總統是民進黨的，藍白在立院假改革搞破壞、扯台後腿；若未來藍白合選上總統、立院也多數，就無法無天、一條鞭搞專制。

藍白專制亂台、宰制都只是過場，最終目標是賣台送中，把台灣送入一黨專政的中共虎口。國會假改革法案之後，反滲透法、國安五法等，藍白可不經討論、逕付二、三讀通過，讓台灣全不設防，形同請共軍入關，甚至，把台賣掉、送中案也可以不必討論了，只要藍白多數暴力＋拳頭暴力就通過…。

對藍白惡搞，關心台灣者束手無策、不關心者仍挺藍白，未來台灣面臨被賣掉的更危急時刻，大家恐怕仍束手無策，藍白粉則被賣掉還幫藍白紅三合一中國黨數人民幣。真的令人不寒而慄！

（作者為資深媒體人）

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