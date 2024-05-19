自由廣場》呼籲各政黨理性問政

◎ 鄭秀玲

蔡總統任內面臨美中貿易與科技戰、美國暴力升息、新冠疫情重創全球經濟、烏俄戰火及高通膨等重大挑戰，在她領導下，執政團隊逐一沉穩應對。於二○一九年引導台商資金回流，迄今共三千多億元。蔡政府還積極拓展和美日歐及東南亞等國經貿關係，增強我經濟實力。

台股從二○一六的八一三一漲到二萬多點，漲幅十八．八％，冠亞洲。美「全球金融」雜誌二○二三年世界最富裕國家排名，我國實質購買力已超越中日韓，名列第十四。我國在醫療可近性及醫療費用的性價比，在「全球醫療照護指數」連五年奪冠。「自由之家」二○二四年全球自由報告我國居亞洲第二，僅次於日本。由上可知，蔡政府已把經濟的餅做大了且自由民主狀況不錯，但在所得分配惡化、低薪、房價過高、危老建物都更緩慢、考招制度不當、司法不公和詐騙橫行的嚴重資安問題等民怨，亟待賴政府改善。

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人民在二○二二和二○二四選舉已睿智地支持民進黨在中央執政和國民黨在地方執政，民眾黨也在新竹和金門執政。因此，此三政黨務必理性問政，互相合作和監督，才能持續強化我競爭力。國民黨除了在最多縣市執政，在立法院也有最多席次，自二月上任迄今，卻忘記選民付託，把政治利益置於國家利益及民意之上。總召傅崐萁綁架全黨，強行推出獨厚花蓮選區二兆多元的建設條例，已擠壓其他縣市資源。國民黨其他立委們卻無腦不抗議，民眾黨立委們也盲目支持，顯已失職。傅總召罔顧我國民生住宅電價為全球排名第五低和工業電價排名全球第三低，已造成台電長期虧損。電力供應係以滿足尖峰時刻的需求為主，至少要主張調高豪宅和工廠大戶尖峰時段電價而非強行通過全面凍結電價，再補助台電上千億虧損，造成窮人實質上補貼富人的無腦民粹。曾獲吳大猷獎的黃國昌總召竟也盲目支持，令人遺憾。可見他們問政沒有以人民福祉為依歸。

這二位總召擬推動立法院國會改革，理應送進委員會實質討論，竟操之過急，強行要二讀通過。此例一開，將嚴重殘害長期以來所建立的民主機制，已不適任總召。

目前三黨不過半下，民進黨柯總召需認知已不是過去他一人說了算，要多傾聽民意及黨內不同聲音。加上柯總召年紀已大，或可改換中生代接棒。總之，吾人呼籲賴政府將上任，藍綠白也都是執政黨，應攜手理性問政，共創美好未來。 三黨黨主席或可考慮換掉這三位總召，才不會遭到民意反噬。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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