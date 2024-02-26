自由廣場》（胡，怎麼說）龍年開春3事件 藍白惡搞幾時休？

◎ 胡文輝

龍年開春三件事，金門海域兩岸惡浪、謝國樑被NET控告強盜罪、台中市那塊獨一無二的「人選之肉」。經藍白幾番政治操作折騰，三件事就都成了三大事件。

先看金門海域事件。十四日一艘中國三無船（無船名、無船舶證書、無船籍）越界闖入金門禁限海域，我方海巡艇前往查緝，該船蛇行逃走時翻船，四人落海、二人死亡。就我方而言，海巡人員依法執法，勇於海域治理之權責，至於執法是否有過當等疏失，因人命關天，須由檢方調查還原真相。

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遠隔天邊的中國國台辦，根本不明真相，就政治操作，用粗暴言詞狠批我方，企圖挑起兩岸人民仇恨。國台辦護短採片面之詞，尚可理解，但藉此操作仇台，就是非常不負責任且可恥的惡行。而更可恥可惡的其實是藍軍急統派立委，竟和中國國台辦一鼻孔出氣，不管真相就狠批我方海巡。

兩軍狹路相逢勇者勝！海巡海上執法，驚濤駭浪中，遇入侵的外船，必須勇敢向前。但像國民黨立委徐巧芯等人的言論，根本在扯海巡後腿，不許海巡勇護海疆，實則掩護中國私派三無船入侵、占領金門海域！

再看謝國樑被控強盜罪風波。NET和基隆市謝市府的東岸商場糾紛，本就應交由司法裁決，再依法執行，謝國樑市長竟無視司法，在未裁決前，自己擴大行政權，由警察及市府官員強行破門搶走，行徑如同公部門搶劫。他以為市長選舉勝了，就可以整碗端走，只要他看中的，都可以端回去朋分嗎？這根本就是把選舉當做抬肉桶回黨回家分肉！過去官兵行徑如匪成兵匪，若官搶民財，豈不成了官匪？朱立倫帶藍黨瞎挺的就是這！

至於那塊獨一無二含西布特羅瘦肉精的台糖梅花肉，當然是「人選之肉」而非天選，因為只有獨一無二那塊含西布特羅、獨一無二被中市食安處抽驗到，人、事、時、地、物皆指向在地，那只有「人選」才做的到！

柯文哲、陳建仁不約而同的指向「實驗室污染」，柯這回總算依據科學理性老實說。但看看藍委廖偉翔、徐巧芯、白委黃國昌的說法，信口開河、胡說八道、惟恐台灣不亂，大約就是這種水平吧！

（作者為資深媒體人）

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