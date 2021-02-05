胡，怎麼說》趙少康「茶壺裡的風暴」！

胡文輝

趙少康臨老重回中國國民黨、並要直取黨魁，曾掀起一陣風浪，不過，經過幾番折騰，很快回歸原位，就是那只是國民黨這隻「老茶壺裡的風暴」！

趙少康臨老重回中國國民黨、並要直取黨魁。（資料照）

一副捨我其誰、目無餘子的高姿態，自唱救國民黨的「唯趙與韓耳」的高調，但是，經過幾天驗證，只看到大話滿滿、自我感覺良好滿滿，除了「我趙少康一出...」之外，沒有看到任何可以為國民黨加分的主張，更遑論提出可為台灣、為中華民國前途加分的議題了。

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出來證實重回國民黨並有意直取黨魁之位時，又大罵當今執政的民進黨蔡英文政府「慈禧太后」等，這是他26、7年前代表新黨競選台北市長時，早已用過的「老哏」，用來砲轟當時主政的國民黨李登輝政府，但他好像「臨老」易遺忘，一時之間還否認當年曾說過，被翻出當年記錄片打臉後，才自我解嘲稱「很多人說我先知」。

其實，他的邏輯不難理解，中國清朝的「慈禧太后」就是用來謾罵台灣人主政的。台灣人當總統，就罵慈禧太后、李登輝當年被罵過、現在又在罵蔡英文；台灣人支持本土政權，就罵義和團。一路以來，就是這樣的充滿族群意識的口條，27、8年來全無長進，還倒退到不知伊於胡底。

台灣人當總統，趙少康就罵慈禧太后、李登輝（右）當年被罵過、現在又在罵蔡英文（左）；台灣人支持本土政權，就罵義和團。（資料照）

對於他申請重回國民黨，被自由時報領先報導，以及獨家報導他透過韓國瑜女兒韓冰、藍委許淑華聯絡江啟臣，並安排韓、趙、江會面一事，他對此竟稱國民黨有「內奸」，這是什麼鬼話？若要人不知、除非己莫為！敢做竟還怕人知道？見不得光嗎？他在媒體打滾了20多年，又是媒體老闆，對於記者挖新聞的本分及能力，認知竟還如此弱智，那真的是白混了！

他還爆料轟江啟臣，指江啟臣曾當面對他稱，請他回國民黨當中評委是「莫大的光榮」， 後來卻改口稱有「極大的壓力」，爆此料就是在指責江啟臣為了一己之私、阻止他競選黨魁才改口有意反悔。

江馬上說過年後就會頒給趙中評委之位，去除了趙直取黨魁兩大障礙之一，但他卻得寸進尺，稱另一卡趙直取黨魁大位的須入黨滿一年才能參選黨魁的內規，是去年才突然冒出來的，指其間有為卡誰而設的「陰謀論」。

他還爆料轟江啟臣（中），指江啟臣曾當面對他稱，請他回國民黨當中評委是「莫大的光榮」， 後來卻改口稱有「極大的壓力」，爆此料就是在指責江啟臣為了一己之私、阻止他競選黨魁才改口有意反悔。（資料照）

以上種種還有其他就不備載，都把趙少康臨老掀的風波，壓回中國國民黨這隻破又老的百老茶壺內，很快成為茶壺裡內鬥滾滾、茶壺外水波不興之局。

他還稱，若當選總統就把52台還給中天，但這根本不是總統職權分內可管的事，選總統都還八字都沒半撇，就馬上越權擅開這種支票給特定對象，最慈禧太后不就是你「趙老康」嗎？

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