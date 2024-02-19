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自由廣場》（胡，怎麼說）韓國瑜除三害？興三害？

2024/02/19 05:30

◎ 胡文輝

立法院變身憲政怪獸、國會設特偵組、不在籍通信投票，這是我認為在百害之中，將是造成台灣憲政破壞、民主倒退的最大「三害」！

韓國瑜是立院的頭，也是憲政怪獸的頭，他不興風作浪擴大加重三害害台，就已阿彌陀佛了，寄望他「除三害」或減輕三害為禍烈度，為自己的歷史留下聲名，恐怕是痴人說夢！

三害都禍起立院，憲政怪獸是立院變身，國會特偵組如東廠、血滴子，憲政怪獸給自己加裝爪牙；不在籍通信投票若由怪獸立法推動，台灣的總統、立委等選舉，都受中國操控而一夕變天，由它指定的人當選，民主就被終結了。

回頭要問：韓國瑜、傅崐萁們憑什麼？國民黨憑什麼？竟要操控立院、宰割台灣如豬羊！無論總統、區域立委、不分區立委三項選舉的得票數及得票率，國民黨都是少數！只因它的席次較民進黨多一席，而白柯黨八席立委寧為惡龍添翼、為惡虎作倀，韓國瑜才以歷史最低票當選院長。

請看綠藍白三黨得票率，依序是：

總統：綠四十．○五％、藍卅三．四九％、白廿六．四六％，

區域立委：綠四四．七三％、藍四十．四四％、白二．九六％，

政黨不分區立委：綠卅六．一五％、藍卅四．五八％、白廿二％。

然後呢？國民黨在傅崐萁操作下，新國會出現壞開端，把立法院膨脹、暴發、變形、張牙舞爪…成為一頭憲政怪獸！

監督制衡是民主常態，新國會加強監督政府本是好事，但是，這次還未正式開議，「憲政怪獸」闇影已在台灣天空飄盪，令人擔心它毀憲亂政搞破壞、吞噬民主憲政基石。國民黨只是老二，不代表主流民意、不配興風作浪、選民更沒給國民黨亂幹權，但是，韓國瑜當上院長、藍黨黨團總召由「花蓮王」傅崐萁出任，馬上原形畢露，一個老二政黨竟那樣蠻幹、惡幹，彷彿當年納粹黨希特勒亂政篡政翻版！

別奢望韓國瑜幡然悔悟，別奢望藍黨痛改舔共送中惡行、別奢望白柯黨中道理性，綠營其實也已無法承戴太多期待。自己的國家自己護、自己的台灣自己救、自己的民主自己保，今天起，大家一起加強監督立院、制衡怪獸，不許三害橫行禍台！

（作者是資深媒體人）

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