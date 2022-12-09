記者莊榮宏

請教老兄，這次九合一大選，仇恨式選舉發酵，正向理性不受青睞，選風堪憂，您怎麼看？

朋友不回答，卻唱起歌來︰天黑黑，要落雨，阿公仔舉鋤頭要掘芋，掘呀掘，掘呀掘，掘到一尾旋鰡鼓。

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我正想打斷，他卻又唱下去︰阿公仔要煮鹹，阿嬤要煮淡，兩個相打弄破鼎，依呀嘿都啷噹嗟噹嗆，哇哈哈。最後三聲還唱得很開心。

我火大開罵︰民主蒙塵，識者憂心，你還有心情學莊子鼓盆而歌！

朋友說，你別生氣，其實我已經回答完畢，歌裡那隻「旋鰡鼓」，就是台灣的「民意」，滑不溜丟，捉摸不定，但凡選舉大敗的，無不感嘆民意難測，甚至忿忿不平，民進黨這次大敗，不少有識之士就有恨鐵不成鋼的感慨，但與其怨選民，不如檢視種種敗因，虛心面對，就算是選民被誤導，輸家也有溝通不夠的責任，千萬不可自絕於選民。

我恍然大悟，點點頭。

朋友繼續說，那尾旋鰡鼓，象徵民意，一旦抓到手，就變成「政權」，執政者要自問，掌權後有沒有謙卑面對民意？黨內有沒有不肖者假公濟私、擴張勢力、藉黨牟利？另一方面，台灣有人主張「親美友日反共」，結合世界民主盟邦，迎向全球佈局，有人卻搞「疑美鄙日親中」，想將台灣鎖進中共的懷裡，一個要煮鹹，一個要煮淡，打得不可開交，像不像阿公和阿嬤？

我笑了，這真像「兩個相打弄破鼎」。

朋友卻含淚說，最可怕就是弄破鼎，一旦破鼎，就什麼攏去了了，歌裡的「鼎」，象徵著民主和主權，是我們賴以維繫的命根子。政黨若昧於中共併吞台灣的威脅，刻意操作對立、散佈仇恨、傳播恐懼，就會腐蝕抗共決心，一旦心防不存，任何政黨取得政權，也擋不住中共入侵，結果就是弄破大家的鼎。拿阿公和阿嬤來說，再怎麼冤家相打，總是一家人，絕對不能搞外遇，政黨也是，立場再怎麼對立，也不能和中共搞「政治外遇」，這條底線不守，鼎就破囉，也就是說，政黨可以互打，但不能為了贏而弄破大家的鼎。

台北市立委補選之戰，有人虧吳怡農是佛系打法，您怎麼看？

朋友說，佛系就佛系，候選人自有主張，九合一選得那麼用力還不是大敗收場，讓他試試又何妨？對手王鴻薇是仇恨戰將，是在台北地檢署外頭潑婦罵街的狠角色，吳怡農何必像她面目可憎？這場「恰查某」對「君子風」，對照鮮明，有實驗意義。但王鴻薇利用民進黨黨務系統的黑影，就抹黑了吳怡農，吳的處境就像「坑道裡的金絲雀」，因為背負沉重包袱，可能成為犧牲；寄生黨務體系的黑影，許多綠營同志欠他人情，已經強大到無法處理；對於黑道，人民期待民進黨「一個都不能有」，綠營卻在和國民黨比「誰多誰少」，中間選民哪裡聽得下去？

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