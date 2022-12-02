記者莊榮宏

九合一選舉，民進黨大敗，有人說問題出在初選被沒收，但同樣都贏得不漂亮，台南是徵召，屏東卻是初選，有沒有初選，並非關鍵，地方生態勢力結構的影響更大。

疫情期間，店家倒閉，底層難熬，中央的補助有沒有扮演及時雨？還是手續繁瑣，讓人看得到卻吃不到，致民怨四起。

請繼續往下閱讀...

不願被中國統治，卻無充沛勇氣為身家而戰，執政者要如何激發愛國心，營造國人共識？

台灣順利完成民主選舉，中國人民卻須冒著被捕風險上街「白紙抗議」，只求能解封，再看台灣昨天已開放戶外免戴口罩，兩岸再怎麼比，台灣絕對比中國幸福，但民主體制國家總是被疫情拖累選舉，這是民主共業。

國民黨戰鬥藍出擊，操作仇恨選舉，跨越道德底線，拿民主獻祭，非常夭壽，然而民進黨本身難道沒有提供可操作空間，才讓對手有機可乘？

選後有人抓衛福部長薛瑞元當戰犯，說他講話「刺牙牙」，然而比他更嚴重的綠營政要，難道可以逃過檢視？聽到「權力本來就是我的」，多少支持者面面相覷，自問「我們怎會讓民進黨變得如此囂張」？

職司掃黑的警界高官，為了仕途而向幫派出身的民進黨大老低頭，甚至競奔其喪宅幫忙摺紙蓮花，支持者怎不傻眼？金融高層人事的荒腔走板，更是早被詬病到不行。

但綠營官官相護，外界檢討江湖大老造成的負面影響，綠營卻總是說他有多好，若非只看片面，就是鄉愿易欺。

高階警官握有公權力，若因大老引介而躍居要津，難道不必還他人情？大老結交，品類複雜，他出面邀請，飯局飲宴，警官誰敢不到場？

既然找江湖大老走後門管用，警界誰還要實心辦事？不如全心全力抱大腿，如此一來，官箴能不廢弛？

警官人事，江湖大老不在其位，竟能謀其政，是誰在當他靠山？老實說，民進黨有人操控警察人事，大搞「恩庇侍從」的綠色版圖，有何顏面罵藍營？

曾在台北市文山區當過分局長的高階警官說，在他的年代，大老不過是一名幫派咖，是警察掃蕩的對象，隔了這些年，經由黨務發展，搖身變為綠營大老，警界同僚不得不向此人臣服，令他痛心疾首；同時，若干有風骨的警官，只因不願靠攏，或不受操控，就遭排擠冷落，甚至加油添醋抹黑，傾軋兇殘直逼國民黨。

警察是國家公器，不是讓政客隨意羞辱的（例如柯文哲辱罵警察局長），黨政權勢者不可區分族類，不該打壓異己，尤其明明有可震懾黑幫的幹才，卻因不接受摸頭就棄而不用，「會辦案不如會摺紙蓮花」，此一風氣形成，豈是社稷之福？

再說一句，若非江湖大老插手警界人事，公務繁忙的高階警官何須跑去他家摺紙蓮花？這是社會通念，也是常識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法