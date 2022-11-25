新聞線上》明天投下這一票

記者莊榮宏

突擊連連長米勒上尉攤開地圖解說任務，握著指北針的手卻止不住顫抖，老兵們互看一眼，心想「老大怎麼了？難道他也孬了？」

打從諾曼地登陸以來，米勒上尉率領弟兄一路挺進，承受折損，歷經生死，但他果決的領導已贏得士兵信賴，此刻察覺異樣眼光，米勒收起指北針，下令出發。

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電影「搶救雷恩大兵」這一幕發人深省：一個人，可以既害怕而又勇敢嗎？

真正的勇敢，不是無所畏懼，而是克服恐懼。當你只想到自己，你會懦弱，一旦你承擔責任、背負使命，想到為別人，你的勇氣油然而生，並非因為神功護體，而是凜於「我為人人」。平凡人面臨生死，不可能無所畏懼，唯責任與使命能助你克服恐懼，讓你有力量領導前行。

米勒上尉克制的恐懼，經由顫抖的手不經意洩露，踏上灘頭之前，恐懼就糾纏著他，他與恐懼共存，率領弟兄奮戰，這是凡人的勇氣，也是屬於你我的勇氣，當見賢思齊。

台灣的民選縣長和市長，相當於「縣令」，在古時候，縣令管理城池，其中一項重責大任就是「守城」，並非每個縣令都有天生勇氣，更多是需要鞭策與激勵。

西元七百八十三年，唐建中四年，叛軍圍項城，縣令李侃恐懼，不知如何是好。夫人楊氏提醒他，身為縣令，守土有責，就算殉職，也是本分，如果逃跑，誰來守城？李侃訴苦，一來沒兵，二來沒錢，如何守城？（是啊，國內親中舔共之徒都這麼說）楊氏建議，與其城破被劫一空，不如提領庫銀，凡用瓦石擊敵者賞千文，用弓箭兵器擊敵者賞萬文，並號召百姓，告之，縣令有任期，而百姓世居，祖墳在籍，忍令先祖屍骨落於賊手乎？百姓聞言悲憤，決志抗敵，李侃遂率眾守城，楊氏又囑他須對敵心戰喊話，斥令退去，她則親手煮食，公平分配，使人人有得吃；夫君攘外，她則安內。

誰知李侃手臂中了一箭就回家療傷，被楊氏責備，你退下來，誰來守城？李侃只好忍痛回第一線。

項城是小縣，無深溝高牆，無強弓長槍，叛軍信心滿滿，交戰方酣，頭領的女婿中箭落馬，命喪當場，無心戀戰，匆匆退去，項城得保，李侃升官。

台灣如項城，共軍像賊兵，萬一匪寇侵台，則台灣每位縣市長皆負守土之責，若能親冒矢石，指揮若定，人民必團結抗敵，一城如此，穩住小局，眾城如此，大局穩矣，征服台灣，談何容易？

至於漆彈遊戲的縮頭烏龜柯文哲，任期已滿，沒有獻城投降之機，我輩萬幸。

總之，中共強鄰虎視眈眈，宜未雨綢繆以應未來不安，明天這一票，請投給能發揮勇氣，有決心保護城市及您全家的各級公職候選人。至於和中共眉來眼去，遇戰聞風而降者，切勿投下玩命一票。

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