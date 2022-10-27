自由廣場》U23出色表現的正面意涵

◎ 余宗龍

世界成棒最高水準的U23世界盃在台北落幕，台灣隊將士用命，締造隊史最佳第三名的成績。能有世界水準的大比賽登台獻技，對棒運未來發展有下列四項正面的意涵：

一、提升大學和業餘棒球員的競爭力。大部分高中棒球員畢業後皆進入大學或業餘社會球隊繼續深造，惟現在大學球員和社會球隊能打的國際賽其實並不多，U23世界盃是少數賽事。有更多大學和業餘球員入選國家隊磨練成長，對選手本身與業餘球界都是很好的經驗，賽事結束後能將所學帶回所屬球隊，形成正向循環。

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二、增加國球的國際視野。藉由這次球賽可瞭解參賽球隊的球風與國際棒球的發展趨勢，像是韓國的球風也漸向日本趨同；中南美洲球隊有別於以往的豪邁形象，也漸漸打出較細膩的球風。我國教練和球員可在同一個競爭平台上，參考各國技術的最新發展，檢討優劣勢，找出一條我們可走的路。

三、重視運動行銷，進場捍衛「我們的主場」。這回U23世界盃雖奪季軍留下佳績，但可惜平均觀賽人數卻不高。所以，未來我國在主辦高階賽事時，除了檢討票價合理性外，應透過更多宣傳、行銷，讓球迷踴躍進場。像是與職棒球隊合作，讓過去曾參與過賽事的選手分享往事或照片，有助於球迷間話題的討論；又或者是積極安排基層棒球隊來欣賞或學習世界多元的棒球，唯有獲得在地球迷認同，更多人進場觀賽，台灣隊奮戰佳績也才更有意義。

四、邀請北美兩大強權，強化U23世界盃精采度。事實上，U23世界盃棒球賽舉辦至今，美國和加拿大四屆全數缺席，讓大賽相形失色。這原因出在世界盃大約在九、十月舉行，這時間適逢美國和加拿大大學的開學，當他們的球隊沒打資格賽（U23泛美棒球賽），自然也就沒辦法打U23世界盃。因此，世界棒壘球總會(WBSC)應思考如何說服美國、加拿大能參賽，譬如：把U23世界盃改在暑假或是十一、十二月，如此一來美國、加拿大就有機會共襄盛舉，提升賽事可看性。另一方面，若在年底舉辦也可避開職棒賽事，吸引職棒球迷的目光，進場看球，不失為一石二鳥的方法。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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