自由廣場》國家交響樂團 致敬江文也

◎ 劉美蓮

10月16日、風急雨驟、國家音樂廳、呂紹嘉教授指揮國家交響樂團「致敬江文也」。讓聽眾齊喊Bravo的是：指揮親自解說導聆《台灣舞曲》、《北京點點》、《孔廟大成樂章》，三大管絃傑作之深度、厚度、溫度，樂團都淋漓盡致呈現！

1936年「東京日日新聞」，記者描繪柏林奧運榮譽賞的《台灣舞曲》：「以『古老台灣之姿』與『近代台灣之容』交織，如同美麗畫軸掀起管弦齊鳴。」促使Victor唱片發行十吋蟲膠曲盤，邀德國指揮M.Gurlitt與「東京中央交響樂團」錄音，展現遠東空前最大手筆。

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日本侵華，《台灣舞曲》立轉淒涼，作曲家擬返故鄉演出，延到戰後很久的1983年，由張己任指揮「台北市立交響樂團」登台，糾心的老江粉，持杖的、曾購曲盤、在東京聆賞之人，齊落老淚！

在「NHK交響樂團」未曾訪台的年代，NHK總務處在倉庫發現戰前的江文也「總譜與分譜」。消息傳到台灣，上揚唱片林敏三哲人立即貢獻個人巨資，做出【本是文化教育官方：該做的事】，首聘台灣女婿雨宮靖和執行製作，再聘「北市交」陳秋盛，飛東京指揮「N響」錄音，1985年陸續發行卡帶、黑膠、CD，都掀起江粉搶購熱潮。

1992年，遷移到台中的「省立台灣交響樂團」陳澄雄團長兼指揮，舉辦數場江音樂會並發行三張CD。凍省後，「省交」改名「國台交」，劉玄詠團長於2016年，邀簡文彬指揮「江文也專場」，並發行雙CD，筆者忝任製作人，稱此為【文彬VS文彬】(文也台灣戶籍本名)。

台北的「國家交響樂團」，由簡文彬打下基礎，2010年呂紹嘉入主後，日益茁壯，江粉期待客籍呂紹嘉VS江文也，舉辦「專場」盛會，多年未果，老人們謠言：「紹嘉有恩師指揮NHK」的壓力!?

2022年，客委會楊長鎮主委力邀NSO樂展，呂指揮讀江的完美手稿，讀數本江傳記，為了《孔廟大成樂章》(中國誤為「大晟」)，再諮詢孔廟雅樂學者。決定效法伯恩斯坦，站上指揮台導聆，解說不走學院風，三曲各擁十分鐘長敘，細描其對江大師的推崇，引領樂團片斷呈現畫軸一角，再展三幅東亞山海全圖，江粉忘我齊喊Bravo！創下國人作品專場的高峰！

客委會亦有薪傳之舉，邀請青年作曲家「致敬江大師」。曾以音樂劇《我的媽媽欠栽培》驚豔國人的顏名秀，熟讀江文也日文詩作，新創作融入孔廟大成、台灣舞曲，鳳凰轉身，成為最熱江粉！

（作者曾任音樂課本主編）

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