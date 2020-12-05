自由廣場》歌仔戲．跨性別表演．理想異性的夢

◎ 林榮淑

歌仔戲為台灣土生土長劇種，剛出世時，演員全是男生，旦角由男生反串。一九二○年代，女性開始登上歌仔戲舞臺，仍以「男扮男、女扮女」演出型態為主。台灣光復前，查甫小生還是多於查某。一九四○年代，女生地位提升，戰爭期間男丁又較缺乏，女性有更多演出機會。光復後，女扮男裝成為主流。二戰結束，凌波第一個反串梁兄哥，性別翻轉表演，空前轟動，女串男漸為戲曲主流。日本寶塚和台灣藝霞歌劇團演員全是女生。

跨性別表演西方亦有案例。英國伊莉莎白時期就是由男演員扮演女性角色，莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》由兩位年輕漂亮男演員扮演熱戀和殉情。京劇藝術四大派鼻祖梅蘭芳、程硯秋、荀慧生及張君秋，清一色是男扮女裝。

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今年，台北市歌仔戲觀摩匯演入選團隊「新聲劇坊」《新．大登殿》，全團全是男生，另有跨足數項劇種「金麟劇團」《憶昔當年一穆桂英》，主角穆桂英由男生擔綱。

女扮男有利舞臺互動，愛情戲拉扯擁抱演出更自然。已婚婦女可以公開對男性角色／歌仔戲小生情感崇拜／偶像傾慕，較無傳統禮教壓力。女小生更具文質彬彬、情真意摯男性形象，建構一種較為尊重與平等，且相互理解與支持性別關係，隱匿女觀眾理想投射，此模樣比真男生還是真女生更讓觀眾愛慕。歌仔戲女扮小生已是它的一大特色。

跨性別表演在戲劇中造成新鮮感，反串演員也可藉機學習其他行當和異於自身性別地位諸種技能，磨練演技更上層樓，不同的詮釋方式擦出豐盈異質火花，充實創新角色的風格。

內行人觀戲看的就是男人如何演女人，女人如何演男人。演員舞台形象和真實形象之間反差越大，越能顯展演員功力。跨性別表演實際上展示了一個理解和認知異性的過程。靠心理體驗或性別認同，表演技術更加熟練掌握，更加靈活自然運用，才能實現戲曲表演最高理想——傳神。

戲劇是造夢的藝術，舞臺世界折射庶民在現實世界的焦慮和慾望。據此視角，戲曲跨性別表演可看作是在性別觀念單一而刻板社會裡，演員和觀眾進行一次無意識的集體突圍，編織一個關於性別多元小夢。

（作者為台北市教師退休）

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