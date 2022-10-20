自由廣場》泡水車市府責任 黃珊珊說得比柯文哲公允

◎ 胡顏之

這次尼莎颱風為台北市帶來豪大雨，百齡橋堤防外有超過五十部汽車，因來不及移出慘遭泡水嚴重。

對此，台北市長柯文哲強勢地表示，市民要對自己的行為負責，不能把所有的責任都推給市政府。

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柯市長的話，乍聽之下似乎很有道理，其實不然，筆者要提醒柯市長：如果凡事只要求市民自己負責，那要市長幹嘛？市政府不如廢掉算了。

市民當然要為自己的行為負責，但前提是市政府必須要盡到告知的責任，而且通知後，必須留給民眾有充裕的時間移車，然而事實顯然並非如此，有民眾和商家就反映說，接到通知後想移車，但閘門已經關閉，試問：民眾想移車，卻沒辦法移，這是市民的錯嗎？

再退一步想，根據過去台北市的防災SOP，市府先發警訊提醒民眾移車，如果民眾來不及移，市府還會先拖車離開堤防外，再予以開單處罰，如果這次市政府有依照作業標準流程來做，也不會有後續車子泡水等爭議事項，這又是誰的錯？難道市政府完全都沒有責任嗎？

針對此事，前副市長黃珊珊就說，如果市政府的移車通知有所延誤，應該要負起賠償的責任，這是比較公允、比較可以讓民眾接受的說法。總而言之，防災避險，必須要市政府和民眾攜手合作，柯市長不能一味只要求民眾自己負責，應該要釐清各自的責任，各自負起應該承擔的責任才對，何況當時柯市長並沒有坐鎮在台北市，市府單位又沒有完全依照既有的SOP作業，如此情況下竟要市民自己負責，這要叫市民情何以堪啊！

（作者為國小退休教師，台北市士林區民）

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