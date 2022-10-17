自由開講》台北市豪雨成災 市長在SOP制度下忙輔選？

林舒莉

尼莎颱風環流逼近，氣象局雖於16日上午發布北部地區豪雨特報，然而台北市似乎應變不足，然而就在水災期間台北市長柯文哲竟在南投縣忙著輔選。

柯面對媒體質問時回應說台北市防災早有制度，照著SOP走即可。結果士林區三腳渡碼頭晚間傳出多位民眾受困在河堤，另有婦人受困於泡水轎車內，至當日傍晚大雨氾濫成災後，台北市始成立緊急應變中心，顯然台北市政府事前毫無防災應變意識。

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中央氣象局發布超大豪雨警示範圍，但台北市政府三級警戒似乎仍應變不足，在颱風環流影響下，台北市雨勢驚人。（台北市政府提供）

事實上，中央氣象局在16日上午發布超大豪雨警示範圍，即包括台北市士林區及北投區、基隆北海岸、新北市、新竹、宜蘭縣山區；然而，台北市政府之三級警戒似乎仍應變不足，在颱風環流影響下，台北市雨勢驚人，除了多起民眾被困外，且發生數十餘起汽車泡水，造成財產損害，民眾直呼只能自己提高防災意識，互相提醒才能確保自身財產與生命安全。

對於有媒體與民意代表批評柯不顧災情，只顧輔選，柯緊急北返後卻辯解：相信制度，不要作秀裝給人家看？三級與二級警戒無需市長返回坐陣。

但是看在不幸遭遇災難的市民眼裏，恐怕難以接受這就是台北市制度的說法，畢竟制度級別只是預防災難的最低啟動標準，顯示首長仍應有危機意識，隨時關注災情，提高緊急應變以照護自己市民生命與財產！

至17日上午，經濟部提供的數據說明，全國受颱風影響計淹水183處，如今還有19處淹水未退，都在台北市。 或許在制度上，未達一級警戒標準，台北市長不用親自到應變中心坐陣，但是否由市長親自督軍救災，是展現對於災情及市民生命財產的重視，當然也會直接影響到救災工作的調度順利。

試想，救災人員在第一線搶救災害時，卻得知自己的市長可能在其他縣市忙著輔選，又是作何感想？柯文哲只用制度和SOP搪塞，卻把人民的感受和情感都拋在一邊，相信台北市民都看在眼裡。

（服務業）

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