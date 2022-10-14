新聞線上》一對老孬孬

台北市長柯文哲日前以民眾黨主席身分出席「爆破財政黑幕－民眾黨理財教育親子日」，柯文哲下場體驗漆彈射擊，卻全程躲在木牆後方。（記者魏瑾筠攝）

記者莊榮宏

趙少康說「票投民進黨，青年上戰場」，這話堪稱今年最沒品；面對惡霸強鄰，台灣需要團結每一分力量，他這樣胡說八道，到底是為了什麼？

為了他自己。

不是為了青年嗎？

烏俄戰爭，俄軍敗退，或死或逃或降，搞到兵源不足，只好強行徵兵，但俄國青年不願為不義的侵略戰爭而赴死他鄉，紛紛落跑，俄國徵不到兵，居然連白髮老人都徵了。

請繼續往下閱讀...

這新聞我有看到，和趙有什麼關係？

關係很大，你想想看，目睹俄國老人被徵兵，七十二歲的趙少康做何感想？

應該心有戚戚焉罷。

應該是心有淒淒焉，淒涼的「淒」，所謂「徵兵烏克蘭，老年上戰場」，兔死狐悲，你說老趙怕是不怕？

怕！

他怕一旦兩岸開打，自己步上後塵，所以呼籲「青年上戰場」，目的是預防自己被「老年上戰場」。

您這解讀，還真另類。

不管是募兵或徵兵，對象當然都是青年，世界各國皆然，根本沒必要強調「青年」，老趙刻意為之，就是只顧自己老命，急著把責任推給青年，一來貪生怕死太自私，二來老而不死謂之賊，我若說他是「國賊」，你會不會反對？

國賊太抬舉，國恥可能卡貼切。

我和他不一樣，身為老人，我會強調「老年上戰場」，因為國家不徵召老人，我只好自動請纓。如果阿共侵門踏戶，我願編入民防，負起保鄉守土、維持秩序的責任，我不像老趙，處心積慮只為逃避「老年上戰場」。

佩服，提醒兄台別忘了柯文哲在漆彈遊戲的那副驢樣。

哈哈，貪生怕死趙、縮頭烏龜柯，好一對老孬孬！中共若跨海侵犯台灣，擁有「主場」優勢的是我們，台灣人是「上主場」，共軍才是「上戰場」，台灣人若為保護家園而犧牲，將庇蔭子孫，造福後代，香火長存。反觀共軍則是為不義之戰而客死他鄉，淪為孤魂野鬼，不得超生；到時中國還得拜託台灣，能不能將屍骨還給他們下葬，到底誰才應該更害怕呀？

這讓我想起烏軍對俄軍高喊「歡迎來到地獄！」主場氣勢真是破表！對了，最近美國媒體有「台灣若不保，炸掉台積電」的說法，被有心人渲染成「疑美論」，您怎麼看？

今年五月底，中國經濟專家建議北京當局，把「屬於中國的台積電搶回到中國手裡」，這本屬書生之見，但美中對陣，誰也不甘示弱，為了反制此說，美媒於是祭出「寧毀台積電也不讓它落入中共之手」，這是你來我往的「見招拆招」，嗆的對象是中共，根本不是講給台灣聽的。

有道理，中共若為奪取台積電而出兵，聽到這一招，知道會徒勞無功，自然打消念頭，台灣得以趨吉避凶，台積電既是台灣的「矽盾」，也是台灣的「和氏璧」，「完璧歸趙」的當代版正在上演，台灣人不可當局者迷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法