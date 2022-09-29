自由廣場》也談美國重構「一中政策」

◎ 陳永昌

貴報社論《美國正在重構「一中政策」》，強調美國重新定位台灣地緣政治價值，賦予「一中政策」新內涵，挑戰中國「一中原則」態勢越來越明顯。事實上，美國總統拜登上任以來，動員眾盟邦以「負責任利害關係人」身份表白或聲援維持台海和平穩定現狀，間接肯定兩岸互不隸屬事實，帶頭與中方「一中原則」脫鉤，只是以其人之道還治其人之身。

在北京當局眼中，「一中原則」是不容質疑或挑戰的金科玉律。一百八十餘個邦交國中，中國不厭其煩在每份建交公報中複誦著「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是全中國的唯一合法政府」字句。上海合作組織八月中旬在烏茲別克撒馬爾罕舉行高峰會，疫情爆發兩年多後中國國家主席習近平首度出訪，分別與烏茲別克、哈薩克、白俄羅斯三國領導人發表聯合公報，毫無例外照本宣科：「堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

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無論是「歐洲最後一個獨裁者」白俄羅斯總統魯卡申柯面臨西方國家全面制裁，或是名列全世界最貧窮國家之一烏茲別克需索經濟援助，「一中原則」四個字形同討好北京當局的關鍵密碼。俄羅斯總統普廷也與習近平在撒馬爾罕會面，即使未如事前預期發表聯合公報，普廷仍毫無保留迎合習近平所好，發聲譴責美國及其衛星國家以台灣議題挑釁中國。

正因為中南海領導人把「一中原則」當成不可逾越的紅線和底線，一旦美中關係走向全面對峙，華盛頓版本「一中政策」遂成為抗衡北京最強而有力的武器之一。今年五月，美國國務院官網更新台美關係現況，刪除「台灣是中國一部分」與「不支持台灣獨立」等字眼；美國國務院最新發言則強調：美國從未對台灣主權採取立場。拜登政府對台灣主權態度由曖昧幽微轉向明朗真實，刻意狠踩北京當局痛腳，中方指控美國掏空虛化「一中原則」其來有自。

向來信奉「多邊主義」的拜登政府，態度轉向同樣延伸貫徹至國際舞台。八月初解放軍環台軍演耀武揚威，美日澳三國外長與七大工業國集團G7外長先後發表聲明，呼籲中共勿片面改變台海現狀，儘管重申「一中政策」維持不變，不過兩則聲明罕見於「一中政策」後加註「在適用情況下」字眼，各國保留在特定情況下是否適用「一中政策」的認定權力，不再放任北京當局片面定義。

短短過去一週時間，菲律賓總統小馬可仕公開對台灣海峽日益緊張局勢表達憂心，南韓總統尹錫悅宣示將盡所有外交努力支持台灣海峽和平穩定，美國副總統賀錦麗則與日本首相岸田文雄同台譴責中國在台灣海峽的挑釁行動。從美國國內串連國際社會，由點而線至面，有計畫性一步接著一步，拜登政府重新定義「一中政策」絕非即興之作！

（作者為企業專業經理人）

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