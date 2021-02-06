兩岸與國際》習近平以激起美英聯盟群的合圍為百年黨慶獻禮

今年7月1日是中國共產黨的一百週年慶。未來數月，中共宣傳將進入吹捧與粉飾太平的衝刺階段：不僅要「舉全戰線之力組織開展慶祝中國共產黨成立一百周年宣傳教育，生動鮮活講好中國共產黨故事」，也就是追求「中國夢」：中國將在全面建成小康社會（2020年已宣布全面脫貧）的基礎上發展具有中國特色的社會主義路線，從「現代化國家」（2020到2035年）走向「現代化強國」（2035到2050年）。然而，習近平的瑰麗願望會實現嗎？答案應是：挑戰多於機會。

顏建發／健行科技大學企管系教授

1月20日，美國正副總統就職之際，中國制裁28名川普時期的前官員，中方學者解讀這是要給拜登政府一個下馬威；1月25日，習近平在「世界經濟論壇達沃斯會議」尖銳批判美國恃強淩弱，在國際上搞小圈子。白宮發言人帕薩其回應道：「我們對中國的態度仍將是過去幾個月，甚至更長時間以來者。我們正在面對中國的嚴峻競爭。」美中關係蜜月期尚未開始便已結束，比2017年川普上台時的狀況更窘。川普強硬的對中路線為拜登所延續，不同的是較強調要與盟友一起對付中國。

2月4日拜登造訪國務院時說：「我們將直截了當地接受最危險競爭對手中國，對我們的繁榮、安全和民主價值的挑戰…我們將對抗中國的經濟惡行、反擊其好鬥行為、抵擋中國對人權、知識產權和全球管治的攻擊...但當符合美國利益時，我們準備好與北京合作。」看來，拜登也對中國採取「硬的更硬，軟的更軟」策略；而硬是經，軟是緯。白宮國家安全顧問蘇利文有更直白的闡釋：「拜登期望為美國建立強大實力，而要確立此一優勢將需要在國內投資，以支撐美國基礎、振興美國同盟、重新參與關鍵機構與協議、重申美國價值觀，並正確制定美國的全球軍力態勢。」從上述的講話可解讀為：在「經貿vs.軍事」上，拜登團隊的戰略構想和川普並無二致，仍是以美國為中心再搭配與盟友的協作的戰略布局，所不同的是戰術與方法。

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從2月4日拜登造訪國務院時的談話看來，拜登也對中國採取「硬的更硬，軟的更軟」策略；而硬是經，軟是緯。（EPA）

去（2020）年7月底，時任日本防衛相的河野太郎在「中國研究小組」研討會上提出日本成為「五眼聯盟」的「第六隻眼」的提議。他也說，希望英國加入CPTPP（跨太平洋夥伴關係協定）。此議很快獲得英國的歡迎，甚至主張：此一聯盟應擴大為一種戰略經濟關係，匯集關鍵的戰略儲備，如關鍵的礦物和醫療用品。英國保守民主派有議員提議，將五眼情報聯盟轉為政治與經濟聯盟，一同對抗中國。緊接著，日本與印度於2020年10月11日加入「五眼聯盟」，成為第六、七隻眼。今年2月1日英國正式申請加入CPTPP為上述的戰略構想跨出關鍵性的一大步。 目前曾主導後退出TPP（CPTPP前身）的美國，在拜登執政後或許會重新考慮加入。一旦成真，英美貿易關係更加緊密。接下來，印度的態度也值得觀察。去年11月15日印度重申退出中國佔優勢RCEP（區域夥伴經濟協定）。未來印度是否會轉而申請加入CPTPP，值得關注。

脫歐後，英國鴨子划水地游向印太地區。2016年6月英國公投脫歐後，當年9月與日本聯合軍演，而10月則與美韓聯合軍演，似乎已露出布局亞太的企圖。今年1月31日英國正式脫離歐盟。去年底外交大臣拉布曾表示，脫歐後英國將尋求與澳洲、美國和印太地區達成貿易協議。而2017年3月10日，大英國協貿易部長會議在倫敦聲明指出，英國脫歐提供了大英國協成員國擴大貿易合作的機會，顯然英國向印太移動並非以單飛的型態，而是腳踏著「大英國協」的基底前進的，該協會52個成員皆為前大英帝國殖民地，包括印度、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞等，涵蓋全球將近三分之一的人口。

2020年7月1日，北京通過港版國安法，破壞一國兩制承諾，中英關係公開決裂。在正式脫歐日，英國也開啟對香港人的英國國民海外簽證（BNO）通道，預計約有30萬人可通過此一政策離開香港。北京與港府皆嚴厲譴責。英中關係正式攤牌。而同為大英國協成員的加拿大、澳洲與印度也與中國的嫌隙日深，短期內難以轉圜。印太局勢已出現「中國vs.美英聯盟群」矛盾的螺旋上升。

2020年7月1日，北京通過港版國安法，破壞一國兩制承諾，中英關係公開決裂。在正式脫歐日，英國也開啟對香港人的英國國民海外簽證（BNO）通道，預計約有30萬人可通過此一政策離開香港。（Bloomberg）

今年7月1日是中國共產黨的一百週年慶。未來數月，中共宣傳將進入吹捧與粉飾太平的衝刺階段：不僅要「舉全戰線之力組織開展慶祝中國共產黨成立一百周年宣傳教育，生動鮮活講好中國共產黨故事」，也就是追求「中國夢」：中國將在全面建成小康社會（2020年已宣布全面脫貧）的基礎上發展具有中國特色的社會主義路線，從「現代化國家」（2020到2035年）走向「現代化強國」（2035到2050年）。

然而，習近平的瑰麗願望會實現嗎？答案應是：挑戰多於機會。原因在於：習近平黨總書記的第二任期（2017到2022）結束前，為了爭取第三任期，甚至更久任期的延續，他勢將會期待在國際舞台表現其「會盟霸主」的強勢姿態，會更堅持共產黨的優越性，以及對制衡式民主的睥睨，也會更仇外、更虛張聲勢。其結果可以料到，將會更把以英美為指針的龐大之反共力量集結起來，進而把中國放在國際民主聯盟所架起的烤架上烤。

習近平黨總書記的第二任期結束前，為了爭取第三任期，甚至更久任期的延續，他勢將會期待在國際舞台表現其「會盟霸主」的強勢姿態，會更堅持共產黨的優越性，以及對制衡式民主的睥睨。（AFP）

2021年建黨百年紀念是關乎習近平2022年權力延續是否順利的大戲。顯見，2021將是內憂外患的一年，但無論如何，穩定壓倒一切；沒有穩定，沒有政權。而值得注意的發展是，在風雲緩緩際會的過程，習近平竟一鼓作氣將美英兩大勢力為主的民主同盟再度聚集起來，匯為足以摧毀中國走向現代化的力量。

在過去幾年中國與美、英分別齟齬加深的背景下，不管2020年川普陷入大選困境或2021拜登上台初始的百廢待興，「棄鄧（小平）崇毛（澤東）」的習近平最後竟慣性地走向對美國的公然挑釁，暴露了文革的魯莽基因；而其好大喜功、有勇無謀的舉措不僅讓中國夢平添障礙，更加速催促美、英集結民主同盟合圍共產中國的進程。習近平的百年黨慶是否成為其毀黨的起點，且拭目以待。

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