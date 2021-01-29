兩岸與國際》台灣應加足「脫中入美」的馬力以保安康

海峽兩國間自去（2020）年2月7日武漢疫情爆發以來，航班與人流大幅減少。而中國內部社會經濟情勢惡化，疫情仍未完全控制，再加上中國內部仇台意識高漲，以及中國對台灣的文攻武嚇的作為仍未終止的情勢下，兩國近乎處於斷流狀態。這是台灣駛離中國，加速邁向繽紛世界的契機。

顏建發／健行科技大學企管系教授

自拜登當選美國總統以來，北京企圖將中美關係拉回歐巴馬時代對等與雙贏的軌道。由外圍到內圈、由低層到高層，逐級拉高，測試拜登戰戰兢兢的作為正透露出習近平「既期待又怕受傷害」的求和心思。但其策略並沒奏效。去年11 月25日拜登說：「這不是歐巴馬第三任期」；「我們現在正面對一個和歐巴馬政府時期完全不一樣的世界」。中方想回到歐巴馬時期的美中關係已不可得。今年1月20日，總統拜登和副總統賀錦麗宣示就職，中國外交部在當天表示，將制裁28名美國川普政府時期的前官員。復旦大學國際問題研究院教授沈丁立直言：「這就是要給拜登政府一個下馬威，也是給新政府官員一個嚴正的警告。」然國務卿布林肯卻肯定川普對中國所採取的強硬立場，強調美國對台灣安全有「不分黨派的承諾」，也認定新疆對維吾爾人犯下了種族滅絕與反人類罪；而拜登政府發言人則說：「北京企圖利用美國的黨派分歧，這是徒勞且刻薄的舉動。」再明顯不過，美中的結構性分岐再次重現。正如美國漢學家何漢理所言，拜登上台，美中兩國的蜜月期還沒開始，就已告終。

美中對抗態勢又冉冉上升。文革式的流氓氣再度出現於習近平1月25日在「世界經濟論壇達沃斯會議」尖銳的批美字眼，如：「恃強淩弱、在國際上搞小圈子、新冷戰」；「排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鈎、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗等等。」對此，白宮發言人帕薩其回應道：「我們對中國的態度仍將是過去幾個月，甚至更長時間以來者。我們正在面對中國的嚴峻競爭。」；「中國的所做所為傷害了美國工人，削弱了我們的技術優勢，並威脅到我們的盟友和我們在國際組織中的影響力。」美中關係看來又回到川普時期的軌道，所不同的是，拜登政府所採取的途徑與策略有所不同罷了。

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拜登上台，美中兩國的蜜月期還沒開始，就已告終。（AP）

文革世代的人善於吹噓與膨風，藉心戰而屈人；實則中國眼前文勝於質。在遭逢川普2018年以來的經貿與科技制裁後，中國原已走下的經濟面臨著更巨大的下行壓力，而且是結構性的，包括勞動力短缺和國內消費動能不足。此外，武漢肺炎疫情大流行再起，使得可持續的經濟增長遭到更大的挑戰，而民怨沸騰，也潛在地累積中。為文飾，共產黨對國內異議更加壓迫，甚而煽起民粹主義，向外找宣洩口，此際中國與周邊關係的裂痕日益擴大，例如：中印邊界對峙未降、經貿懲罰澳洲餘波蕩漾、蠻橫的南海活動引發菲越等國的反感、對香港採取更強硬的路線引發國際撻伐、奪取釣魚台諸島意圖帶來日本的再軍事化、軍機擾台引發台灣人的厭惡、將疫情的肇事者身分無恥地轉為救世主，林林總總，罄竹難書。習近平中國夢的道路，越走越窄。

無疑地，在美中對立的氛圍中，位於第一島鏈的台灣其角色與價值更見突出。北京過去兩個月幾乎天天騷擾台灣領空，又花大筆資源透過更種媒體管道攻訐台灣政府，且急於要求美國或其他國家遵守一中秩序，正暴露其內虛的一面。在這種的狀態下，台灣駐美代表蕭美琴獲得拜登總統就職觀禮的邀請，自然讓北京感到被冒犯而臉上無光，憤而祭出激烈措施，除宣佈制裁川普政府的28位前政府要員，並遣解放軍機連續進入台灣西南方空域騷擾。然而，羅斯福號航空母艦戰鬥群通過台灣南端的巴士海峽，前往南海的動作做出了明確的回應，如該艦指揮系統官員安杜茲所說：「我們的行動代表了我們對維護地區安全與穩定的承諾。」台灣是美國印太戰略的核心環節，重中之重，不言而喻。

武漢肺炎疫情大流行再起，使得中國可持續的經濟增長遭到更大的挑戰。（AFP）

在中國共產黨紀念建黨百年的前後，其對內或對外政策將變得更具政治味、更仇外、更躁動，自在情理之內。不過，今年也是習近平布局第20大的基礎年，亂不得，必然是要求穩定壓倒一切，大事化小，小事化無。黨高層會要求自我克制，息事寧人，粉飾太平。換言之，2021-2022兩年，習近平會努力維持穩定的現狀，即便軍機與軍艦大量來回於台灣海峽或西南空域，充其量也僅是心理戰。

根本上，海峽兩國間自去（2020）年2月7日武漢疫情爆發以來，航班與人流大幅減少。而中國內部社會經濟情勢惡化，疫情仍未完全控制，再加上中國內部仇台意識高漲，以及中國對台灣的文攻武嚇的作為仍未終止的情勢下，兩國近乎處於斷流狀態。這是台灣駛離中國，加速邁向繽紛世界的契機。

中國共產黨若長久不下台，美中終需一戰。台灣地處美中衝突的最前沿，是各方力量集中點，由於各方自制的本能與需要，其互動自成一均衡態勢，反而不易爆發戰爭。燎原起於星火。戰爭通常會是較長的醞釀過程，而觸發點往往起於未料之處。對台灣，首戰即大戰，反不易發生。當眾目睽睽盯著中國，即便戰事起，戰地也必然在中國內地而非台灣；就算中國首攻台灣，美國同盟聯隊的反擊也會將戰火導入中國。

本質上，美中之間是一場「個體自由主義vs.集體極權主義」的價值之戰。台灣要有選邊與參戰的決心與準備才能避禍。長久計，台灣應靜默地加速「對中脫鏈」的進程，並朝向與美國同盟聯隊加強經社文全面性的系統整合的力度；牢牢地鑲嵌住，讓台灣成為其重要不可或缺的構成部分，才能面對中國的威脅而長保安康。

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