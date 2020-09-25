兩岸與國際》體制與方法不變，中國的自強之道有望嗎？

「黨權集中」容易導致小圈圈、不透明也不公開的暗箱操作，理性與周延的論證很難出現，糾錯機制不易產生，進而導致集體共盲的現象，而一旦有利可圖，便容易通往浪費、貪汙和腐敗；而「舉國辦大事」固得以集中力量，帶來資源靈活調度與高度整合，但如銅板的另一面，它也暗含更大的缺點：集中力量可能辦成大壞事，更可導致大災難，難以挽回；偉大的觀念造成偉大的錯誤。

顏建發／健行科技大學企管系教授顏建發

2000年10月，中國的十五計畫提出「走出去戰略」並立訂「鼓勵中國具有比較優勢企業 進行對外投資」的戰略方針。2001年11月11日中國加入WTO，這場及時雨讓它得以推動「走出去」而進行全球化的戰略布局。在國際市場的自由天堂裡，中國政府的資源被積極調動起來挹注於企業的跨國行動，橫掃千軍，所向披靡。2015年5月8日，國務院關於印發《中國製造2025》的通知揭示，這是中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領，而在2016年頒發的通知中說，「政府將對『中國製造2025』城市、智能製造和服務型製造等試點示範方面予以優先支持，並在工業轉型升級（中國製造2025）資金安排中對符合支持條件的予以傾斜」。

歲月悠悠，眼見紅色帝國旭日陡升，但好景不常。2018年3月以來，在川普政府連番的強力經貿與科技的制裁下，中國步步退讓，且為避其鋒，做了論述的修飾。2018年12月10日，國務院決定此前含有《中國製造2025》的提法，停止執行。

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中國看似退讓，但美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）卻說，中國雖已不再強調《中國製造2025》，卻「不意味著他們放棄了它。」他又進一步補充：「美國並不反對中國的科技進步，但反對利用不合理的手段，諸如盜竊商業機密，強迫技術轉讓等等，取得科技領先。」；「只要是公平競爭，美國完全樂意一爭高下。」

在川普政府連番的強力經貿與科技的制裁下，中國步步退讓，且為避其鋒，做了論述的修飾。2018年12月10日，國務院決定此前含有《中國製造2025》的提法，停止執行。（圖：網路）

美國人終於覺醒了。過去美中的交流與合作看似圓滿，卻充滿極權與自由體制間不公平的對待：極權體制中，處處有管制，外人在中國境內行動不自由，就算有准入，卻「登堂而未能入室」；相反地，中國人進入美國的社會，登了堂，離入室就不遠了。這種不平等的交流一直到美國企業與政府的利益與安全遭受威脅後，美國人才如夢初醒。

習近平固技巧性地不再提「中國製造2025」，但川普卻不再上當。狼偽裝成婆婆，卻無法去除血液中的狼性。

2019年9月3日習近平終於露出狼尾巴，在中央黨校大談「鬥爭」。習近平暗示將會對美國的壓迫「以牙還牙」；他已有對抗到底的準備。預判，美中的貿易戰與科技戰會更趨激烈。對此，習的對策是以「十四五」規劃取代北京2015年所提出「中國製造2025」的十年發展計劃。特別是今（2020）年7月30日，他主持中共政治局會議時總結了「三個仍然」：「中國發展仍然處於戰略機遇期」、「和平與發展仍然是時代主題」、「發展不平衡不充分問題仍然突出」；這是中國共產黨對局勢的評估。而依此評估，其具體對策為：「要全面提高災害防禦能力，堅持以防為主、防抗救相結合，把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。」

順著上述的評估，習近平主張要擺脫對美國的依賴，推動形成「以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」；「扭住擴大內需這個戰略基點，使生產、分配、流通、消費更多依託國內市場」。無疑地，箇中「提升自主創新能力，儘快突破關鍵核心技術」成為關鍵事宜。習近平同時強調，「要充分發揮中國國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢」。習近平的回應預示著，戰爭非中國首選，而「高築牆、廣積糧、緩稱王」將成為他的戰略選擇。

習近平固技巧性地不再提「中國製造2025」，但川普卻不再上當。（REUTERS）

然而，須提出的是：習近平的匿蹤並未根本解決難題。習近平論述的改變並未動搖2017年的《十九大報告》的核心要旨：在完善「社會主義市場經濟體制」與追求中國夢的實現過程中，中國共產黨扮演最重要與最優越的地位與角色。如同報告所闡述的：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」；「必須把黨的領導貫徹落實到依法治國全過程和各方面」。簡言之，黨的建設與集權仍是王道。今（2020）年9月15日，《新華社》發佈中共中央辦公廳印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》指出，要加強對民營經濟的統戰工作，引導民營經濟人士用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，「始終做政治上的明白人」。看來，所謂的「以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」其所依恃的體制與方法論並無改變，依舊未脫離「黨權集中」而「舉國辦大事」的邏輯。

問題是，「黨權集中」容易導致小圈圈、不透明也不公開的暗箱操作，理性與周延的論證很難出現，糾錯機制不易產生，進而導致集體共盲的現象，而一旦有利可圖，便容易通往浪費、貪汙和腐敗；而「舉國辦大事」固得以集中力量，帶來資源靈活調度與高度整合，但如銅板的另一面，它也暗含更大的缺點：集中力量可能辦成大壞事，更可導致大災難，難以挽回；偉大的觀念造成偉大的錯誤。

2018年3月以來，在川普的連番出手後，中國在高科技的製造與軟體上面臨與美國，乃至於其它重要經濟體的逐步斷鏈的命運，習近平被迫內縮到自身的內需市場；而既是情非得已的逆勢作為，前途自是凶險多於機會。只是習近平不思體制與方法的變革，還要以講政治來搞發展，實乃緣木求魚。中國的沉痾已深，習近平的政權越牢固，只有讓宿疾越難治。以後史家論斷中國發展的這個檻可能會說：成也習近平，敗也習近平！

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