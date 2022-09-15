自由廣場》關鍵時刻 爭取國際輿論支持

◎ 高碩泰

美國聯邦眾院議長裴洛西八月上旬訪台，北京隨即圍台軍演恫嚇，升高區域緊張情勢，舉世側目。現階段敏感的美中台關係又躍上國際主要媒體的版面，美國聯邦參院也開始審議友台挺台的「台灣政策法案」，使台灣的國際能見度攀上一個罕見的高峰。值此關鍵時刻，吾人如何有效爭取國際輿論的支持，洵屬一大課題。

二○一六年六月下旬，筆者就任駐美代表不久，且剛剛接待蔡英文總統首度出訪中美洲友邦及過境美國，某天接到華盛頓郵報（The Washington Post）資深記者薇茂絲（Lally Weymouth，從夫姓）電話，盼在七月間親自赴台專訪台灣第一位女性國家元首。以該報的國際聲譽及影響力，筆者立即表示歡迎並呈報台北高層優予考慮。但筆者才疏，一時不察這位記者的家世背景乃大有來頭。

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實則薇氏之母乃擔任華盛頓郵報發行人長達卅年的葛蘭姆（Katharine Graham）女士，因該報揭發水門事件，導致尼克森總統下台而家喻戶曉，葛氏親撰的自傳也榮獲普立茲獎，成為美國新聞界的傳奇人物。

對台灣而言最津津樂道的大事，毋寧是葛氏於一九八六年十月七日來台會晤蔣經國總統，蔣藉著該項場合透露國民黨政府擬適時解除戒嚴、黨禁、報禁（註：不到十天前的九月廿八日，民進黨甫在圓山飯店成立）。果然一年不到，一九八七年七月十五日政府宣布解除長達卅八年，全世界實施最久的白色恐怖戒嚴時代。筆者當時適在華府駐處擔任三秘，親自感受到美方政學各界及台僑鄉親對這項震撼性決定的如潮正面反應，華府從此對台灣的堅定支持，成為跨黨派共識，迄今更見強化。

葛氏訪台整整卅年後，女兒薇氏又不遠千里來台，專訪蔡的治國理念以及對兩岸關係的善意承諾，但蔡明言拒絕接受北京就「九二共識」提出的框架與限期，擲地有聲，毫不含糊。蔡上任後首次接受知名國際媒體專訪，經該報以全頁篇幅刊出後，在華府引起甚多佳評。郵報發行人母女時隔三十年先後訪台，分別見證了台灣一個特別世代的重大政治發展軌跡並直擊兩岸政策的關鍵時刻，意義何其特殊！

二○二○年一月十一日蔡總統當選連任的隔天，郵報即時刊出筆者彰顯台灣民主化邁向另一個里程碑的專文，一字不漏照登，但標題被改為更醒目的「台灣選舉結果嚇到了北京」，不無反映了該自由派媒體的立場，據瞭解也是幾十年來郵報言論版首度刊載台灣駐美代表具名的專文，引起不少迴響，提高台灣在華府的觀瞻。在國際客觀環境充滿危疑、挑戰之際，吾人尤應摒棄悲觀或失敗主義心態，從台灣的國家利益出發，透過主觀努力爭取輿論支持，自助人助，必有可為！

（作者為二○一六｜二○二○年駐美代表）

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