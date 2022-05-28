自由開講》拜登護台承諾是失言？勿低估美國憲政體制的總統實權

邱志偉

美國總統拜登日前受訪時表示，當中國對台動武，美國願意進行「軍事干預」。此話一出，再度引發各界爭論。雖然白宮澄清，美國政策沒有改變，但這已經是拜登在其任內，短短一年多時間，已經第三次表態對台海安全，不再保持戰略模糊。各方不該低估拜登的決心，亦不應視為推台灣入險境。

首先，針對拜登是美國總統，若對美國憲政體制有基本認識，就應該了解美國是總統制國家，可不是台灣半總統制行政權還需和行政院長共享的狀態。美國總統本身就是行政首長兼三軍統帥，是執行政策、調派軍隊唯一領導。若認為白宮聲明就能否決拜登立場，那是對美國憲政體制的無知，也不了解美國總統的實權。

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尤其是若台海真的不幸爆發衝突，美國總統是有直接發佈軍令的權力，甚至美國總統可以直接對任何一個國家宣戰。雖然目前美國總統拜登支持宣戰權應該受限，但是美國總統作為直接指揮軍隊的最高指揮官這點，倒是完全無庸置疑。

美國總統本身就是行政首長兼三軍統帥，是執行政策、調派軍隊唯一領導。若認為白宮聲明就能否決拜登立場，那是對美國憲政體制的無知，也不了解美國總統的實權。（AP）

我們還可以從歷史上的真實案例而論，在美國總統柯林頓任內，經國會決議之後，美國總統排除行政體系的質疑下，直接批准給與李登輝總統訪美的簽證。之後台海危機之際，柯林頓總統又直接調派二個航空母艦戰鬥群，甚至自波斯灣直駛台海，確保中共解放軍不輕舉妄動。而這個過程，完全是美國總統可以直接指揮決策。部分人刻意將拜登所言引導至失言、意外，根本是不了解美國總統的真實權力。

而且以當前美國民意，不但國會不分黨派對台灣非常支持，也對台海安全非常關切，美國民意更是反中來到最高點，同時近年民調已顯示，美國人民對為台灣而戰表態支持。顯見美國總統的決策背後，不只是有個人意志支撐，更重要是有強大民意背書。美國作為民主國家，民意支持本就是所有政策的核心根本。

至於部分輿論認為拜登所言會讓台灣深陷險境，這是對歷史的無知發言，更只會帶給中國錯誤訊息。

有部分人稱，因為美國沒有讓台灣成為「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）的首輪國家，代表拜登所言虛情假意，更只是以台灣牌，來給我們政府安慰劑。但事實其實正好相反，美國對台政策務實、不急躁才是當前對台政策的指導原則。在經貿議題上，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在泰國舉行雙邊會談，就已先針對台美未來經貿關係先行對話。據《彭博》報導，美國將會和台灣開展極度類似於「印太經濟架構」的經貿對談。重點在於台美經貿合作有那些進展，至於不足之處，台灣又能帶給ＩＰＥＦ成員國哪些實質、具體貢獻，使壓力不必全在美國，這可能才是未來我國所應值得關注之處。

但總而言之，拜登的說法，不應理解為美國對台的補償作用，更不應荒謬的視為將台灣推入火坑。美國國務卿布林肯針對美國對中政策的最新表態，也再次強調破壞現狀、對台挑釁的是中國，而美國對台灣的承諾沒有變。從拜登到布林肯的表態，我們可以看見美國行政體系對台灣的支持，尤其是一再向中國「清晰」表態，美國對台海安全的關切，只要中國破壞和平現狀，美國的軍事干預將如拜登的「清晰」表態，美國將會秉持對台承諾，對中國武力犯台進行軍事行動。

希望未來不再有輿論認定，拜登所言是口誤，或是意圖引導拜登對台灣立場反覆。這都是對美國總統職權的不夠了解，更是昧於國際形勢，只會讓中國得利，增加戰略誤判，對台灣百害而無一利。

（立法委員）

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