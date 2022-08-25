新聞線上》給台灣外交官按個讚

駐美代表蕭美琴等外交官為台灣在外打拚，國人理當全力支持，為他們按讚！（資料照）

記者陳杉榮

美國聯邦眾議長裴洛西訪台，中共藉端藉勢，打著「一個中國」的大鼓，敲著「美中三公報」的銅鑼，文攻美國，武嚇台灣，這種汙衊三權分立，霸凌台灣的作為，幾乎激起全球公憤。中共則是到處發帖，找來了一百七十多份支持「一個中國」的聲明，但「戰狼外交」在民主國家到處碰壁是不爭的事實，台灣的外交官藉此機會，全體動員，衝鋒陷陣，在國際間表述民主台灣，反擊戰狼，應該給他們按個讚。

中共外交戰略曾有多次調整，「圍堵台灣」從未改變。一九四九年起全面倒向蘇聯老大哥，到六○年代中蘇兩國武力相向，而後美中和解，一九七一年加入聯合國，一九七九年美中建交，中共全面走入國際社會，圍堵台灣，解決台灣問題是中共的最高戰略。所幸一九九六年台灣進行總統民選，以民主打破孤立，中共算計不成，李登輝突圍成功。

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自此，中共持續圍剿李登輝的務實外交，台灣在險境中前行，美歐抱持透過交流促成中國走向民主的想法，二○○一年支持中國加入世界貿易組織，二十年間，中國這個「世界工廠」占全球經濟比重從四％劇增為十七％，占全球貿易比重也從四％增加為十三％，成為世界第二大經濟體，同時從第三世界領袖晉級到美中兩強，中國不但沒有走向民主化，反而更加集權鞏固共黨一黨專政，不只「圍堵台灣」，更進階到「爭霸美國」。

習近平二○一二年上台，韜光養晦的中國不見了，擴張主義和爭霸雄心一再外顯，不僅頻頻在南海台海東海黃海設下拒止線，意圖壟斷，也深入佈局掌握聯合國各項組織人事，並藉由集權體制預算黑箱，大力奪取台灣在南太平洋和加勒比海的邦交國，同時在亞非拉美收買政客，為未來可預見的軍事基地做超前部署。這次中共瘋狂抵制裴洛西，大力對美國叫囂，動員聯合國的頭面人物和一百多份支持一個中國的聲明支持北京，中國早已不再掩飾，就是要和美國爭霸。

中共拿「一個中國」大打如意算盤，武嚇台灣卻甩鍋美國，這個意圖都在美國料計之中，很難得逞，美國不是省油的燈，自有盤算，想和美國爭霸，中共的鬥爭之路還有得走。台灣本身也不能妄自菲薄，發展經濟，壯大國防，用各種方式捍衛國家主權。而在外交戰場上，當看到駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中全力與戰狼搏鬥，為台灣在外打拚，國人理當全力支持，為他們按讚！

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