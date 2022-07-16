自由廣場》天然氣接收站的替代方案

◎ 陳文卿

以一個身為長期環保工作者的立場，平心而論，去年底的四大公投案中，重啟核四、反萊豬、公投綁大選等三案，可以毫無猶豫投下「不同意」，但對於「珍愛藻礁」一案，內心卻曾產生難以抉擇矛盾。

而很多人最後對「珍愛藻礁」案投下「不同意」的原因，一方面固然是因國民黨在後面推波助瀾，將此議題政治化了；另一更重要的原因是，提起公投案的公民團體只是一味的不讓天然氣接收站興建，卻未能提出具體可行的替代方案。我們同意藻礁的保育很重要，可是天然氣的供應也攸關產業與民生至鉅，而又要顧慮到空污不能再燃燒生煤，這該怎麼辦？此即如筆者去年四月在自由廣場的投書《如果藻礁公投過關，然後呢？》，即指出不能不負責任的光反對興建天然氣接收站，然後兩手一攤，所有的麻煩都丟給政府。

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因此，看到昨天（十五日）航運業者陳宏如先生投書《如果四接無碼頭…》所介紹北歐發展成熟的「無碼頭接收系統」，如果確實能派上用場的話，觀塘三接案的結果可能就徹底改觀了。按照陳先生文中所提，根本不必建固定式的接收站，就可將天然氣自載運船（LNG Carrier）引到岸上貯槽，不會破壞到珊瑚礁，工期又短，聽起來似乎是俗又大碗。筆者的納悶是，台灣既然也號稱是世界上的航運大國，為何國內對此類技術如此陌生？

科技的進步往往超出人類的想像，俄烏戰爭中，無人機竟可扮演偵查、攻擊的角色，是十年前絕對想不到的。一九七○年代台灣興建第一條高速公路時，想到要收費就必須每隔約五十公里蓋個收費站，雇用人工去收費，之後ETC取代人工，接著整個接收站都撤掉了。因此，要接收天然氣就必須蓋個接收站，破壞海岸生態，這樣的觀念是否落伍了？

三接興建既已定案，建議接下來的基隆第四天然氣接收站爭議，或許可另作更周全評估。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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