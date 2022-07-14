自由開講》「三接工程」不該讓施工品質來添亂

詹中正

據電子媒體報導，國人所關注的第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地工程（簡稱三接工程）爭議不斷，除三接工程的興建進度有所延宕，更傳出沉箱製作與拖放疑似出現「豆腐渣工程」的事件，令人非常擔憂。

然而，2021年12月公投案洗禮後，行政院與經濟部核定推出修改後加強保護藻礁的「再外推」設計方案，得以順利施工。若三接工程案未能順利如期完工驗收的話，後續將造成連鎖效應，那麼蔡政府的「增氣減煤」的綠色能源政策，將會出現政見跳票的危機。

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台灣自從民進黨政府全力推動「增氣減煤」能源轉型政策，截至2022年6月22日，皇昌-泛亞工程團隊雖然已經生產179座沉箱。不過，目前施工單位已經放置到三接案港區北防波堤段水下的有30個，而30座放在觀塘三接案港區海水裡的沈箱當中，竟然就有多座出現本體結構發生破裂，明顯出現品質缺失。

2021年12月公投案洗禮後，讓行政院與經濟部核定推出修改後加強保護藻礁的「再外推」設計方案，得以順利施工。（本報資料照）

接案的工程，依據公開資料顯示，台灣中油公司於民國107年10月26日決標簽約，民國107年12月31日開工。台灣中油委託「台灣世曦工程顧問股份有限公司」執行監造業務。而興建工程的施工團隊，發包給包括泛亞工程、皇昌營造等業者承攬，對照目前的沉箱製作與施放進度，這樣整個工程延宕超過一年，若再加上先前承諾的提早一年，要如期完工根本就是不可能的任務。

而且目前第一期工程嚴重延宕，接下來三接工程的第二期工程也即將開始招標，這些工程營造公司還有資格能繼續承接第二期工程嗎？三接的施工品質的檢視只是開始。更重要的是，做為督導的主管單位，不論是台灣中油和世曦工程對於三接案的興建工程品質、工期的掌握，都應該透明開放，適時向國人說明施工進度。而經濟部作為三接工程案的主管機關，還有行政院公共工程委員會對於工程的監管，都責無旁貸，也不該睜眼說瞎話，廠商責任為何不追究，只鑑定不究責，背後原因難道如沉箱？

（航運業）

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