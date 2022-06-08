社論》朱立倫可以突圍的陣地

儘管國民黨支持度低迷，朱立倫訪問美國應仍會受到某種重視，因為台灣是民主國家，政黨輪替已成常態，民進黨不可能永遠執政，而其他政黨尚未成氣候。最大在野黨主席赴美，我們也期待他能與美國政界、智庫深度對話，增進雙方對立場、主張、政策的相互了解，以增進台灣的國家利益，並對國際社會有所貢獻。

老實說，我們最不願見此行淪為告洋狀。把「親中賣台」或「親中反美」，說成民進黨所貼上的標籤，未免低估台灣人民的智慧了。何必大費周章訪美，又讓外人看笑話。朱立倫是聰明人，應該懂得在美國友人面前表現出雍容大度，既能剴切說明本黨的立場、主張、政策，又能客觀分析該黨與民進黨的分歧與共識，並以促進兩黨共識、捍衛台灣為己任。尤其是共識，作為台灣的兩大黨，對當前與未來的國家願景，一定有起碼的共識存在。讓美國友人清楚掌握此一共識部位，不僅是一次成功的國民外交，也凸顯了朱立倫的格局與高度，肯定有助於華府對他未來的期待值。

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日前在華府智庫布魯金斯研究所，朱立倫表示：國民黨堅持，為了穩定兩岸關係、降低威脅、管控危機，與北京展開「基於原則的交往」。他說：「對全體台灣人的大哉問是，我們是要做引爆點還是穩定器？」被問到演講未觸及的九二共識時，朱立倫表示：九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」。北京版的九二共識，乃是國共兩黨的試金石。半年多前，朱立倫當選主席，習近平九二共識來，朱立倫九二共識往。這是二○一九「一國兩制台灣方案」後的事，朱立倫連求同尊異四個字，都被中國媒體屏蔽了。在美國講一套，台灣講一套，對老共又講一套。果真如此，恐怕是裡外不是人，連國民黨、藍營都會群起而攻之。

馬英九，二○○八，二○一二，不論如何，至少沒有逾越「反美」紅線，所以即使越來越多台灣人民生疑，華府仍視之為可支持的對象。當時，美中處於戰略夥伴關係。而馬英九一面吹噓：兩岸目前處於六十六年來最為穩定與和平的狀態，同時也向美國在台協會主席薄瑞光交心：台美關係是三十年來最好的。在川普之前，馬英九的兩岸、台美平衡術，仍在華府的一中政策光譜之內。也因此，二○一二，小英首次大選前訪美，並未獲得歐巴馬政府青睞。然而，越接近第二任後期，馬英九也越來越向北京傾斜。二○一五的一一○七「馬習會」，傳出美方太晚受通知有所不滿。馬英九竟稱：我方有提早五天通知。與北京密謀多久了，五天前才通知華府，胳臂往哪裡彎？卸任後，「美軍根本就不可能來」，「不統、不獨、不武」變成「不排斥統一」，馬英九終於露出馬腳。朱立倫的「親美」，但願不是同款的巫師隱身斗篷 。

馬英九本人未必知道，他代表一個時代的結束。二○一八以來，美中衝突，日益升溫而非降溫；中國在國際上從機會轉為風險，應對中國威脅成了顯學。年初北京冬奧，中俄聯合聲明合作無上限，隨後普廷入侵烏克蘭，蠻族入侵般刺激西方神經，習近平則明助暗助俄羅斯，盤算漁翁得利。腳踏兩條船，馬英九戲法的基礎不復存在，但二○○五至二○一六的連馬路線，仍在國民黨、藍營根深柢固。洪秀柱暴衝出局，正為北京宣傳新疆民眾臉上洋溢燦爛的笑容和對未來的希望。江啟臣曾想告別「一國兩制台灣方案」的九二共識，結果灰頭土臉。遑論朱立倫，反萊豬公投的激情演出，說「親美」太沉重。「親中反美」印記，國民黨咎由自取，輪不到民進黨為它貼標籤。

朱立倫美國行，尋求該黨與華府的關係修復，必須說是一件好事。不過，這趟重拾舊好，核心問題仍在台灣。國民黨要說服華府，自己堪當重新執政重任，首先是台灣共識，其次是台美共識，再來才是兩岸共識。而所謂的兩岸共識，假使中國對台、對美都絕不承諾對台放棄使用武力，統一於一黨專政、專制中國吃掉民主台灣是唯一選擇，兩岸之間自無和解共存的想像，當然也就無所謂共識可談了。美國的「一中政策」，至今仍涵蓋民進黨、國民黨兩端。從國民黨角度來看，朱立倫要突圍，從「中華民國獨立」到「民主統一」，都是可選擇的陣地，致力台灣共識、台美共識更立於不敗之地。

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