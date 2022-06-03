社論》朱立倫訪問美國要說什麼

國民黨主席朱立倫昨日啟程訪問美國，這趟行程籌備已有時日，看出重視程度。最大原因，在於國民黨淪為在野後，與美國斷線許久，更真切說，台美關係增溫，國民黨角色反而愈顯邊陲。朱立倫週三在中常會為美國行定調說，此行要告訴美國的政界、學界、僑界等，「國民黨回來了」；要讓大家看到，「國民黨是負責任的在野黨」。隨行的國民黨副主席夏立言也說，將協助美方「正確判斷台海局勢」。國民黨要以行動展現「重視對美關係」，徹底反駁「國民黨反美」的謊言。

國民黨是否回來，還是回哪去了，不是自己說了算。去年九月擊敗前黨主席江啟臣等人，朱立倫接任黨魁，黨內賦予期待，盼重返執政。首役中二區立委罷免案「刪Ｑ成功」，但去年底四項公投、今年初的中二補選與罷昶案，則三連敗。朱帶領下的國民黨，不論是非，只圖升高朝野對峙，尤其萊豬公投案，漠視國際科學標準，放任藍營政治人物把美豬汙衊為「毒豬」，打擊台美互信。朱立倫辯解反萊豬不是反美豬。然而，蔡政府前年宣布訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，即著眼解決台美經貿障礙。美國在台設有機構，對此過程應了然於胸。

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試想，國民黨主打的反萊豬公投若過關，蔡政府擘劃與國際經貿接軌受挫，美方勢必重新檢視，或放緩對台腳步。然而，朱挑動政治對立，遭台灣主流民意徹底否決，台美往來也更步入常軌。前晚雙方宣布「台美二十一世紀貿易倡議」的啟動，就是關鍵指標。根據該倡議架構，將就貿易便捷化、農業等十一項議題談判。蔡總統強調，未來目標是「達成高標準且具經濟意義的貿易協定」。由於我們經濟過度依賴中國，使北京得以日益滲透，竊取台灣的高科技核心技術與知識產權。台美以具體協定提升經貿質量，將翻轉長年經濟失衡，更鞏固我們國家安全。

從美國印太戰略角度，紐約時報認為，美台啟動這項倡議，主要在加強貿易與科技連結，此舉意在挑戰中國貿易作為、對抗中國在亞太地區的影響力。華爾街日報也指出，美台宣布貿易倡議，雙方談判在半導體供應鏈、出口管制等美中競爭核心議題上討論更為具體，相較於「印太經濟架構」廣泛、籠統、盡可能吸引最多國家參與的屬性不同。我們由此看到，朱的反萊豬倘若成功，既打亂對外經貿之途，繼續把台灣經濟與中國綁在一起。在戰略層次上，更阻礙美國的印太佈局。朱立倫聲稱要向美國人說國民黨不是「反美、仇美」，聽其言觀其行，恐不是朱自己說了算。

中共對全球威脅日益擴大，縱使烏俄戰爭未歇，拜登政府依然把對外政策重心擺在印太地區。台海的和平穩定，不讓武力單方面改變現狀，是近年民主陣營的共通語言。過去美中互動佳，兩強均避免台灣在台海議題上過於突出。如今，戰略環境大改變，中共是「世界級」麻煩製造者，民主國家必須大團結，以防中共突破台海。但朱立倫等國民黨人，用舊思維應萬變。朱去年當選黨主席回覆中共賀電時說，「深盼今後貴我兩黨在『九二共識』、『反對台獨』基礎上，求同尊異，增進互信融合」。這是無視中共升高對台威脅，有如臣服般繼續捧著馬執政時的神主牌。讓中共得以分化台灣社會，並在國際上混淆視聽。

面對台海情勢，不在媚中表態與獨裁國家的「求同、融合」，而在加強民主結盟以共同維繫民主自由的存續。當台灣多數民意早認清中共的威權擴張本質，將九二共識掃入歷史灰燼，現在國民黨人還以為這能讓對岸善意以對。當美國不斷用一中政策打臉中共的一中原則，凸顯雙方的明顯差異，朱立倫依然想用九二共識包裝兩岸同屬一中來混水摸魚。當國際社會撻伐中共對維吾爾族實施種族滅絕之際，卻有前國民黨主席奔赴新疆歌頌中共偉大，國民黨中央則一旁靜默裝傻。放眼區域情勢，團結台灣讓民主陣線有力量，分歧台灣卻使中共得以見縫插針並徐圖蠶食。傾中只會弱化安全意識，也使民主國家產生懷疑。美國民主黨與共和黨縱然政見分歧，但面對台海時則一致挺台。反觀國民黨訪美團，一副要告洋狀痛斥蔡政府，還說此行要「協助美方正確判斷台海局勢，扮演區域穩定力量」。這話既錯亂，也很滑稽。這樣的在野黨，又是在對誰「負責任」呢？

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